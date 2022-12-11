Ненадежность пластиковых окон: 7 причин, по которым из них может дуть

1. Как точно определить, в окне ли проблема?

Не всегда холод возле окна является синонимом сквозняка и некачественных окон. /Фото: folksland.net

2. Некачественный монтаж

Многие проблемы с пластиковыми окнами связаны с некачественным монтажом. /Фото: i.ytimg.com

Основную задачу по защите от холода вместе с окном выполняет качественная монтажная пена. /Фото: cdn.riastatic.com

3. Проверка уплотнителя

Качественный уплотнитель для окон — один из важнейших аспектов теплых пластиковых окон. /Фото: utepleniedoma.com

4. Нарушение целостности из-за ремонта

Важно перед ремонтом защищать пластиковые окна от строительной пыли. /Фото: winstyle.by

5. Неправильный режим работы

Перед зимой и летом нужно менять режим закрытия окна. /Фото: okna-dom.net

6. Причина в раме или створках

С окном могут быть более серьезные проблемы. /Фото: i.ytimg.com

7. Причина не в окне

В сквозняке не всегда виновато окно. /Фото: obustroeno.com