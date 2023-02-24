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10 серийных убийц, которые не были пойманы

В преступном мире серийные убийцы заработали больше всего внимания. Может быть потому, что они являются самыми опасными элементами преступного мира? А может быть потому, что некоторым серийным убийцам удалось скрыться от длинных рук закона. Список непойманных серийных убийц.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

10 серийных убийц, которые не были пойманы

1. Джек Потрошитель.

Пожалуй, самый известный убийца всех времен, Джек Потрошитель был повинен в смерти как минимум 5 проституток в 1880-х годах в Лондоне. Многие считают его убийства масонским ритуалом. Его личность до сих пор остается загадкой.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

2. Дровосек из Нового Орлеана.

В период 1918 по 1919 год этот убийца с помощью топора отправил на тот свет 12 человек. Убийца (или его подражатель) посылал письма в газеты, где рассказывал о предстоящих убийствах. Убивал дровосек в основном женщин.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

3. Потрошитель из Атланты.

Убийца, предположительно мужского пола, причастен к убийству 15-21 темнокожих женщин в Атланте в 1911 году. Убийство чаще всего происходили рядом с домом жертвы. По делу были допрошены шесть подозреваемых, но никто не был осужден.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

4. Кливлендский мясник.

В 30-е годы вокруг Кливленда стали находить органы и части тел, а также обезглавленные трупы. Всего на счету маньяка 12-20 жертв.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

5. Feb 9 Killer.

Все жертвы проживали в округе Солт-Лейк. Убийства были совершены 9 февраля 2006 и 9 февраля 2008 года. Из-за общей даты преступлений убийца получил своё прозвище.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

6. Лонг-айлендский серийный убийца.

В течении 20 лет на пляжах вдоль шоссе в Лонг-Айленде находили мешки с телами. Все жертвы были работниками интимной сферы услуг. Последняя жертва была найдена в 2013 году. Всего убийце причисляют до 17 смертей.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

7. Гонолульский душитель.

Серийный убийца на Гавайях причастен к убийству пяти женщин в периоды с 1985 по 1986 год. Подозреваемый был взят под стражу, но вскоре отпущен. Как ни странно, убийства после этого прекратились.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

8. Джек-раздеватель.

Этот серийный убийца промышлял в Лондоне с 1964 по 1965 и как и у его тезки Джека Потрошителя мишенью раздевателя были проститутки, которых он убивал и сбрасывал в Темзу, перед этим раздевая их до гола.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

9. Мэри Дельфина Лалори.

В 1834 году в особняке мадам Лалори случился пожар. Хозяйка сбежала, оставив в доме рабов. Когда соседи сбежались на крики доносящиеся с чердака, они увидели замученных и изуродованных рабов, некоторые из которых были еще живы. В её особняке в услужении находились невольники, которые впоследствии, по воле хозяйки, становились предметом смертельных пыток и опытов.

10 серийных убийц, которые не были пойманы

10. Фантом.

Этот серийный убийца в 1946 году застрелил пять человек, среди которых были подростки и одна пожилая пара. Свидетели утверждают, что у него был мешок на голове с прорезями для глаз.

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