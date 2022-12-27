8 ярких примеров традиционных домов, которые можно найти на планете

1. Торфяные дома, Исландия

Традиционный исландский домик. /Фото: geoquono.com

Не самый популярный ныне материал для строительства в Исландии использовали повсеместно. /Фото: matadornetwork.com

2. Пещерные дома, Турция

Потрясающие дома древних турков. /Фото: otdyhayem.com

Необычные, но популярные много лет назад жилища. /Фото: grandutopia.com

3. Юрты, Центральная Азия

Традиционные дома кочевых племен. /Фото: kupibilet.ru

Оказывается, юрты раньше встречались на очень обширной территорией. /Фото: culture.ru

4. Дома пуэбло, юго-запад США

Глинобитные дома американских индейцев. /Фото: planetware.com

Реконструкция домов пуэбло. /Фото: dic.academic.ru

5. Дома с дворами, Сирия

Дом со двором в Алеппо, Сирия. /Фото: ecestaticos.com

Современная реплика традиционного дворового дома. /Фото: trip.com

6. Трулли, Италия

Нетривиальные дома как для современной Италии. /Фото: wp.com

Этой практике строительства традиционных домов уже около тысячи лет. /Фото: otdyhayem.com

7. Изба, Россия

Русская изба, Владимирская область, 2-я половина 19 века. /Фото: wikipedia.org

Современная реплика традиционной русской избы. /Фото: 44srub.ru

8. Каменный дом, Ирландия

Ирландский каменный дом, 19 век. /Фото: wikipedia.org

Поразительные в своей долговечности дома. /Фото: magazindomov.ru