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Гонки на быках в Индии

Раз в год в индийский штат Керала пригоняют тысячи быков, которые оспаривают почетное звание самого сильного и быстрого. Эти необычные и зрелищные соревнования проходят на рисовых полях, заполненных по щиколотку водой.

Гонки на быках в Индии

Это соревнования на смелость и ловкость. Гонки на быках проходят по прямой полосе в рисовых полях, но сложность от этого не уменьшается.

Гонки на быках в Индии

Когда претендентов много, состязания могут длиться целую неделю.

Гонки на быках в Индии

В соревнованиях участвуют специальные породы быков.

Гонки на быках в Индии

Участники гонок управляют быками, удерживая их за хвосты.

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

При этом нужно наловчиться не только держать за хвосты быков, но и устоять на легком деревянном плуге голыми ногами.

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

Этот плуг выглядит вот так:

Гонки на быках в Индии

Победителем считается наездник, сумевший первым пересечь финишную прямую.

Гонки на быках в Индии

Одна из хитростей этих гонок — укусить быка за хвост, чтобы животное неслось по грязи быстрее:

Гонки на быках в Индии

Это похоже на серфинг на быках.

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

Кстати о быках и коровах. Коровы традиционно почитаются в индуизме как священные животные, а употребление говядины является табу. В широком смысле «Священная корова» — понятие, которое обозначает кого-то, кто обладает правовым иммунитетом, и происходит в свою очередь — от такового статуса коров как священных животных в индуизме.

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

Корова олицетворяет изобилие, чистоту, святость и рассматривается как благостное животное.

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

Повсеместно коровам оказывается величайшее уважение — им разрешается свободно бродить даже по самым занятым улицам больших городов, таких как Дели. Во многих местах в Индии считается очень благоприятным знаком дать что-нибудь поесть корове перед завтраком. Во многих штатах в Индии существует запрет на убийство коров, за убийство или ранение коровы можно попасть в тюрьму.

Гонки на быках в Индии

Возвращаемся к гонкам на быках в Индии. Море грязи и удовольствия, все довольны.

Гонки на быках в Индии

Похоже, бычок заупрямился:

Гонки на быках в Индии

Участники соревнований ждут своей очереди:

Гонки на быках в Индии

Участникам соревнований приходится проявлять чудеса ловкости и сноровки, чтобы удержаться на маленькой дощечке и не упасть под копыта быков.

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

Опять полез кусать быка за хвост для включения следующей передачи:

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

Гонки на быках в Индии

Это был репортаж о гонках на быках в Индии.

Гонки на быках в Индии

Также читайте про гонки на буйволах на Бали.

Гонки на быках в Индии

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Гонки на быках в Индии

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Гонки на быках в ИндииПодписаться на мой Instagram

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