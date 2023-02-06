Загадки Шварцвальдского леса, который вдохновил братьев Гримм на сказку про «Красную шапочку»

Сюжет сказки братьев Гримм «Красная шапочка» знаком многим. Причем кажется, что это безвинная история со счастливым концом. Оказывается, что события сказки проходили в Шварцвальдском лесу Германии, который связывали со множеством страшных историй и легенд. Братья Гримм описали реальную историю, которую превратили позже в детскую сказку. Вместо волка был оборотень(или Дер Гроссманн), который в те времена проказничал в Черном лесу. Но все равно это место считают волшебной страной, населенной сказочными обитателями. Сейчас Шварцвальд пользуется популярностью среди туристов.
О каком месте писали братья Гримм в сказке «Красная шапочка»
В лесу Красная шапочка встретила голодного волка. / Фото: orpheusradio.ru
Эта сказка стала самым популярным произведением, которое написали немецкие лингвисты Вильгельм и Якоб Гримм. Сюжет ее прост. Мама просит Красную шапочку отнести заболевшей бабушке корзинку с пирожками. Правда, идти нужно через лес совсем одной. Мама предупреждает девочку, что там есть серый волк, и она должна быть осторожна. Волк увидел девочку и решил ее съесть. У него созрел коварный план.
Он быстрее добрался до дома бабушки, проглотил ее, переоделся и лег в кровать. Девочка зашла в дом – и волк ее тоже проглотил.
Волк обманул Красную шапочку. переодевшись в бабушку. / Фото:ukazka.ru
Но тут забежали в дом охотники, которые случайно оказались в тех местах. Волка пристрелили, девочку и бабушку спасли. Сказка со счастливым концом. Однако на самом деле все было далеко не так гладко. Оказывается, что все свои сказки и рассказы братья Гримм не выдумали, а написали на основе подлинных историй. В оригинале каждая из них была куда страшнее. Поэтому пришлось их существенно дорабатывать и смягчать, чтобы эти сказки можно было спокойно читать детям.
Известно, что тему для своего варианта сказки братья Гримм взяли из народного сюжета. Эта история была популярна еще в Средние века. Правда, у разных народов она несколько отличалась. Авторы за основу взяли Шварцвальдский лес.
Шварцвальдский лес представляли сказочным и мистическим местом
Он представлял собой живописное место, возле которого расположены несколько небольших деревень. Лес не выглядел как-то устрашающе, и уж точно трудно было представить, что там могли совершаться преступления. Оригинальная история гласит, что в этих местах водился страшный оборотень, поэтому не стоило туда ходить в одиночестве. Больше всего он охотился за детьми, которые одни заходили в лес. Братья Гримм упоминали в своих заметках, что писали не о волке. «Weriuuolf» было в тексте и означало оборотень.
Волк, оборотень или Дер Гроссманн в сказке «Красная шапочка»
Не волка описали братья Гримм, а оборотня. / Фото:artfile.ru
В народе шла молва, что в Шварцвальдском лесу живут не только волки. Все боялись оборотня. Именно об этом чудовище изначально написали братья Гримм. Поэтому «волк» умеет говорить человеческим голосом и искусно маскируется под бабушку, пытаясь обмануть девочку. Правда, со временем авторам пришлось пересмотреть некоторые события и героев. Кровожадного оборотня заменили на серого волка.
Известно, что в Щварцвальде водилось и другое чудовище – Дер Гроссманн. Он жил в чаще леса и был похож на героя современного фильма ужасов Спендера (Спендермена). Охотился он на детей, как самую легкую добычу, и съедал их. О Дер Гроссманне рассказывали еще с XVI века. Некоторые даже утверждали, что видели своими глазами Тонкого Высокого Человека без лица. На территории Шварцвальда было много старинных замков. Со временем они превратились в развалины. А страшные истории этого места стали сказками. Впрочем, в каждой из работ братьев Гримм был заложен свой смысл. «Красная шапочка» не исключение.
Существо Дер Гроссманн обитало в Черном лесу
Сказка дает понять не только то, что в мире существует справедливость или не бывает безвыходных положений. Образ волка, а во времена ее создания оборотня, – это коварный хищник, обитающий в лесу и в обществе. Поэтому не стоит никому доверять, нужно проявлять осторожность. Лес в сказке тоже представляет собой скрытую опасность. В Средние века большая часть немецких поселений располагалась возле или вблизи лесных посадок. В сказке авторы указывают на скрытую опасность.
О чем рассказывают легенды Черного леса и так ли он страшен
Шварцвальд расположен на юго-западе Германии, это горный массив, на котором густо растут деревья и кустарники. Второе название этого места – Черный лес – пошло из-за густо поросших хвойных деревьев. Из-за этого он кажется темным и дремучим. На самом деле это место очень красивое, с прекрасными видами и чистым воздухом.
Легенда о Стеклянном старике. /Фото: badfon.ru
Интересно, что в Шварцвальде существовало большое количество легенд и историй. Еще со времен Средневековья это место было самым загадочным и мистическим в Германии. А все благодаря Черному лесу, который вызывал уверенность, что там должны непременно обитать сказочные существа. Кстати, именно сюда в сказке егерь отвел Белоснежку.
Одна из популярных легенд гласила о Стеклянном человечке. Об этом герое написана сказка Гауфа «Холодное сердце». Старик маленького роста живет в жилище возле лесного озера, которое прозвали «Стеклянное». У него тонкое стеклянное тело, борода из паутины, красные чулки и огромная шляпа. Если присмотреться, то все сделано из мягкого стекла. Он любит курить стеклянную синюю трубку. Не всем может показать себя старичок. Если не хочет, чтобы его кто-то видел, то становится прозрачным как стекло.
Легенды озера Муммельзее. /Фото: threadbaresupply.com
Есть еще легенда о призраках озера Муммельзее. Оно расположено на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря и является карстовым. Говорят, что там обитают русалки, водяные и ведьмы. Ночью они выходят из воды и устраивают веселье. Глубина озера около 20 метров, но местные жители уверяют, что здесь нет дна.
Что известно о Шварцвальдском лесе сейчас
В наше время это место приобрело большую популярность среди туристов. Сейчас Черный лес воспринимается не как страшное место. Сюда приезжают со всего мира посмотреть не только красоты природы, но и полюбоваться сказочными пейзажами и подышать свежим воздухом. Здесь есть достаточно достопримечательностей, которые вызывают неподдельный интерес.
Сегодня Шварцвальд популярное место среди туристов
Многие хотят посмотреть на место, где рождались всеми любимые немецкие сказки братьев Гримм. Жителям Шварцвальда удалось сохранить старинные традиции, архитектуру и особенную кухню. Ничего подобного в Германии не отыскать.
Туристов привлекает мистическое озеро Муммельзее. Местные жители уверяют, что по ночам из его вод выходит сам Озерный Владыка, зазывая с собой в подводный мир. Мистики озеру придает туман, который часто образуется ранним утром и ночью.
Среди лесов и гор Шварцвальда интересны и старинные города, и бальнеологические курорты. Речь идет, конечно, о легендарном месте Баден-Бадене. Сюда приезжают подлечиться и омолодиться благодаря уникальным минеральным и термальным источникам. А в городе Триберг расположен музей больших деревянных часов. Также здесь есть красивые огромные трибергские водопады.
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