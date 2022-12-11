Ненадежность пластиковых окон: 7 причин, по которым из них может дуть

Пластиковые окна — это современная и бюджетная защита от любой непогоды. Однако если окна недолжного качества или дали небольшую слабину в пару миллиметров неплотного прилегания, это может значительно сказаться на уюте и комфортной температуре в доме. Неприятные сквозняки, плохая шумоизоляция, снижение температуры и непостоянная влажность — то, что точно не захочется терпеть. Novate.ru предлагает вместе разобраться, где искать причины неприятных ощущений и подскажет, как их исправить.
1. Как точно определить, в окне ли проблема?
Не всегда холод возле окна является синонимом сквозняка и некачественных окон. /Фото: folksland.net
Если на улице холодно, а дома тепло, то возле окна может возникать естественная разница температур. Это не значит, что пластиковые окна не должного качества или неплотно прилегают. Чем сильнее мороз за окном, тем более ощутимый холод можно почувствовать возле окна. Чтобы точно проверить, если сквозняк от окна, нужно поднести к нему зажженную свечу или спичку. Если где-то есть неплотно прилегающая область, то возле нее огонь погаснет. Когда такое место обнаружено, следует выяснить причину сквозняка, а это уже намного сложнее.
2. Некачественный монтаж
Многие проблемы с пластиковыми окнами связаны с некачественным монтажом. /Фото: i.ytimg.com
Можно купить самое надежное и качественное пластиковое окно, но после его установки столкнуться с тем, что в помещении гуляет сквозняк или довольно холодно. Важно сделать не только правильный выбор, но и нанять хороших профессионалов, которые правильно поставят окно. Рама обязательно должна быть выставлена по уровню, иначе даже малейшее смещение может открыть доступ холодному воздуху с улицы. При этом герметик должен быть подобран правильно, с учетом температуры на улице. Для установки окон в период холодов есть специальная пена, однако и она имеет ограничения: до -10 градусов. Это значит, что при сильных морозах монтаж окон выполнять вообще нельзя.
Основную задачу по защите от холода вместе с окном выполняет качественная монтажная пена. /Фото: cdn.riastatic.com
После монтажа пена также не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей. Все пространство между стеной и рамой окна должно быть полностью заполнено монтажной пеной, если останутся хоть малейшие зазоры, то даже после их покрытия декоративным пластиком, из них будет дуть.
Полезная информация: Если вы обнаружили, что монтаж все же был выполнен некачественно, то все можно исправить с помощью новой пены и соблюдения всех вышеперечисленных правил установки.
3. Проверка уплотнителя
Качественный уплотнитель для окон — один из важнейших аспектов теплых пластиковых окон. /Фото: utepleniedoma.com
Если изоляционный контур уплотнителя нарушен, то естественно появляются проблемы с холодом и сквозняком. Лента должна быть на месте, часто на пластиковых дверях, ведущих на балкон, она сбивается ногами случайно. Другая причина нарушения уплотнения: во время монтажа уплотнитель могли просто натянуть, чтобы его хватило на нужную длину, а потом он вернулся в свое истинное положение и перестал закрывать все промежутки между пластиком. Если уплотнитель будет длиннее, чем нужно, он может образовывать волны, что также приводит к плохой изоляции. Даже если с этими пунктами все в порядке, уплотнитель сам по себе может быть некачественным. Считается, что черный уплотнитель по своим изолирующим свойствам гораздо лучше, чем серые или белые. Но даже хороший уплотнитель со временем изнашивается и приходит в негодность, время от времени его нужно менять.
4. Нарушение целостности из-за ремонта
Важно перед ремонтом защищать пластиковые окна от строительной пыли. /Фото: winstyle.by
Перед любыми видами ремонта уплотнители на окнах лучше защищать пленкой, чтобы они не испортились. Гипсовая и цементная пыль, попадая на резину, способствуют ее истончению и пересыханию, из-за чего она может быстро испортиться и полопаться.
5. Неправильный режим работы
Перед зимой и летом нужно менять режим закрытия окна. /Фото: okna-dom.net
Зимой нужно закрывать окна на максимально плотное прилегание створки к рамке. Летом можно оставлять небольшой зазор, чтобы обеспечить в доме естественную циркуляцию воздуха. Это значит, что перед сильными изменениями температуры важно самостоятельно регулировать пластиковые окна. Для этого нужно открыть окно и посмотреть, в какую сторону повернута контрольная черта на цапфе. Если ее повернуть в сторону комнаты, то она будет прилегать плотнее, если в сторону улицы — то свободнее. В некоторых моделях окон повернуть зацеп можно просто оттянув цапфу. Если не получается, то следует использовать шестигранник.
6. Причина в раме или створках
С окном могут быть более серьезные проблемы. /Фото: i.ytimg.com
Дуть от окна может потому, что на производстве ему обеспечили брак. Например, могут быть неправильно расположены различные планки или неправильно собрана рама, или же в самом окне не хватает определенных механизмов. Чтобы избежать таких проблем, лучше выбирать окна проверенных производителей и не по самой дешевой цене. Если окно пропускает сквозняк по какой-либо из этих причин, то они обычно становятся заметны визуально: может выпасть шуруп, провиснуть створка. Некоторые из этих проблем может решить толковый мастер, но если причина плохой работы слишком серьезная, придется заменить окно на новое.
7. Причина не в окне
В сквозняке не всегда виновато окно. /Фото: obustroeno.com
Причиной сквозняков не всегда являются некачественные окна. Иногда дело в наличии трещин или зазорах в стене или плитах, расположенных в ней. Особенно часто такие проблемы проявляют себя в монолитно-кирпичных или каркасных домах. Решить такую проблему поможет изоляция швов дополнительными утеплителями.
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