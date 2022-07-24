Стильный интерьер с помощью комнатных растений

Комнатные растения всегда являются каким то особым украшением интерьера. Они привносят уют, теплоту и доброту в ваш дом.

И конечно хочется как то необычно расставить наших зеленых друзей, так что бы они привлекали внимание. Особенно если у вас есть необычные растения, которые притягивают взгляды. Сегодня хотим предложить вам несколько интересных способов расстановки комнатных цветов, которые помогут в формировании красивого интерьера.



Пестрое каладиум трио в тканевых горшках







Террариум с растениями с воздушными корнями







Великолепная орхидея в кашпо из глянцевого металла







Пышный швейцарский плющ, поднимающийся по лестнице







Белая королева в корзине из ротанга







Гигантская алоказия затмевает всех!







Великолепная пилея пеперомиевидная, украшающее гостиную







Каскад Сциндапсус на подвесной полке







Пышная Рафидофора на деревянной доске







Разноцветный потос, ниспадающий каскадом







Отличная идея со змеиным растением







Разместите калатеи на металлических подставках в гостиной







Плетеная пахира в горшке из ротанга





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