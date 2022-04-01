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Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Марина Зайцева опубликовала пост с жалобой на российский косметический бренд Natura Siberica.

Как добывают пантокрин из оленьих рогов


Автор писала о том, что некоторые продукты «экологичной и природной» марки содержат пантокрин — лекарственное вещество, которое добывают из рогов молодых оленей. Срезание рогов «по живому» Марина назвала «дикостью» и сообщила, что до тех пор пока в линейке Natura Siberica останутся средства, содержащие пантокрин, косметику этой марки она покупать не будет. Пост получил широкую поддержку среди других пользователей, после чего бренд запустил голосование в социальных сетях с вопросом о том, стоит ли оставлять продукцию с пантокрином на прилавках. В итоге народ победил, и в Natura Siberica сообщили о том, что со 2 апреля перестанут использовать этот медицинский компонент.

Чтобы вы понимали, чем был возмущен русскоязычный фэйсбук, мы вновь публикуем репортаж с маралового хозяйства в Казахстане, где срезают рога живым оленям, чтобы добыть пантокрин.(Осторожно! Материал, представленный в подборке может показаться неприятным или пугающим)

Первый рецепт целебного лекарства из оленьих рогов появился в Китае в 168 году до н. э. Со временем знания о полезных свойствах пант разошлись по всему миру и сейчас пантовое оленеводство широко развито в Казахстане, Китае и Новой Зеландии. В одном из самых красивых мест нашей страны, на востоке Казахстана, в Катон-Карагайском районе находится небольшое мараловое хозяйство численностью 500 голов, где уже с мая готовятся к резке пант.



Как добывают пантокрин из оленьих рогов

В летний период панты срезаются через каждые три дня. Процедура резки проходит ранним утром, чтобы ослабленные маралы не попали под яркое солнце

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Для этого мараловоды встают в пять утра и отправляются на пастбища, где пасутся маралы

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Чтобы согнать пантовых оленей в загон, мараловодам приходится использовать громкие индейские кличи

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Из стада отбирают только тех, чья макушка пантов достигает 5-7 см

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Загонщики выбирают одного марала и отбивают его от остального стада

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Булат, кому принадлежит мараловое хозяйство, тоже участвует в резке пант

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Отобранный марал попадает в «станок» – это такое специальное устройство из двух металлических пластин, которыми зажимают животное по бокам

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

На морду марала надевают так называемый «баян», чтобы зафиксировать голову. В старину ради рогов животное просто убивали

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Отпиливание рогов является очень деликатной процедурой: можно легко повредить хрупкие панты во время резки, поэтому Булат отпиливает рога сам. Делает это обычной ножовкой или пилой, но ни в коем случае не электрической, ею легко можно поранить сопротивляющегося марала

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Все происходит очень быстро. На всю процедуру тратят около трех минут, ведь рога сами по себе очень мягкие

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Панты – это молодые, неокостеневшие рога пятнистого оленя, покрытые нежной кожей и напитанные кровью. Препараты на основе пант являются наиболее эффективными и безопасными адаптогенами на планете

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

В восточной медицине панты толкли или растирали в порошок и в таком виде принимали как лекарство. Исследования подтверждают, что в пантах и крови маралов содержится огромное количество биоактивных веществ, белковых соединений и энергетиков в чистом природном виде, которые необходимы не только при лечении различных болезней, но и как профилактическое средство здоровым людям

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

В следующем году на этом месте вырастут новые рога

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Панты срезаются у маралов один раз в году. Среди маралов есть те, кто прошел не одну срезку

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Кровь пантового оленя, попадая в организм человека, становится носителем той целебной силы, которая корректирует отклонения от нормы и восстанавливает нарушенный обмен на клеточном уровне. В результате повышается эффективность иммунитета, ускоряется заживление ран, быстрее восстановливается костная структура, улучшается интеллектуальное и физическое состояние, повышается сексуальная выносливость и замедляются процессы старения

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Свежая кровь марала на вкус густая и теплая

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Из крови марала делают пантогематоген Считается, что препараты на основе его увеличивают жизненную силу человека, укрепляют волю, способствуют росту зубов, растворяют камни в мочевом пузыре, излечивают гнойные нарывы в костях и умеряют вспыльчивость

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Место среза рогов обрабатывают специальным раствором – «квасцами», в который добавляют нафталин, чтобы срезы заживали быстрее и не произошло заражение от насекомых

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

После ставят необходимую прививку и выпускают животное на волю

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Порой в загоне маралы, соперничая между собой, повреждают панты

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Сломаные панты собирают и сшивают. Такой рог считается уже бракованным и продается на рынке по скидочной цене. Все панты отправляются на экспорт в Корею. В Казахстане почти не занимаются производством лекарств из пант

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Для того, чтобы растолочь панты в порошок, их нужно законсервировать. Для этого их варят, жарят и сушат в течение 2-х месяцев. До варки свежесрезанные панты сверху обматывают бинтами, чтобы во время варки губчатая макушка не лопнула

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Вода в чане должна закипеть до нужной температуры, примерно 85 -100 °С

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Варят панты для сохранения полезных свойств и очищения. В течение трех дней их опускают в кипящую воду на одну-две минуты, в зависимости от веса

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Рог опускают в воду до тех пор, пока на срезе не начинает проступать кровь. Потом панты вынимают и дают им обсохнуть

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Чан вмещает в себя 900 литров воды

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Все эта процедура проделывается вручную, под горящим паром

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Температура в чане все время поддерживается

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Адалберген считается главным специалистом маралового хозяйства. Он опытный пантовар с 15-летним стажем, всю свою жизнь прожил и проработал в Катон-Карагайском районе

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

После варки остается ценнейшая жидкость – та самая целебная «сорпа», так называемая пантовая ванна. Она так же полезна, как и лекарство из пант

Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Гости отдыхают после пантовых ванн. Однако процесс переработки пант не закончился, их еще ждет долгий путь через жаровню и сушилку, прежде чем панты станут продуктом для экспорта в Корею

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