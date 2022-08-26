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Трюк, который поможет наполнить ванную приятным ароматом

Этот маленький, но полезный трюк наполнит ванную комнату свежестью и приятным ароматом, а заодно — будет очищать унитаз и дезинфицировать его.

Трюк, который поможет наполнить ванную приятным ароматом

Для этого возьмите бутылку любого средства для мытья полов. Подойдёт также и средство для мытья посуды с приятным ароматом. Сделайте маленькое отверстие близко ко дну с помощью нагретой иголки.

Трюк, который поможет наполнить ванную приятным ароматом

И поместите бутылку в сливной бачок унитаза. Если бутылка всплывает — на дно поместите камешки, которые пролезут через горлышко бутылки.

Трюк, который поможет наполнить ванную приятным ароматом

Теперь при каждом смыве ванная будет наполняться приятным ароматом, а сам унитаз останется чистым и свежим! Одной литровой бутылки дешёвого средства хватит примерно на 2-3 месяца использования.

Трюк, который поможет наполнить ванную приятным ароматом
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