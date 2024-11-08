Белая клубника, груша в форме Будды, дыня по цене новенького Mercedes и ещё 7 фруктов...

Люди очень любят эксклюзивные вещи. Уникальные украшения, дорогие часы, авто, существующие в количестве 2-3 единиц во всём мире. А как насчёт еды? Только представьте себе фрукт, который стоит дороже многих предметов роскоши. Его нельзя купить в супермаркете — это подлинная жемчужина в мире продуктов. Их выращивают в ограниченных количествах с огромной заботой. Они символизируют собой богатство и статус, подчёркивая исключительность того, кто решился их купить. В чём же уникальность даров природы, которые стоят целое состояние? Каковы они на вкус и как их выращивают?
1. Манго Taiyo no Tamago
Манго Taiyo no Tamago. / Фото: jiomart.com
Манго Taiyo no Tamago, которое выращивают в японской префектуре Миядзаки — это просто шедевр садоводства. Этот изысканный фрукт, который славится своей безупречной формой и ярким цветом. За это он получил красноречивое название «Яйцо Солнца». Это самый дорогой сорт манго в мире. Его можно купить в качестве подарка. Один плод может стоить до 2000 долларов США.
Самый дорогой сорт манго в мире. / Фото: ebay.com
Для того чтобы вырастить этот эксклюзивный фрукт, фермеры умело сочетают традиционные методы с современными технологиями, что гарантирует безупречный результат. Эти манго отличаются совершенно необыкновенным вкусом и просто божественным ароматом. Они доставляют ни с чем не сравнимые ощущения. Плоды каждый год продают на аукционе.
2. Клубника «Белая жемчужина»
Клубника White Jewel или «Белая жемчужина». / Фото: aliexpress.ru
Клубника White Jewel или «Белая жемчужина», воистину является жемчужиной среди клубники. Это уникальная ягода. Одна штука может стоить около 20 долларов. Коробочка таких ягод — это весьма дорогой подарок. Премиальный статус клубники «Белая жемчужина» обусловлен в первую очередь её редкостью и ограниченным количеством. Её выращивают в избранных регионах в тщательно контролируемых условиях.
Помимо своей редкости, эта клубника отличается своим исключительным вкусом. У неё очень нежная, сладкая мякоть с тонким оттенком цветочных и цитрусовых нот. Ягода просто тает во рту. Это подлинный деликатес для самых искушённых гурманов. Чаще всего эту клубнику используют в дорогих ресторанах для создания изысканных десертов. Также ягоды покупают люди, которые желают ощутить вкус роскоши.
3. Яблоки «Секай-Ичи»
Яблоки «Секай-Ичи». / Фото: divosad.com.ua
Яблоки сорта «Секай-ичи» имеют весьма высокую цену — около 25 долларов США за штуку. Это намного превышает цену других сортов яблок в магазине. Однако их исключительные качества оправдывают инвестиции. Эти редкие фрукты родом из японской префектуры Аомори, региона, известного своими идеальными условиями для выращивания яблок. Тут выращивают огромное количество разных яблок, а также редкий сорт «Секай-ичи».
Выращивание яблок этого дорогого сорта — это очень кропотливый и трудоёмкий процесс. Фермеры тщательно контролируют такие факторы, как температура, влажность и качество почвы, чтобы выращивать эти исключительные фрукты. Яблоки сорта «Секай-ичи» выделяются своим внушительным размером — часто их вес почти достигает килограмма. Это одни из самых больших яблок в мире. Это не единственное их отличие от других яблок. «Секай-ичи» очень сладкие, наверное, самые сладкие яблоки из всех существующих. Достичь своей непревзойдённой естественной сладости им помогает длительный вегетационный период, который в Аомори характеризуется безоблачными солнечными днями и прохладными ночами.
4. Груши в форме Будды
Груши в форме Будды. / Фото: charter97.org
Груши в форме Будды — это больше, чем просто фрукты, это подлинные произведения искусства, созданные с невероятной точностью. Опытные китайские фермеры используют для них специально разработанные формы, аккуратно помещая в них зарождающиеся плоды. По мере созревания груши принимают форму фигурок Будды. Причём на плодах можно различить даже черты лица. Процесс этот чрезвычайно трудоёмкий, что и обуславливает чрезвычайно высокую цену плодов.
Один плод стоит около 9 долларов за штуку — это самые дорогие груши в мире. В китайской культуре эти фрукты часто дарят в качестве роскошных подарков. Они символизируют удачу, процветание и уважение к получателю. Тут дело не только во вкусе, а скорее в презентации и духовном смысле, который за этим стоит.
5. Квадратный арбуз
Квадратный арбуз. / Фото: wikipedia.org
Квадратные арбузы — это забавная инновация из Японии. Повсеместно любимое лакомство тут выращивают таким образом, чтобы придать ему удобную форму. Тут дело не в эстетике — просто это практично, а японцы очень практичные люди. Такие арбузы очень удобно помещать в коробки для транспортировки, а также ставить в холодильник. В Японии эти агрегаты имеют гораздо более скромные размеры, чем во многих других странах.
Арбузы такой формы очень удобно хранить и транспортировать. / Фото: agroportal.ua
В зависимости от размера и качества, эти необычные фрукты могут стоить от 100 долларов за штуку на своей родине. В других странах их стоимость может доходить до колоссальной суммы в восемь сотен долларов США. Это может показаться весьма дорогим удовольствием, но многие считают такой арбуз роскошным и эксклюзивным угощением, приберегаемым для особых случаев или в качестве уникального подарка. Страшная правда об этих арбузах состоит в том, что они совершенно невкусные, просто несъедобные! Они предназначены исключительно для украшения. Когда их изначально выращивали, эти фруктовые диковинки были съедобными, но в наши дни они служат просто экзотическим декором.
6. Ананасы из Затерянных садов Хелигана
Ананасы из Затерянных садов Хелигана. / Фото: kids.nationalgeographic.com
В Затерянных садах Хелигана, в Соединенном Королевстве, выращивают ананасы традиционными викторианскими методами, получая небольшие, но исключительно сладкие плоды. Эти ананасы ценятся не только за свой изысканный вкус, но и за свою редкость и исключительность. Благодаря непоколебимой приверженности британских фермеров этим проверенным временем методам, им удаётся выращивать в столь неподходящих условиях некоторое количество этих фруктов. Цена на них достигает 1000 долларов США за плод.
Этот уникальный сорт ананаса когда-то служил символом викторианского богатства и статуса. Сегодня он переживает своё возрождение. В садах тщательно восстановлены исторические ананасовые теплицы. Ананасы растут в специально спроектированных ямах, где установлены специальные обогреватели. Также их удобряют навозом. Трудоёмкий процесс выращивания занимает около двух лет, чтобы каждый ананас принёс плоды, что делает эти ценные деликатесы действительно редкими.
7. Арбуз Денсукэ
Арбуз сорта Densuke (Денсукэ). / Фото: liktv.org
Арбуз сорта Densuke (Денсукэ) — это ещё один деликатес родом из Японии. Он уникален тем, что его корка имеет чёрный цвет. Его ценят за редкость и необычный вкус. Денсукэ очень любят гурманы и коллекционеры. На аукционах арбузы сорта Densuke иногда продаются по совершенно ошеломляющим ценам, часто за тысячи долларов, что отражает их непревзойденную привлекательность и эксклюзивность.
Но что делает этот арбуз таким необычным? Дело не только в цвете, а в уникальных условиях выращивания на Хоккайдо, самом северном острове Японии. Вулканическая почва, чистейшая вода и прекрасный климат создают идеальную среду для этих исключительных арбузов. Их чёрная корка не просто визуально бросается в глаза, это ещё и служит признаком превосходного качества. Внутри настолько невероятно сочная и сладкая мякоть, насколько только можно представить. Арбузы Денсукэ гарантируют непревзойдённые вкусовые ощущения даже самым искушённым гурманам.
8. Клубника «Прекрасная принцесса»
Клубника «Прекрасная принцесса». / Фото: shuba.life
Bijin-Hime или «Прекрасная принцесса» — это уникальная клубника. Она обладает уникальным вкусом и видом. Вывел этот сорт японский фермер Микио Окуда. Он более 40 лет занимался селекцией, а конкретно на этот сорт потратил почти 15 лет. Эти ягоды имеют относительно небольшие размеры, но обладают при этом превосходным вкусом. Эта клубника внутри ярко-розового цвета, её текстура одновременно мягкая и плотная, при этом очень сочная и сладкая.
Исключительный вкус Bijin-Hime достигается благодаря медленному зимнему процессу созревания в теплицах. Основные аспекты выращивания японские фермеры держат в строжайшей тайне. Процесс этот долгий и трудоёмкий. В год выращивают всего около пяти сотен ягод. Каждая уходит на аукционе за несколько сотен долларов США.
9. Виноград «Рубиновый римский»
Виноград «Рубиновый римский». / Фото: vinograd-krasohina.ru
Виноград сорта Ruby Roman (Рубиновый римский), ценится за свой глубокий красный цвет и впечатляющий размер. Это один из самых желанных фруктов в мире. Выращивают этот виноград исключительно в префектуре Исикава в Японии. Каждая виноградина весит около 20 граммов! Кроме поразительного внешнего вида и редкости, этот сорт обладает прекрасным вкусом.
Выращивают этот виноград по очень строгим правилам и к этому процессу допущены только избранные фермеры. В их задачи входит строгий контроль буквально за каждой ягодой. Потом специальная комиссия проверяет все их и решает, достойны ли они ценной маркировки Ruby Roman. Этот строгий процесс приводит к ограниченному годовому урожаю, делая этот виноград столь же редким, сколь и востребованным. Виноград Ruby Roman является одним из самых дорогих фруктов в мире. В 2016 году, например, одна гроздь была продана за 11 000 долларов США!
10. Королевская дыня Юбари
Королевская дыня Юбари. / Фото: plodovie.ru
В регионе Юбари на острове Хоккайдо в Японии выращивают сорт дыни Yubari King. Её считают верхом фруктового совершенства. Уникальный климат и почвенные условия Хоккайдо создают идеальную среду для этих дынь. Они известны своим изысканным вкусом и безупречной формой, а продаются по воистину астрономическим ценам. В 2019 году две дыни были проданы почти за 50 000 долларов США! Это воистину предмет роскоши, а не фрукт!
Дыни этого сорта славятся своей исключительной сладостью, сочностью и невероятно насыщенным ароматом. Фермеры тщательно заботятся о том, чтобы каждая дыня приобрела характерную идеальную сферическую форму. Эти фрукты, которые так ценят за их безупречный вид и вкус, по праву считаются самыми дорогими в мире.
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