Правила жизни Симпсонов
Ровно 26 лет назад на телеканале «Fox» дебютировал один из самых продолжительных и успешных анимационных сериалов — «Симпсоны». На нем выросло не одно поколение, и это неудивительно, ведь мультик замечательный, в меру наивный и чертовски смешной.
В день рождения «Симпсонов» мы решили вспомнить самые гениальные фразы любимых мультгероев.
Не расстраивайся, что у нас нет денег. Ведь есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги. Вот, например, динозавра. Гомер Симпсон
— Гомер, нравлюсь ли я тебе по-прежнему?
— Конечно.
— А тянет ли тебя к другим женщинам?
— Зачем мне чужой торт, когда рядом своя горбушка?
Чтобы тебя любили, приходится быть со всеми хорошим каждый день. Чтобы ненавидели — напрягаться не приходится вообще. Гомер Симпсон
Отец перед сном укутывает меня так сильно, как никто другой. И знаете что? Ни один монстр до меня не добрался. Лиза Симпсон
— Ты вырубил мне свет! Как я буду есть без телевизора? Гомер Симпсон
Дурак и деньги быстро расстаются. Я бы заплатил много денег тому, кто объяснил бы мне эту закономерность. Гомер Симпсон
Я знала, что ты забудешь купить мне подарок, поэтому мой подарок тебе — это твой подарок мне. Мардж Симпсон
— И сколько же это будет стоить?
— Это бесплатно!
— Звучит дороговато.
— А правда, что вырученные деньги пойдут на помощь детям?
— Да, мы все чьи-то дети…
Меня вообще-то сложно удивить… О! Синяя машина! Гомер Симпсон
Как много интересного вы говорите! Как жаль, что это меня мало интересует. Гомер Симпсон
О боже! Космические пришельцы! Не ешьте меня.
Не вижу смысла выходить из дома. Мы все равно каждый раз возвращаемся обратно. Гомер Симпсон
— Мардж, мы уедем отсюда, разбогатеем и заведем семью!
— Гомер, у нас уже есть семья!
— Заведем получше!
Кого я обманываю своей гениальной ложью?! Гомер Симпсон
Терпи, Лиза! Мы женщины, а значит, можем терпеть вечно! Мардж Симпсон
За алкоголь! Причину и решение всех проблем. Гомер Симпсон
Я сделаю для тебя все что угодно… если это не слишком сложно. Гомер Симпсон
Жизнь больше, чем то, что мы видим. Всем нужно во что-то верить. Мардж Симпсон
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии