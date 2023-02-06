Загадки Шварцвальдского леса, который вдохновил братьев Гримм на сказку про «Красную шапочку»

В лесу Красная шапочка встретила голодного волка. / Фото: orpheusradio.ru

Волк обманул Красную шапочку. переодевшись в бабушку. / Фото:ukazka.ru

Шварцвальдский лес представляли сказочным и мистическим местом

Не волка описали братья Гримм, а оборотня. / Фото:artfile.ru

Существо Дер Гроссманн обитало в Черном лесу