Почему жемчуг могли носить только девственницы, или 8 фактов о драгоценном минерале

Факт 1: Впервые жемчуг начали использовать в древних цивилизациях

Жемчужные серьги из Древнего Рима. / Фото: Tr.pinterest.com

Факт 2: Раньше жемчуг можно было носить только девственницам

Елизавета Тюдор в платье, расшитом жемчугом. / Фото: Cz.pinterest.com





Факт 3: Срастание двух и более жемчужин – очень редкое явление





Большой Южный Крест

Факт 4: Цена жемчужины зависит от владельца

Элизабет Тейлор и Коко Шанель

Факт 5: Жемчуг – единственный драгоценный камень, который извлекают из живых организмов

Жемчужины образовываются в раковинах моллюсков. / Фото: Zen.yandex.ru

Факт 6: Одно из самых дорогих жемчужных украшений стоило 7 миллионов долларов

Жемчужное ожерелье Baroda с бриллиантовой застежкой от Картье. / Фото: Jewellerymag.ru

Факт 7: В Древнем Китае собирали жемчужную дань

Китайский император Юй ввел жемчужную дань. / Фото: Harvardmagazine.com

Факт 8: Если жемчужина высохнет – она испортится

Жемчужные украшения нужно промывать в мыльном растворе. / Фото: Yargeo.com