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Школы, в которых детям нравится учиться

Мы представляем вам наиболее инновационные и классные школы, которые бросили вызов традиционной среде обучения. Из таких школ вытащить детей домой очень сложно.

Школы, в которых детям нравится учиться


Школы, в которых детям нравится учиться

Класс с батутом для гиперактивных детей.

Школы, в которых детям нравится учиться

Нет традиционной расстановки парт и стульев.

Школы, в которых детям нравится учиться

Классы в этой школе разделены тонкими перегородками с уникальным и креативным дизайном.

Школы, в которых детям нравится учиться

Найдется уютное место для всех.

Школы, в которых детям нравится учиться

Диван, скамья и газон в одном.

Школы, в которых детям нравится учиться

Школа дизайна призвана содействовать творчеству у детей. Круглые места для отдыха и широкая винтовая лестница в значительной степени способствуют процессу образования. Ведь созерцая хороший дизайн мы черпаем вдохновение.

Школы, в которых детям нравится учиться

Чтобы сэкономить пространство, архитекторы придумали инновационную идею строительства детской площадки и стадиона прямо на крыше начальной школы в провинции Чжэцзян, Китай.

Школы, в которых детям нравится учиться

А вот так выглядит утренняя гимнастика в этом школьном дворе.

Школы, в которых детям нравится учиться

Теперь каждый может повторить пройденный материал или просто проверить знания, поднимаясь в класс по этим ступеням.

Школы, в которых детям нравится учиться

Светлые интерьер и удобные кресла этой современной библиотеки, безусловно ошеломляют.

Школы, в которых детям нравится учиться

Красочные огни, широкие лестницы, и парк вокруг этой школы, безусловно, захватывают воображение.

Школы, в которых детям нравится учиться

Школьный коридор с треугольным окном. А цвет стен не скучный и радует глаз.

Школы, в которых детям нравится учиться

Внутренний двор с газоном и небольшими красочными местами для отдыха.

Школы, в которых детям нравится учиться

Уютный школьный двор, где ученики могут повторить уроки или наслаждаться солнцем и свежим воздухом.

Школы, в которых детям нравится учиться

Чтобы не застрять позади медленных учеников на лестнице. Администрация школы придумала эту разметку. Для тех, кто спешит, для тех, кто идет медленно и для тех, кто прикован к смартфонам.

Школы, в которых детям нравится учиться

Этот удивительный школьный автобус оборудован всем необходимым, чтобы с комфортом преодолеть дальнее расстояние.

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