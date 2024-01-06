Раскрыта тайна загадочных статуй моаи на острове Пасхи: Учёные знают, зачем их создавали

Статуи Моаи.

На острове насчитывается более 900 статуй.

Статуи высечены из вулканических пород.

Статуя El Gigante, оставшаяся так и не отсоединенной от каменного монолита.

В среднем статуи моаи 3-5 метров в высоту.

Долгое время люди думали, что статуи состоят только из голов, так как нижняя часть моаи была погружена под землю.

Расположние Моаи на острове.

Статуи были предположительно созданы в промежутке между 1250 и 1500 годами.

Статуи моаи на острове Пасхи.

Карл Липо считает, что статуи могли обозначать источники питьевой воды на острове.

Моаи.

Загадочные статуи острова Пасхи.