Трюк, который поможет наполнить ванную приятным ароматом

Этот маленький, но полезный трюк наполнит ванную комнату свежестью и приятным ароматом, а заодно — будет очищать унитаз и дезинфицировать его.







Для этого возьмите бутылку любого средства для мытья полов. Подойдёт также и средство для мытья посуды с приятным ароматом. Сделайте маленькое отверстие близко ко дну с помощью нагретой иголки.







И поместите бутылку в сливной бачок унитаза. Если бутылка всплывает — на дно поместите камешки, которые пролезут через горлышко бутылки.







Теперь при каждом смыве ванная будет наполняться приятным ароматом, а сам унитаз останется чистым и свежим! Одной литровой бутылки дешёвого средства хватит примерно на 2-3 месяца использования.





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