Мы представляем вам наиболее инновационные и классные школы, которые бросили вызов традиционной среде обучения. Из таких школ вытащить детей домой очень сложно.
Класс с батутом для гиперактивных детей.
Нет традиционной расстановки парт и стульев.
Классы в этой школе разделены тонкими перегородками с уникальным и креативным дизайном.
Найдется уютное место для всех.
Диван, скамья и газон в одном.
Школа дизайна призвана содействовать творчеству у детей. Круглые места для отдыха и широкая винтовая лестница в значительной степени способствуют процессу образования. Ведь созерцая хороший дизайн мы черпаем вдохновение.
Чтобы сэкономить пространство, архитекторы придумали инновационную идею строительства детской площадки и стадиона прямо на крыше начальной школы в провинции Чжэцзян, Китай.
А вот так выглядит утренняя гимнастика в этом школьном дворе.
Теперь каждый может повторить пройденный материал или просто проверить знания, поднимаясь в класс по этим ступеням.
Светлые интерьер и удобные кресла этой современной библиотеки, безусловно ошеломляют.
Красочные огни, широкие лестницы, и парк вокруг этой школы, безусловно, захватывают воображение.
Школьный коридор с треугольным окном. А цвет стен не скучный и радует глаз.
Внутренний двор с газоном и небольшими красочными местами для отдыха.
Уютный школьный двор, где ученики могут повторить уроки или наслаждаться солнцем и свежим воздухом.
Чтобы не застрять позади медленных учеников на лестнице. Администрация школы придумала эту разметку. Для тех, кто спешит, для тех, кто идет медленно и для тех, кто прикован к смартфонам.
Этот удивительный школьный автобус оборудован всем необходимым, чтобы с комфортом преодолеть дальнее расстояние.
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Школы, в которых детям нравится учиться
Мы представляем вам наиболее инновационные и классные школы, которые бросили вызов традиционной среде обучения. Из таких школ вытащить детей домой очень сложно.
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