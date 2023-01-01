10 самых красивых пляжей Европы

Вне всяких сомнений, в Европе есть множество замечательных пляжей, но стоит признать, что некоторые из них отличаются – они просто завораживают своей красотой. В этой подборке мы собрали 10 европейских пляжей, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни.







Пляж Кала Голоритце, Сардиния, Италия.









Пляж Кала Макарелья, остров Менорка, Испания.







Пляж Наваджио, остров Закинтос, Греция.







Пляж на Виргинских островах.







Пляж Вик с черным песком, Исландия.







Пляж Золотой Рог, остров Брач, Хорватия.







Пляж Прайа-де-Марина, Португалия.







Пляж Марасуза, Тропея, Италия.







Пляж Миртос, остров Кефалония, Греция.







Пляж Студленд, графство Дорсет, Великобритания.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





