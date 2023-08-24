Карликовые фруктовые деревья, которые можно выращивать в помещении

Выращивание фруктовых деревьев может быть сложной задачей. Это особенно актуально для тех, кто живет в небольших помещениях с ограниченным садовым пространством.







У нас также может не быть времени или желания поддерживать большое дерево. К счастью, существует множество различных сортов карликовых фруктовых деревьев, которые идеально подходят для выращивания в помещении.

Карликовые фруктовые деревья можно легко выращивать в контейнерах, горшках или ведрах. Небольшое деревце легко приспособить в горшке или контейнере, и вы без проблем получите плоды. Они начнут плодоносить раньше, чем стандартные фруктовые деревья.



1. Карликовые яблони

2. Карликовые лимонные деревья

3. Миниатюрные апельсиновые деревья

4. Карликовые липы

5. Карликовые сливовые деревья

6. Карликовые персиковые деревья

7. Карликовые абрикосовые деревья

8. Карликовая вишня

9. Карликовое гранатовое дерево

10. Карликовое банановое дерево

11. Ананасовое дерево

12. Ягоды годжи

13. Деревья авокадо

14. Шелковица

15. Оливковое дерево

16. Кумкват

Маленькие яблони жесткие и бывают разных сортов. Crabapples — один из карликовых сортов, который может вырасти до 1,5 м в высоту. Это дерево производит белые или фиолетовые цветы, которые выглядят потрясающе. Если вы хотите выращивать фруктовые деревья, чтобы добавить красоты вашей жилой площади, вам следует выбрать плакучие карликовые яблони, колонновидные яблони или небольшие кустовидные деревья. Поместите контейнер в светлое помещение, чтобы растение могло хорошо расти и плодоносить. Если у вас недостаточно места и вы можете выращивать только одно растение, вам следует искать самоопыляющийся сорт.Для контейнерного садоводства вы можете выбрать карликовый сорт Мейер. Это идеальный выбор для выращивания фруктовых деревьев в помещении. Это дерево является самоопыляемым, поэтому вы можете легко вырастить одно растение в одном горшке. Поместите горшок в светлое место, где растение получает достаточное количество солнечного света. Темно-зеленая листва и желтые плоды добавят красок вашему интерьеру. Лимонным деревьям требуется не менее восьми часов солнечного света. Влажность очень важна для роста карликовых лимонных деревьев, поэтому держите почву влажной, но избегайте чрезмерного полива.Влажность и теплый климат идеально подходят для карликовых апельсиновых деревьев. Если вы хотите, чтобы ваше растение было счастливо, вы должны поддерживать почву во влажном состоянии. Поместите горшок или контейнер рядом с солнечным окном, где дерево получает много солнечного света. Зеленая листва и ароматные цветы подчеркнут красоту вашего жилого помещения.Карликовая липа также включена в наш список из-за ее управляемой высоты. Максимальная высота этого небольшого дерева составляет около 0,6 м. Медведи или персидские липы — лучшие сорта, которые вы можете выбрать для своего внутреннего садоводства. Красивое маленькое деревце каждый год производит лаймово-зеленые цитрусовые. Вы можете легко выращивать это растение как комнатное растение.Известными сортами сливы являются сливы Stanley, Damson, Johnson и Methley. Вы можете выбрать любой сорт в соответствии с вашим климатом. Вы должны выбрать большой горшок с дренажными отверстиями для выращивания карликовых сливовых деревьев.Карликовые персиковые деревья самоопыляемые, поэтому вы выращиваете одно маленькое деревце в горшке. Это дерево может давать сладкие, твердые и сочные плоды. Весной вы увидите розовые или белые цветы, а в середине или конце лета это маленькое дерево будет приносить вкусные плоды. Вы можете украсить свою комнату добавлением этого карликового дерева.Для небольших участков выбирают карликовые деревья абрикоса. Если у вас нет окна, то можно организовать искусственное освещение. Небольшое абрикосовое дерево может вырасти до 2 метров. Хорошо дренированная и влажная почва идеально подходит для хорошего производства фруктов. Это самоопыляющееся дерево, поэтому вы можете вырастить одно дерево в своей комнате.Эффектные цветы карликовой вишни очень привлекательны. Это самобесплодное растение, поэтому вы можете легко вырастить только одно растение. Это дерево хорошо растет в тенистых местах. Плоды, которые вы получаете с вишневых деревьев, имеют соленый вкус и ярко-красный цвет.Еще одним карликовым деревом, которое легко приспособится в ограниченном пространстве, является карликовое гранатовое дерево. Самоопыляющиеся кустистые сорта граната лучше всего подходят для выращивания в горшке. Это небольшое кустообразное деревце и идеальное комнатное растение. Высота гранатового карликового дерева может составлять от 0,6 до 1,2 метра, эта высота идеальна для выращивания в помещении. Карликовые гранатовые деревья дают кислые плоды.Вы можете выбрать более мелкие сорта банановых деревьев для выращивания в контейнерах и горшках. Dwarf Cavendish, Dwarf Lady Finger, Grain Nain и Dwarf Red идеально подходят для выращивания в горшках или контейнерах. Бананы, которые вы получаете с этих карликовых деревьев, очень маленькие и вкусные.Если вы хотите выращивать ананасовые деревья в помещении, вам нужно разместить его у окна на юг или запад. Размер горшка очень важен, глубина горшка должна быть 12 дюймов, а ширина должна быть от 30 до 45 см. Поддерживайте почву во влажном состоянии и никогда не позволяйте почве пересыхать. Лучшее время для внесения удобрений — с апреля по сентябрь, если вы живете в холодном климате. Также можно использовать жидкие удобренияСолнечное окно – идеальное место для хранения горшка с богатыми витаминами и вкусными ягодами годжи. Это неприхотливое растение, поэтому вы можете легко выращивать его в помещении, не сталкиваясь с какими-либо трудностями. Цвет ягод оранжево-красный, размер 1-2 см. Размер горшка должен быть глубоким и достаточно большим, чтобы вместить растение. По мере роста растения его необходимо пересаживать в горшок большего размера. В период выращивания ягоды годжи дважды в месяц удобряют томатной подкормкой.Овальные и глянцевые листья растения авокадо прекрасно смотрятся, когда вы выращиваете их в помещении. Holiday и Wertz — это сорта авокадо, которые легко растут на небольшом пространстве. Выберите контейнер в соответствии с размером растения, чтобы корни могли легко развиваться. Размер контейнера или горшка должен быть 45 см для карликовых деревьев авокадо. Убедитесь, что в горшке или контейнере есть дренажные отверстия для более здорового роста. Вы можете легко вырастить дерево авокадо из семян или косточек; Другой вариант — купить здоровое привитое растение авокадо в любом местном питомнике или магазине для садоводов.Это быстрорастущее растение, а плоды похожи на ежевику. Вы можете обрезать это дерево, чтобы сохранить размер в соответствии с размером ваших контейнеров или горшка. Выберите для растения солнечное место, и оно принесет вам плоды. Тутовым деревьям нужна суглинистая, хорошо дренированная, слабокислая и богатая почва. Убедитесь, что контейнер или горшок, который вы используете, должны быть дренажные отверстия на дне. Зимой можно уменьшить количество воды. Для подкормки лучше всего подходят гранулированные или жидкие удобренияБотаническое название этого дерева — Olea Europaea. Максимальная высота карликового оливкового дерева составляет 1,7-2 метра. Листва цвета шалфея выглядит потрясающе. Поставьте горшок рядом с солнечным окном, чтобы растение получало достаточно солнечного света. Оливковое дерево начинает плодоносить спустя долгое время, так что вам придется проявить терпение.Размер этого дерева очень мал, поэтому его легко выращивать в горшках и контейнерах. Деревья кумквата любят расти в холодном климате. Поместите контейнер или горшок рядом с солнечным окном, чтобы ваши растения получали достаточно солнца. Вы можете вырастить его из семян или в горшке из любого местного питомника или садового магазина. По мере роста растения его можно пересадить в горшок большего размера. Поддерживайте почву во влажном состоянии, регулярно поливая растение