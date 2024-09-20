6 гаджетов, история которых намного дольше, чем представляется на первый взгляд

1. Газовая плита

Совсем скоро плита будет отмечать 200-летний юбилей. /Фото: obzor-top.ru

Так выглядела первая газовая плита. /Фото: mykharkov.info







2. Электроутюг

Электрический утюг - вершина прогресса этого гаджета. /Фото: moi-goda.ru

Первые электроутюги были довольно тяжёлыми. /Фото: rus.team

3. Пылесос

Пылесосы появились ещё до Первой мировой войны. /Фото: karcher-stuttgart.by

Один из первых комнатных пылесосов от компании Siemens. /Фото: wikipedia.org

4. Стиральная машина

Стиральной машине тоже уже более столетия. /Фото: vsestiralnie.com

Первая стиральная машинка. /Фото: stuki-druki.com

5. Холодильник

Холодильнику уже больше полутора веков. /Фото: dekoriko.ru

Первые холодильники были большими громоздкими камерами. /Фото: pustunchik.ua

6. Микроволновка

Микроволновка появилась куда раньше, чем кажется. /Фото: geekville.ru

Одна из первых бытовых микроволновок, 1950-е годы. /Фото: ferra.ru