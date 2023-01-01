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10 самых красивых пляжей Европы

Вне всяких сомнений, в Европе есть множество замечательных пляжей, но стоит признать, что некоторые из них отличаются – они просто завораживают своей красотой. В этой подборке мы собрали 10 европейских пляжей, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Кала Голоритце, Сардиния, Италия.


10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Кала Макарелья, остров Менорка, Испания.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Наваджио, остров Закинтос, Греция.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж на Виргинских островах.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Вик с черным песком, Исландия.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Золотой Рог, остров Брач, Хорватия.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Прайа-де-Марина, Португалия.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Марасуза, Тропея, Италия.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Миртос, остров Кефалония, Греция.

10 самых красивых пляжей Европы

Пляж Студленд, графство Дорсет, Великобритания.

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