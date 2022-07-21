Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

С нами не соскучишься!

Giorgio Armani объединился с фотографом Питером Линдбергом для создания рекламной кампании spring-summer-2016. Легендарному фотографу позировали иконы 90-х: Надя Ауэрманн, Ясмин Ле Бон, Стелла Теннант и Ева Херцигова.















Ясмин Ле Бон







Стелла Теннант







Ева Херцигова







Ева Херцигова







Стелла Теннант



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