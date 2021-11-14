Белое или коричневое: есть ли отличия у куриных яиц разного цвета

Каких только мнений не существует по поводу белых и коричневых куриных яиц на просторах сети. Одни утверждают, что белые яйца – это магазинные, а коричневые – домашние. Другие настаивают на том, что яйца драматически отличаются содержанием питательных веществ. Некоторые и вовсе утверждают, что белые яйца вредны. Есть ли хотя бы зерно истины в подобных утверждениях?
В чем суть отличия
На самом деле разницы нет. /Фото: syl.ru.
Большинство «догадок», которые высказывают непосвященные в вопрос люди (а иногда и откровенные спекулянты) не имеют ничего общего с действительностью. На самом деле белые и коричневые яйца ничем не отличаются кроме цвета скорлупы. На самом деле куриные яйца бывают не только этих расцветок.
От чего зависит цвет яйца? В большинстве случаев он определяется цветом оперения несушки. Белые куры несут белые яйца, а коричневые и бурые – коричневые яйца, соответственно. Вот и весь секрет. Бывают даже пятнистые и голубые яйца, правда, экзотические породы кур заводят совсем не часто.
Не отличаются яйца и прочностью скорлупы, так как она зависит от возраста курицы.
Отличаются ли яйца «полезностью»
Все зависит от породы птицы. /Фото: nalugah.ru.
Как уже было отмечено выше, яйца отличаются только расцветкой. Калорийность и набор полезных веществ и в белых, и в коричневых яйцах одинаковый. По этой причине можете смело брать для своих нужд любые яйца, только если нет нужды в приобретении чего-то действительно особенного. Например, диетических куриных яиц.
Вопрос цены
Берите любые. /Фото: wkusno-polesno.ru.
Несмотря на то, что белые и коричневые яйца ничем не отличаются, коричневые яйца все-таки могут быть дороже. Причина тому не в качестве яиц, а опять-таки в курицах. Дело в том, что куры пород с бурым оперением обычно более прожорливы и потребляют больше корма. По этой причине и яйца от них будут немного дороже.
В остальном цена для всех яиц формируется одинаково. Зависит она от даты производства, страны, а также категории. Помните также о том, что категория куриного яйца означает вовсе не его качество, а массу. Так, к 3-ей категории относят яйца массой 25-44.9 грамм, а к «отборной» от 65 грамм.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии