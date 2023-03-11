Еще наши бабушки и прабабушки готовили настои из трав для лечения разных недугов. А оказывается, настои из растительного сырья могут помочь не только людям, но и другим растениям. Как правильно приготовить подкормку, чтобы извлечь максимальную пользу?









Какое органическое удобрение вы применяете на своем участке наиболее часто? Многие используют компост, перепревший навоз, птичий помет, золу и т.д. Травяные настои для подкормки растений пользуются меньшей популярностью. А зря! Достоинств у них масса.



Зачем нужны травяные настои

Из каких трав можно готовить травяные настои

Как приготовить травяной настой для подкормки растений

Рецепт 1 – традиционный

Рецепт 2 – усовершенствованный

Как поливать травяным настоем растения

Одно из главных преимуществ травяных настоев – скорость их приготовления. Если для получения хорошего компоста у вас уйдет почти год, а для хорошего перегноя и того больше, то настоем вы сможете подкормить свои растения уже через 1,5-2 недели.Но не только этим хорош настой из трав. Есть у него еще одно важное достоинство – большая польза для растений.Подкармливая им грядки, вы улучшаете почву, делаете ее более рыхлой и влажной.Настои – это кладезь микроэлементов, полезных аминокислот и витаминов, которые помогают растениям развиваться и защищают их от болезней.Эти подкормки также положительно влияют на внесенные до этого органические удобрения, улучшая их переработку.Для приготовления травяных настоев годятся практически все растения. Просто нужно учесть тот факт, что одни из них помогают бороться с различными болезнями и вредителями, вторые улучшают состояние растений и наполняют почву полезными веществами.Так, пижму и ромашку очень не любят многие вредители. Если вы хотите избавиться от бабочек, колорадского жука или проволочника, приготовьте настой из бархатцев, ноготков либо базилика.Колорадского жука, кстати, можно «напугать» и настоями из томатной ботвы, лука, чеснока и даже красавицы-петунии.Чтобы отвадить от своего участка муравьев вместе с их закадычными друзьями – тлей, используйте мяту, мелиссу либо цветки лаванды.Что касается использования настоев для подкормок, то здесь можно руководствоваться следующим правилом. Если культурам не хватает азота, сделайте настой из растений, корни которых расположены близко к поверхности почвы. Это могут быть крапива, мокрица, лебеда, бобовые и другие травы. Если же у культурных растений недостаток фосфора либо калия, обратите внимание на растения со стержневой корневой системой. Длинный корень у одуванчика, сныти, щавеля и т.д.Для настоев берите только такие травы, в которых еще не созрели семена. В противном случае вы засеете сорняками весь свой участок.В каждом органе представителя флоры содержание полезных веществ разное. Чтобы получить максимальную пользу от растений, их нужно собирать в «правильное» время. И это касается не только тех трав, которые мы используем для лечения людей, но и тех, что планируем превратить в подкормку для огорода.Так, наибольшее количество макро- и микроэлементов корни растений содержат осенью. В это время вся надземная часть уже увяла и полезные вещества сконцентрировались в корневище.Цветки и бутоны, наоборот, желательно собирать весной, когда они еще не распустились. В этот период средоточием питательных веществ являются именно они.Есть несколько рецептов приготовления травяного настоя для подкормки растений.Наполните бочку травами. Количество их может быть разное. Если зеленой массы получилось почти до верха, то вам придется разводить полученное удобрение водой в пропорции 1:10. Когда же трав будет всего половина от объема бочки, то воды при разведении надо будет брать меньше, т.к. удобрение получится менее концентрированным.Установите бочку в теплое место. Тепло – обязательное условие для скорейшего «созревания» травяного настоя.Накройте емкость сверху либо полиэтиленовой пленкой, либо стеклом. В первом случае сделайте в пленке отверстия, во втором – накрывайте так, чтобы сбоку оставалось открытое место. Отверстия нужны для доступа воздуха к содержимому: без кислорода микроорганизмы не будут размножаться. А «крыша» будет способствовать повышению температуры внутри бочки и более энергичному брожению.Регулярно перемешивайте содержимое. Так процесс приготовления настоя будет идти более равномерно.Признаки готового настоя – своеобразный (честно скажем, не очень приятный) запах и прекращение обильного образования пены.Для приготовления травяного настоя рекомендуем брать пластмассовую бочку, которая не пострадает от кислой либо от щелочной реакции органической подкормки.Огородники рецепт наших бабушек усовершенствовали, добавив в него эффективных микроорганизмов – ЭМ-препарат.Как же готовить травяной настой с ЭМ-препаратами?Возьмите бочку и наполните ее доверху любой травой, которую сможете найти.Добавьте в травяную массу что-нибудь сладкое. Это может быть и сахарный сироп, и банка испортившегося варенья, и какие-то сладкие ягоды, фрукты или овощи. Сахар нужен для улучшения процесса брожения.Наполните бочку водой до самого верха.Добавьте туда «секретный» ингредиент – 500 мл любого ЭМ-препарата. Все содержимое тщательно перемешайте и накройте, как и в предыдущем рецепте.Если температура воздуха высокая, то уже через несколько дней настой будет готов. Степень его готовности определяется по наличию пены и достаточно приятному аромату, напоминающему запах кваса.Настой, приготовленный по этому рецепту, можно применять не только для полива или опрыскивания растений, но и несколько нетрадиционно. Когда вы увидите, что он готов, достаньте из бочки почти всю траву и разложите ее под и между растениями. После этого все тщательно полейте, чтобы полезные микроорганизмы с ее поверхности «перешли» в землю. Опустевшую бочку снова заполните травой, чем-нибудь сладким и водой. Через несколько дней у вас будет новая порция удобрений.Тщательно перемешайте содержимое бочки и разведите настой с водой в соотношении 1:10. Увлажните почву вокруг растений, которые собрались подкармливать, и полейте их разведенным удобрением.Если ваши растения слабые, плохо растут, подкормку травяным настоем можно использовать раз в 7-10 дней. Для крепких, с хорошо развитой зеленой массой – достаточно одного раза в три недели.Для тех культур, у которых уже начался период плодоношения, травяные подкормки нужно использовать не чаще, чем раз в месяц. В это время растения нуждаются больше в калии, а не в азоте, которого в настое больше.Травяной настой придется по вкусу многим культурам, но особенно его любят томаты, огурцы и перцы.Удобрение находится у нас в буквальном смысле под ногами. Нужно только наклониться и взять его – и полезная дешевая подкормка готова!