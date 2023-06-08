Гонки на быках в Индии

Раз в год в индийский штат Керала пригоняют тысячи быков, которые оспаривают почетное звание самого сильного и быстрого. Эти необычные и зрелищные соревнования проходят на рисовых полях, заполненных по щиколотку водой.







Это соревнования на смелость и ловкость. Гонки на быках проходят по прямой полосе в рисовых полях, но сложность от этого не уменьшается.







Когда претендентов много, состязания могут длиться целую неделю.







В соревнованиях участвуют специальные породы быков.







Участники гонок управляют быками, удерживая их за хвосты.











При этом нужно наловчиться не только держать за хвосты быков, но и устоять на легком деревянном плуге голыми ногами.











Этот плуг выглядит вот так:







Победителем считается наездник, сумевший первым пересечь финишную прямую.







Одна из хитростей этих гонок — укусить быка за хвост, чтобы животное неслось по грязи быстрее:







Это похоже на серфинг на быках.











Кстати о быках и коровах. Коровы традиционно почитаются в индуизме как священные животные, а употребление говядины является табу. В широком смысле «Священная корова» — понятие, которое обозначает кого-то, кто обладает правовым иммунитетом, и происходит в свою очередь — от такового статуса коров как священных животных в индуизме.











Корова олицетворяет изобилие, чистоту, святость и рассматривается как благостное животное.











Повсеместно коровам оказывается величайшее уважение — им разрешается свободно бродить даже по самым занятым улицам больших городов, таких как Дели. Во многих местах в Индии считается очень благоприятным знаком дать что-нибудь поесть корове перед завтраком. Во многих штатах в Индии существует запрет на убийство коров, за убийство или ранение коровы можно попасть в тюрьму.







Возвращаемся к гонкам на быках в Индии. Море грязи и удовольствия, все довольны.







Похоже, бычок заупрямился:







Участники соревнований ждут своей очереди:







Участникам соревнований приходится проявлять чудеса ловкости и сноровки, чтобы удержаться на маленькой дощечке и не упасть под копыта быков.











Опять полез кусать быка за хвост для включения следующей передачи:















Это был репортаж о гонках на быках в Индии.







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