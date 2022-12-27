8 ярких примеров традиционных домов, которые можно найти на планете

Современное гражданское строительство, в какой точке планеты оно бы не проводилось, все равно имеет обобщенные тенденции, а также подчинено общепринятым нормам и требованиям, которые должны обеспечивать комфорт и безопасность для жителей. А вот в ранние эпохи все было иначе. Еще несколько столетий назад людям приходилось строить свои жилища так, как могли в зависимости от ландшафта и окружающих климатических условий, а также из тех материалов, что были под рукой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в разных уголках планеты сооружения выглядели по-разному.
1. Торфяные дома, Исландия
Традиционный исландский домик. /Фото: geoquono.com
Исландские традиционные дома поразительны в своей органичности. Причем последняя проявляется сразу в двух смыслах: во-первых, сами сооружения строятся из торфяных кирпичей, которые укладываются на деревянные каркасы, в связи с чем здания неминуемо обрастает травой и мхом. И во-вторых, покрытые растительностью стены и крыши торфяных домов практически идеально вписывают их в живописные исландские пейзажи.
Не самый популярный ныне материал для строительства в Исландии использовали повсеместно. /Фото: matadornetwork.com
Впервые подобная тенденция строительства домов из торфа на территории Исландии была зафиксирована у северных поселенцев и датируется девятым столетием. Причина выбора именно такого материала для возведения жилищ была продиктована его доступностью в сравнении с той же древесиной. Кроме того, торф отличался не только практичностью в качестве строительного ресурса, не и его отличными изоляционными свойствами, что особенно ценилось в условиях сурового холодного климата Исландии.
2. Пещерные дома, Турция
Потрясающие дома древних турков. /Фото: otdyhayem.com
В районе Центральной Турции расположена долина Гереме, которая знаменита своими уникальными домами, которые невероятным образом вписываются в ландшафт. А все потому, что они по сути представляют собой необычные скальные образования, которые являются результатом вулканических извержений, случившихся в древности. Эти жилища имеют весьма поэтичное прозвище - «волшебные дымоходы», и по виду похожи на высокие грибы.
Необычные, но популярные много лет назад жилища. /Фото: grandutopia.com
Несмотря на то, что некоторым скалистый ландшафт может показаться непритязательно и даже негостеприимно, однако местное население на протяжении тысяч лет именно в этих мягких скальных породах, которая называется «туф», укрытия и жилища для себя. Пещерные дома долины Гереме объединялись системой туннелкей - так создавались целые города. В них чаще всего жили беженцы в результате военных действий либо жертвы религиозных преследований. Среди последних были и проповедники раннего христианства - они занимали «туфы» примерно в третьем веке нашей эры.
3. Юрты, Центральная Азия
Традиционные дома кочевых племен. /Фото: kupibilet.ru
А вот о таком традиционном жилище как юрты знают многие. Правда, зачастую ассоциируют их монгольскими народами. Эта тенденция не совсем верна, ведь юрты на самом деле были распространены буквально на всей территории Центральной Азии - то есть в районе господства кочевых, скотоводческих племен. Кроме того, эти типы жилищ также можно найти и в восточноевропейских странах, например, Румынии и Венгрии.
Оказывается, юрты раньше встречались на очень обширной территорией. /Фото: culture.ru
Юрты имеют не только обширную территорию распространения, но и весьма долгую историю. Данный тип жилищ существует уже не одну тысячи лет в степях Центральной Азии. Да и сегодня они не забыты, а до сих пор используются местным населением Монголии. Кстати, последние свои традиционные дома называют иначе: по информации редакции Novate.ru, в терминологии монголов они именуются словом «гер», а не «юрта».
4. Дома пуэбло, юго-запад США
Глинобитные дома американских индейцев. /Фото: planetware.com
Дома Пуэбло являются ярким примером традиционных домов коренных американских народов. В данном случае, речь идет о группе индейских народов, проживающих а юго-западной части США под названием Пуэбло. Данные жилища представляют собой сооружения, материалом для которых использовался высушенный на солнце саманный кирпич. Саман же является смесью песка, воды и соломы либо высушенной травы травы. Завершает органический состав строительных материалов крыша, которую возводили из дерева.
Реконструкция домов пуэбло. /Фото: dic.academic.ru
Необычна и конструкция домов коренных американцев пуэбло. Так, стены жилища делались довольно толстыми, чтобы внутри можно было укрыться от зноя юго-западного климата. Кроме того, дома пуэбло зачастую строились в несколько этажей: крыша нижнего этажа является террасой для верхнего. Для того, чтобы войти в здании или на определенный этаж, использовались наружные деревянные лестницы. А вот на первом этаже вход предусматривался не всегда, так как предназначался для хранения продуктов.
5. Дома с дворами, Сирия
Дом со двором в Алеппо, Сирия. /Фото: ecestaticos.com
Есть традиционные жилищные сооружения и на территории Сирии. Речь идет о так называемом доме со двором. Первые упоминания о таком типе зданий датируются 3000 годом до нашей эры, и ее первооткрывателями были представители кочевых племен -именно они размещали свои палатки по кругу, а в середине располагалось защищенное пространство для животных. Концепция домов с дворами строится на планировании здания таким образом, что оно строится вокруг центрального двора, а попасть туда можно из различных комнат дома.
Современная реплика традиционного дворового дома. /Фото: trip.com
В какой-то момент эту тенденцию строительства жилищных помещений переняли жители сирийских городов, и дома со дворами стали стационарными. Но и они имеют ряд своих особенностей. Так, например, традиционные дворовые дома строят трехэтажными, где каждый уровень имеет определенное назначение: подвал - необходим не только для хранения продуктов, но и является вариантом для проживания семьи при наступлении экстремальных климатических условий. Далее идет первый уровень - в нем располагаются основные жилые помещения, а выше него находятся частные комнаты.
6. Трулли, Италия
Нетривиальные дома как для современной Италии. /Фото: wp.com
Мало кто может представить, что в Италии традиционными домами могли стать необычные сооружения в форме...конуса. Справедливости ради, следует уточнить, что распространены здания, которые называются «трулли», среди местных жителей южноитальянского региона Апулия. Больше всего их можно встретить в городе Альберобелло - собственно, по этой причине он имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этой практике строительства традиционных домов уже около тысячи лет. /Фото: otdyhayem.com
Эти необычные конусообразные дома строились первобытным сухим способом, и использованием известняка, реже - туфа. Чаще всего материалом для возведения выбирались известняковые валуны, которые были доступны на данной территории, а для крыши выбирался камень. В своей сущности трулли можно назвать итальянским сельским домом, ведь они всегда были одноэтажными, да и к тому же имели толстые стены для защиты от жары снаружи.
Интересный факт: часто внешний вид трулли позволяет увидеть и обычаи местного населения. Так, на крышах традиционных домов нередко можно увидеть остатки пепла - им посыпали жилища, чтобы защитить его и хозяев от болезней и напастей.
7. Изба, Россия
Русская изба, Владимирская область, 2-я половина 19 века. /Фото: wikipedia.org
Конечно, невозможно обойти стороной и жилищные сооружения, которые можно встретить на отечественных просторах. Несмотря на то, что Россия - страна большая, и народов в ней проживает очень много, на вопрос о традиционном российском доме большинство будет ассоциировать его с избушкой. Неудивительно, ведь этот тип жилья действительно является по-настоящему традиционным, ведь известен еще с древнерусских времен.
Современная реплика традиционной русской избы. /Фото: 44srub.ru
Несмотря на то, что обширная территория России предусматривала различия в тенденциях строительства в отдельных районах, общие тезисы все-таки были сохранены. Так, изба строилась из дерева в виде сруба и имела ряд обязательных составляющих - например, варочную печь и красный угол. Сегодня внешний вид настоящей русской избы можно увидеть по сохранившимся в этнографических музеях под открытым небом либо же в некоторых деревнях.
8. Каменный дом, Ирландия
Ирландский каменный дом, 19 век. /Фото: wikipedia.org
На территории Ирландии также остались следы существования традиционных жилищ. Таковым считается каменный дом, получивший распространение примерно в XVIII веке. Как и в случае с вышеупомянутыми сооружениями, материал для строительства выбирался исходя из доступности его на окружающей территории. И местные жители не прогадали: такой тип жилищ оказался настолько долговечен, что и сегодня можно встретить каменные дома, современные у которых разве что окна да кровля крыши.
Поразительные в своей долговечности дома. /Фото: magazindomov.ru
Эти дома имеют несколько особенностей, присущих практически всем образцам данного типа жилищ. Так, например, полы в них не отделывались каким-либо материалом дополнительно, и зачастую представляли просто утрамбованную землю. Иногда, впрочем, можно было встретить и каменные варианты. В интерьере также была одна сходня черта - наличие в центре дома большого камина или очага. Такое расположение выбрано неслучайно: это позволяло расположить спальни за источником тепла, чтобы они без труда прогревались.
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