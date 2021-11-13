9 популярных продуктов, которые на самом деле серьезно вредят нам

1. Мясные деликатесы

Очень аппетитно, но есть не стоит. /Фото: thebrasilians.com

2. Растительное масло

/Фото: gogetnews.info Вместо обычного растительного масла лучше выбирать здоровые альтернативы./Фото: gogetnews.info

3. Белый хлеб и очищенная мука

Даже в красивом и аппетитном белом хлебе кроется опасность. /Фото: menslife.com

4. Заправка для готовых блюд в бутылках

Полезная салатная заправка — приготовленная самостоятельно. /Фото: today.kz

5. Мясо на гриле

Мяса на гриле нужно есть как можно меньше. /Фото: village-bakery.com

6. Молоко и его производные продукты

Долой хитрые маркетинговые уловки, молоко — это вред. /Фото: img2.hochu.ua

7. Энергетики в виде батончиковhttp://funhere.ru/?p=19172

Энергетические батончики — это настоящие энергетические бомбы с замедленным убийственным действием. /Фото: nautilusplus.com

8. Хлопья для завтрака

Заманчиво, удобно и быстро, но вряд ли действительно полезно. /Фото: slowfood.by

9. Магазинные фруктовые соки

Производители обещают фейерверк витаминов, а получаем красители и консерванты. /Фото: alltop10.org