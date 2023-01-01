Вне всяких сомнений, в Европе есть множество замечательных пляжей, но стоит признать, что некоторые из них отличаются – они просто завораживают своей красотой. В этой подборке мы собрали 10 европейских пляжей, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни.
Пляж Кала Голоритце, Сардиния, Италия.
Пляж Кала Макарелья, остров Менорка, Испания.
Пляж Наваджио, остров Закинтос, Греция.
Пляж на Виргинских островах.
Пляж Вик с черным песком, Исландия.
Пляж Золотой Рог, остров Брач, Хорватия.
Пляж Прайа-де-Марина, Португалия.
Пляж Марасуза, Тропея, Италия.
Пляж Миртос, остров Кефалония, Греция.
Пляж Студленд, графство Дорсет, Великобритания.
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10 самых красивых пляжей Европы
Вне всяких сомнений, в Европе есть множество замечательных пляжей, но стоит признать, что некоторые из них отличаются – они просто завораживают своей красотой. В этой подборке мы собрали 10 европейских пляжей, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни.
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