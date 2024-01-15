15 вариантов использования кукурузного крахмала не только для приготовления еды

1. «Пушистый» омлет

Небольшое количество кукурузного крахмала придает омлету пышность. /Фото: steweeggs.com

2. Загуститель соуса

Кукурузный крахмал - отличный загуститель соусов. /Фото: thepioneerwoman.com

3. Уменьшение зуда от укуса насекомых

Паста из крахмала и воды уменьшит зуд от укуса насекомого. /Фото: insectcop.net

4. Успокоить раздражение кожи

Смесь из крахмала и воды успокоит раздражение кожи. /Фото: parkview.com

5. Уход за кожей

Принимайте ванны с кукурузным крахмалом, и кожа будет мягкой и нежной. /Фото: thesprucecrafts.com

6. Устранение неприятного запаха обуви

Немного крахмала – и неприятный запах уйдет. /Фото: hips.hearstapps.com

7. Чистка плюшевых игрушек

Кукурузный крахмал - хорошее средство для очистки мягких игрушек. /Фото: thespruce.com

8. Освежение старых книг

Для очистки старых книг хорошо подходит крахмал. /Фото: i2.wp.com

9. Сухой шампунь для животных

Если нет времени мыть животное, шерсть можно очистить крахмалом.

10. Удаление жирных пятен

Абсорбирующие свойства крахмала используют для удаления жирных пятен. /Фото: ffdesignermag.com

11. Распутывание узлов

Крахмал облегчает распутывание узлов. /Фото: fosdeh.com

12. Пальчиковая краска для малышей

Из кукурузного крахмала можно сварить краску для малышей. /Фото: thesprucecrafts.com

13. Матовый лак для ногтей

Немного крахмала – и обычный лак для ногтей становится матовым. /Фото: purewows3.imgix.net

14. Чистка игральных карт

Крахмал освежит внешний вид старой колоды карт. /Фото: sproutdigital.us

15. Полировка серебра

Крахмал возвращает серебру блеск. /Фото: thespruce.com