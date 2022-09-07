Быть красивой –мечта каждой женщины. Но вспомните времена, когда красивых женщин сжигали на кострах, принимая их за ведьм. Сейчас к красоте другое отношение. Однако, если вы думаете, что в наше время быть красивой, подразумевает обладать множеством преимуществ, то вы заблуждаетесь.



У женской красоты, конечно же, есть множество плюсов.









Преимущества красоты

Недостатки красоты

1. Заводить дружбу с женским полом всегда очень сложно

3. Много негативных стереотипов о красивых женщинах

4. Ваши действия, вероятно, будут неверно истолкованы

5. Вы можете привлекать опасных людей

6. Говорить об интимных вещах, лучше не стоит

7. Вы больше, чем ваша внешность