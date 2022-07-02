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«Золотые» яйца или как сделать яичницу, не разбив яиц


Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Говорят, полезно есть вареные яйца на завтрак. А еще говорят, что нельзя сделать яичницу, не разбив пары яиц. Люди вообще много говорят. И если кулинарные предпочтения и их полезность – штука сугубо индивидуальная, то сделать «яичницу» не разбивая яйца действительно можно. Главное, знать одну маленькую хитрость и не бояться экспериментов. Ни на кухне, ни в жизни.

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Удивите близких необычным способом приготовления обычных яиц «вкрутую». Американцы называют это Scrambled egg, а куда более поэтичные японцы окрестили данное блюдо «золотым яйцом». В действительности же перед вами варёное яйцо, состоящее сплошь из одного желтка. Такая себе яичница-болтунья внутри скорлупы. А приготовить диковинку куда проще чем кажется.

Вам понадобятся:
1. Сырое яйцо;
2. Капроновый чулок (желательно, чистый)

Если под рукой не обнаружилось лишнего чулка, пожертвуйте капроновыми колготками, проведя им быструю «ампутацию». Всё во имя науки.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Положите яйцо внутрь чулка, ровно на полпути между его началом и носком.
Возьмитесь за края и раскручивайте его, как на фото внизу. Сделайте 20-25 таких оборотов, прежде чем ослабить концы. Повторите схему 10 раз.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Теперь нужно проверить, подействовала ли ваша физкультура на состояние желтка внутри скорлупы. Для этого отнесите яйцо в тёмную комнату и посветите его фонариком. Если оно будет просвечивать ярко-жёлтым, значит нужно взболтать ещё. Если же на просвет яйцо будет темно-красного оттенка, то белок и желток достаточно смешались. Можно переходить к следующему шагу.
Слева – не взболтанное яйцо, справа – белок и желток смешались

Слева – не взболтанное яйцо, справа – белок и желток смешались

 

Отправляйте яйца в воду комнатной температуры, доведите до кипения и после варите 6 минут. После не забудьте слить кипяток и остудить холодной водой.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

«Золотые яйца» можно смешать с обычными: кому достанется необычное яичко, тому наверняка будет сопутствовать удача. А можно просто съесть их, без лишних прибауток.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

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«Золотые» яйца или как сделать яичницу, не разбив яиц

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«Золотые» яйца или как сделать яичницу, не разбив яицПодписаться на мой Instagram
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