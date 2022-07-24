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Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Комнатные растения всегда являются каким то особым украшением интерьера. Они привносят уют, теплоту и доброту в ваш дом.
И конечно хочется как то необычно расставить наших зеленых друзей, так что бы они привлекали внимание. Особенно если у вас есть необычные растения, которые притягивают взгляды. Сегодня хотим предложить вам несколько интересных способов расстановки комнатных цветов, которые помогут в формировании красивого интерьера.

Пестрое каладиум трио в тканевых горшках

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

 Террариум с растениями с воздушными корнями

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Великолепная орхидея в кашпо из глянцевого металла

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Пышный швейцарский плющ, поднимающийся по лестнице

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Белая королева в корзине из ротанга

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Гигантская алоказия затмевает всех!

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Великолепная пилея пеперомиевидная, украшающее гостиную

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Каскад Сциндапсус на подвесной полке

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Пышная Рафидофора на деревянной доске

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Разноцветный потос, ниспадающий каскадом

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Отличная идея со змеиным растением

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Разместите калатеи на металлических подставках в гостиной

Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Плетеная пахира в горшке из ротанга

Стильный интерьер с помощью комнатных растений
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