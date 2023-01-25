Почему Караваджо называли «художником грязных ног»: Самые провокационные работы мастера

Когда-нибудь видели ноги на картинах Караваджо? Безусловно, видели! Но обращали ли внимание на то, какими их изображал Караваджо? Практически все упоминания о его героях имеют описание «грязных ног». И самое интересное, что их обладатели – это, как правило, святые люди, герои священных писаний. Почему же Караваджо назвали «художником грязных ног»?
О мастере
Микеланджело да Мериси, родившийся в Милане, где он также был крещен, провел большую часть своего детства в ультракатолическом городе Караваджо. Воспитанный и получивший образование в соответствии с католическими верованиями, молодой Караваджо руководствовался в своем творчестве наставлениями своего дяди-капеллана, человека, который позже рекомендовал его кардиналу дель Монте в Риме.
Таким образом, Караваджо сформулировал свое видение мира, вдохновленного пауперизмом. Пауперизм - массовая нищета, обнищание народных масс вследствие безработицы, экономических кризисов, эксплуатации и т.п.
Пауперизм - массовая нищета
Идеология «грязных ног» Караваджо
Караваджо построил идеологию, которая выступала решительно против всех этих последствий контрреформации, которые он считал слишком догматичными или далекими от потребностей простых людей, живущих в нищете. Неудивительно поэтому, что герои его полотен – даже если это священные сюжеты – очень похожи на простых людей той эпохи. Грязных, нищих, голодных. Для контрреформаторов Рима (куда Караваджо переехал в возрасте 20 лет) нищие люди были проблемными и даже лишними. А все потому, что бедные для церкви не представляли интереса, так как религиозные служители считали их неосведомленными о христианской истине и поэтому считались грешниками или даже преступниками. В Ватикане начала активно распространяться идеология пауперизма, куда входили даже влиятельные кардиналы, которые работали с Караваджо или покровительствовали ему.
Таким образом, обнаженные, грязные ноги на священных сюжетах Караваджо - это ноги тех, кто верил, что Иисус, сын Божий, сотворил человека и жил в бедности. Это ноги его учеников, друзей, ноги матери Христа, которая имела и божественную, и человеческую сущность одновременно. Даже августинцы, которые в то время были самым влиятельным и культурным братством в Риме, признавали скромность и умеренность, а также естественность и натурализм на картинах Караваджо. Велика была сила покровительства художнику Караваджо, учитывая что раньше профессия искусства оценивалась низко. Быть художником - значит работать руками, поэтому эта профессия классифицировалась как форма ручного труда, ремесло, а не либеральное искусство, которым владеют единичные таланты. Когда Караваджо рисовал святых и мучеников с босыми ногами, он поддерживал и объединялся с бедным крылом католической церкви. Он не только явно приветствовал бедных на своих картинах, заставляя их чувствовать себя частью той же обедневшей семьи Христа и его последователей, он также косвенно призывал богатых последовать примеру Святого Франциска (католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена — ордена францисканцев).
Скандальные работы Караваджо
Присутствие этих грубо поставленных, грязных фигур шло вразрез с высокой элегантностью эпохи Возрождения и маньеризмом. Церковь в то время считала эти самые ноги символом бедных и смиренных. Поэтому неудивительно, что священные служители ненавидели их появление наряду с залатанными одеждами на картинах, предназначенных для украшения для церквей. Церковь не приветствовала бедных и кротких и не позволяла им почувствовать, что они, в конечном счете, были частью общества.
Влиятельным покровителем – защитником Караваджо был Винченцо Джустиани. Вероятно, именно он помог Караваджо написать вторую версию «Святой Матфей и ангел» для алтаря часовни Контарелли. Дело в том, что первую версию церковь отвергла именно по причине грязных ног святого, его излишней простоты. Неслыханная дерзость – изображать святого крестьянином. Первую вариацию приобрел впоследствии Джустиани.
«Святой Матфей и ангел»
«Распятие Святого Петра» — картина Караваджо, написанная в 1601 году для капеллы Черази церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме вместе с «Обращением Савла по дороге в Дамаск» (1601). На картине изображено мученичество святого Петра. Согласно древней и общеизвестной традиции, Петр, когда его приговорили к смерти в Риме, потребовал, чтобы его распяли верх ногами, потому что верил, что человек не достоин быть убитым так же, как Иисус Христос. Обе работы Караваджо вместе с алтарной картиной Аннибале Карраччи «Вознесение Девы Марии» были заказаны для часовни в 1600 году монсеньором Тиберио Черази, вскоре после этого скончавшимся. Первоначальные версии обеих картин были отклонены по той же обычной для Караваджо причине – несоответствие иконографии - и оказались в частной коллекции кардинала Саннессио.
«Распятие Святого Петра»
Еще одна дерзкая работа Караваджо – «Мадонна Лорето» (1604). На ней изображены простые и бедные паломники, которые приникли к двери Девы Марии. Мадонну ди Лорето согласно канону изображают стоящей с Младенцем на руках на крыше дома, поднятого в воздух ангелами. Караваджо, конечно, нарушил все правила. Картина вызвала шквал недовольства из-за необычного вида Мадонны, показанной не в небесном сиянии, а стоящей у ветхой стены убогого жилища (так художник представил дом Богоматери в Лорето).
«Мадонна Лорето»
Двое паломников, стоящих на коленях спиной к зрителю, изображены с босыми ногами: они - символ бедности, типичный в творчестве Караваджо. Ни один другой художник никогда не придавал такого выдающегося значения в религиозной работе двух героям на коленях. Это одна из лучших работ Караваджо, сюжет которого не соответствует традиционной иконографии, а воссоздает реальную ситуацию. Идея написать образ Мадонны, которая больше похожа на крестьянку на пороге римского дома, в непосредственном контакте с двумя паломниками с залатанными одеждами и грязными ногами – абсолютно нова.
«Мадонна с чётками», или «Мадонна дель Розарио»
«Мадонна с чётками» или «Мадонна дель Розарио» - еще один яркий пример идеологии Караваджо. Картина предназначалась для алтаря семейной часовни доминиканской церкви и ознаменовала новый этап в живописи художника. Впрочем алтарная картина никогда не была установлена в часовне. После завершения картины у Караваджо возник конфликт с монахами-доминиканцами, которые узнавали в изображённых персонажах самих себя, что не соответствовало традиционным представлениям о религиозной живописи. И здесь мы видим все те же грязные ноги, в одном сюжете с небесно чистой Девой Марией. Из письма молодого Питера Пауля Рубенса герцогу Мантуанскому от 15 сентября 1607 года из Неаполя. "...Я увидел также нечто чудесное, созданное Караваджо, которое исполнено здесь и предназначено теперь для продажи... Это две прекраснейшие картины Микеланджело да Караваджо. Одна – «Мадонна дель Розарио», и она исполнена как алтарная картина. Другая картина средних размеров с полуфигурами – «Юдифь, убивающая Олоферна»...".
«Юдифь, убивающая Олоферна»
Караваджо произвел настоящую революцию в истории искусства несколькими способами.
1. Во-первых, он создавал образы героев неортодоксальным способом - подзывал в свою мастерскую людей с улиц и рисовал их прямо с натуры. Караваджо не беспокоился об академическом изучении рисунка. Это привело к тому, что его картины отличались поразительным реализмом вплоть до мельчайших деталей: например, если у приглашенного с улицы «гостя» были грязные ногти, Караваджо воплощал их на холсте. Даже если это был образ святого.
2. Вторым крупным нововведением Караваджо было использование света. Это то, в чем он наиболее известен. Он использовал свет, чтобы запечатлеть форму, создать пространство и добавить драматичности повседневным сценам.
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