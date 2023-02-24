10 серийных убийц, которые не были пойманы

В преступном мире серийные убийцы заработали больше всего внимания. Может быть потому, что они являются самыми опасными элементами преступного мира? А может быть потому, что некоторым серийным убийцам удалось скрыться от длинных рук закона. Список непойманных серийных убийц.
1. Джек Потрошитель.
Пожалуй, самый известный убийца всех времен, Джек Потрошитель был повинен в смерти как минимум 5 проституток в 1880-х годах в Лондоне. Многие считают его убийства масонским ритуалом. Его личность до сих пор остается загадкой.
2. Дровосек из Нового Орлеана.
В период 1918 по 1919 год этот убийца с помощью топора отправил на тот свет 12 человек. Убийца (или его подражатель) посылал письма в газеты, где рассказывал о предстоящих убийствах. Убивал дровосек в основном женщин.
3. Потрошитель из Атланты.
Убийца, предположительно мужского пола, причастен к убийству 15-21 темнокожих женщин в Атланте в 1911 году. Убийство чаще всего происходили рядом с домом жертвы. По делу были допрошены шесть подозреваемых, но никто не был осужден.
4. Кливлендский мясник.
В 30-е годы вокруг Кливленда стали находить органы и части тел, а также обезглавленные трупы. Всего на счету маньяка 12-20 жертв.
5. Feb 9 Killer.
Все жертвы проживали в округе Солт-Лейк. Убийства были совершены 9 февраля 2006 и 9 февраля 2008 года. Из-за общей даты преступлений убийца получил своё прозвище.
6. Лонг-айлендский серийный убийца.
В течении 20 лет на пляжах вдоль шоссе в Лонг-Айленде находили мешки с телами. Все жертвы были работниками интимной сферы услуг. Последняя жертва была найдена в 2013 году. Всего убийце причисляют до 17 смертей.
7. Гонолульский душитель.
Серийный убийца на Гавайях причастен к убийству пяти женщин в периоды с 1985 по 1986 год. Подозреваемый был взят под стражу, но вскоре отпущен. Как ни странно, убийства после этого прекратились.
8. Джек-раздеватель.
Этот серийный убийца промышлял в Лондоне с 1964 по 1965 и как и у его тезки Джека Потрошителя мишенью раздевателя были проститутки, которых он убивал и сбрасывал в Темзу, перед этим раздевая их до гола.
9. Мэри Дельфина Лалори.
В 1834 году в особняке мадам Лалори случился пожар. Хозяйка сбежала, оставив в доме рабов. Когда соседи сбежались на крики доносящиеся с чердака, они увидели замученных и изуродованных рабов, некоторые из которых были еще живы. В её особняке в услужении находились невольники, которые впоследствии, по воле хозяйки, становились предметом смертельных пыток и опытов.
10. Фантом.
Этот серийный убийца в 1946 году застрелил пять человек, среди которых были подростки и одна пожилая пара. Свидетели утверждают, что у него был мешок на голове с прорезями для глаз.
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10 серийных убийц, которые не были пойманы
В преступном мире серийные убийцы заработали больше всего внимания. Может быть потому, что они являются самыми опасными элементами преступного мира? А может быть потому, что некоторым серийным убийцам удалось скрыться от длинных рук закона. Список непойманных серийных убийц.
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