Как кронпринц Норвегии женился на женщине с ребенком от наркодельца

Норвежский кронпринц Хокон считается сегодня безусловным наследником престола и весьма уважаем в международных монарших кругах. Но еще два десятка лет назад он подумывал отказаться от короны ради любви. Хокон решил жениться на матери-одиночке с более чем сомнительным прошлым. И пресса быстро выяснила, что она в придачу была тесно связана с наркотиками.
Неожиданный выбор кронпринца
Отношения пары развивались стремительно. / Фото: www.piemuseum.ru
Метте-Марит Тьессем Хёйби (в девичестве) родилась 19 августа 1973-го в многодетной семье. Девочку не баловали родительским вниманием, так что она всегда была предоставлена сама себе. Отец по официальной версии пропадал на работе, но вскоре ушел из семьи, сменив жену на стриптизершу. Брошенная с детьми мама Метте-Марит тоже быстро определилась с новым мужем. Будущая представительница королевского двора рано выпорхнула из семьи и выбрала для себя весьма бурную жизнь.
Ее захватили самого разного толка вечеринки в кругу сомнительных друзей, алкоголь и легкие наркотики. В 1997-м она родила сына от Мортена Борга, который в начале 90-х привлекался за хранение наркотических средств, вождение в нетрезвом виде, насильственные действия. К началу их совместной жизни искупил вину перед законом. В официальном браке пара не состояла, и юные родители очень быстро расстались. Мать-одиночка Метте-Марит снимала, мягко говоря, скромную комнату, работала официанткой и даже пыталась получить образование.
В конце 1990-х молодой кронпринц Хокон отслужил в армии и сразу после возвращения попал на музыкальный фестиваль Quart. Там общие друзья и представили ему Метте-Марит Тьессем Хёйби. Тогда в творческих кругах Осло ее знали как заядлую тусовщицу и завсегдатая рейв-вечеринок. Судя по всему, со всеми вытекающими.
Моветон-сожительство
Ради невесты принц готов был отказаться от престола. / Фото: www.euro-royals.livejournal.com
Удивительно, но неаристократическое происхождение и далеко не безупречная репутация не помешали Метте-Марит стать невестой кронпринца Хокона. Их отношения развивались более чем стремительно. Наследник норвежской короны купил в Осло уютную квартиру и зажил там открыто вместе с Метте-Марит. В декабре 2000 года Хокон объявил о помолвке. Невесте преподнесли кольцо с бриллиантом, ранее принадлежавшее королеве Норвегии Соне - его матери.
Но этому предшествовало серьезное противостояние принца и его семьи. Отец Хокона и обе его сестры отнюдь не одобряли кандидатуру на роль потенциальной невестки. Тетки принца открыто и не выбирая выражений выступали против такого брака, ругали невесту за бурное прошлое и охали, куда вообще катится королевский дом. Король Харальд вел себя более сдержано, рекомендуя сыну не спешить и хорошенько все обдумать.
И только королева Соня с самого начала поддерживала мать-одиночку Метте-Марит. Эта симпатия была, скорее всего, связана с собственной историей будущей свекрови. Соня сама не имела благородного происхождения, и много лет назад будущий король Харальд женился на ней после почти десятка лет тайных отношений. Да еще и угрожал ради любви отказаться от короны. В знак поддержки Метте-Марит король с королевой подарили избраннице сына бриллиантовую тиару.
Реакция общественности
Сын принцессы был принят королевским двором. / Фото: www.4kfoto.ru
После официального объявления о грядущей помолвке газета The Guardian на следующий же день вышла с громким заголовком на передовице: «Норвежский кронпринц бросает вызов критикам и женится на своей нестандартной подруге». Автор статьи приводил слова невесты: «Я с нетерпением жду, когда выйду за Хокона. Надеюсь, люди примут меня такой, какая я есть».
Принца Хокона называли первопроходцем. До него ни один представитель монаршей семьи не позволял себе открыто сожительствовать с партнером до официальной церемонии. Он же стал первым, кто в XXI веке сыграл королевскую свадьбу. Рассказывая на пресс-конференции о периоде жизни с Метте-Марит в квартире Осло, принц признавался, что готов был отказаться от права наследования трона.
Разумеется, в том случае, если бы непривычная для королевской семьи история любви бросила тень на монархов-родителей. Прессе было хорошо известно о багаже «отягчающих обстоятельств», следовавших за избранницей наследника. И будущую принцессу обязали повиниться в грехах молодости перед прессой.
Полюбившаяся принцесса
Принц называет себя отцом троих детей. / Фото: www.marieclaire.ru
Венчание состоялось в 2001 году, и Хокон проявил себя истинным принцем. Во время сложной королевской церемонии он понял, что невеста от волнения плохо ориентируется во всех деталях сценарии по протоколу. Тогда будущий наследник престола, который должен был дождаться невесту в Кафедральном соборе, просто взял и пошел по красной дорожке ей на встречу. Улыбнулся, взял ее за руку, и они вместе пошли к алтарю.
Еще одним доказательством абсолютной любви Хокона стало то, что королевский дворец принял ее внебрачного сына Мариуса Борга. Конечно, прав на корону он не имеет, не будучи биологическим сыном кронпринца. И когда Мариусу исполнилось двадцать лет, он перестал являться официальным членом королевской семьи. Следующая наследница короны после отца-принца - дочь Хокона и Метте-Марит Ингрид Александра. На момент бракосочетания опрос общественного мнения показал, что норвежцы не особо переживали, что невеста принца – мать-одиночка. В обществе скорее порицалось то, что Хокон вопреки порядкам лютеранской церкви жил с Метте-Марит до заключения брака.
С королем и королевой. / Фото: www.lifecareandcure.com
Спустя год всем стало ясно, что избранница наследника как нельзя лучше подходит на роль принцессы. Более 30% опрошенных граждан считали принцессу образцом для подражания. Сегодня о скандальном прошлом Метте-Марит вообще никто не вспоминает, а будущее вступление на престол принца Хокона не ставится ни под малейшее сомнение. Дело в том, что его старшая сестра Марта Луиза отреклась от королевских обязанностей, сохранив титул. И все из-за нестандартной любви. Женщина решила выйти замуж за самопровозглашенного шамана из Соединенных Штатов Дурека Веррета. Принять такую кандидатуру норвежское общество оказалось не в состоянии.
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