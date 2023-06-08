Гонки на быках в Индии

Раз в год в индийский штат Керала пригоняют тысячи быков, которые оспаривают почетное звание самого сильного и быстрого. Эти необычные и зрелищные соревнования проходят на рисовых полях, заполненных по щиколотку водой.
Это соревнования на смелость и ловкость. Гонки на быках проходят по прямой полосе в рисовых полях, но сложность от этого не уменьшается.
Когда претендентов много, состязания могут длиться целую неделю.
В соревнованиях участвуют специальные породы быков.
Участники гонок управляют быками, удерживая их за хвосты.
При этом нужно наловчиться не только держать за хвосты быков, но и устоять на легком деревянном плуге голыми ногами.
Этот плуг выглядит вот так:
Победителем считается наездник, сумевший первым пересечь финишную прямую.
Одна из хитростей этих гонок — укусить быка за хвост, чтобы животное неслось по грязи быстрее:
Это похоже на серфинг на быках.
Кстати о быках и коровах. Коровы традиционно почитаются в индуизме как священные животные, а употребление говядины является табу. В широком смысле «Священная корова» — понятие, которое обозначает кого-то, кто обладает правовым иммунитетом, и происходит в свою очередь — от такового статуса коров как священных животных в индуизме.
Корова олицетворяет изобилие, чистоту, святость и рассматривается как благостное животное.
Повсеместно коровам оказывается величайшее уважение — им разрешается свободно бродить даже по самым занятым улицам больших городов, таких как Дели. Во многих местах в Индии считается очень благоприятным знаком дать что-нибудь поесть корове перед завтраком. Во многих штатах в Индии существует запрет на убийство коров, за убийство или ранение коровы можно попасть в тюрьму.
Возвращаемся к гонкам на быках в Индии. Море грязи и удовольствия, все довольны.
Похоже, бычок заупрямился:
Участники соревнований ждут своей очереди:
Участникам соревнований приходится проявлять чудеса ловкости и сноровки, чтобы удержаться на маленькой дощечке и не упасть под копыта быков.
Опять полез кусать быка за хвост для включения следующей передачи:
Это был репортаж о гонках на быках в Индии.
Также читайте про гонки на буйволах на Бали.
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Гонки на быках в Индии
Раз в год в индийский штат Керала пригоняют тысячи быков, которые оспаривают почетное звание самого сильного и быстрого. Эти необычные и зрелищные соревнования проходят на рисовых полях, заполненных по щиколотку водой.
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