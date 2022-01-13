Уход за каменной раковиной

Каменная раковина на кухне — это красивая альтернатива дребезжащим мойкам из нержавейки. Мойки из искусственного камня состоят на 80 % из натурального камня с добавлением полимеров, которые укрепляют всю конструкцию и делают мойку крепче, чем бетон.

Но это не отменяет того, что каменная раковина нуждается в регулярной чистке.







КАМЕННАЯ РАКОВИНА

Средство для мытья унитазов

Раствор хлора

Сода

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

На любой раковине скапливаются бактерии от грязной посуды и остатков пищи. А на каменной мойке остаются еще и следы от кофе и недопитого чая. Кроме того, особенно на темных каменных раковинах будет со временем появляться известковый налет, если не убирать остатки воды с раковины. Когда налет уже появился, можно избавиться от него с помощью раствора 3-процентного уксуса. После использования уксуса его надо смыть водой.Вообще каменные раковины лучше не мыть с помощью абразивных материалов и средств вроде спирта и уксуса постоянно. При длительном использовании чистящего порошка, жесткой губки и средств на спиртовой основе поверхность раковины может испортиться.Для чистки каменных раковин существует ряд специальной химии. Но и без нее можно обойтись, если каждый день после мытья посуды протирать раковину обычным средством для мытья посуды. Но если у тебя уже запущенный случай, не отчаивайся.Если в доме нет специальной химии для мытья каменных поверхностей и раковин, можно использовать «Доместос» или «Туалетный утенок». Эти средства содержат хлор, который эффективно борется с налетом, бактериями и следами от чая.Необходимо нанести средство на раковину и оставить для воздействия на 15–20 минут. Для лучшего эффекта можно накрыть раковину пищевой пленкой. Затем надо пройтись мягкой губкой по особо грязным участкам и всё тщательно промыть теплой водой. Обязательно открой окна на проветривание и защити кожу рук и дыхательные пути.Самое грязное место в раковине — ее дно. Чтобы очистить основные загрязнения, надо закрыть раковину и набрать в нее воды так, чтобы она покрывала дно мойки. Затем надо влить хлор в соотношении 1: 1. Через 20 минут надо слить воду и протереть раковину губкой. А затем хорошо прополоснуть ее от остатков химии.Как самостоятельное чистящее средство для каменной раковины сода не подходит, так как может поцарапать поверхность. Но она хорошо справляется с многочисленными пятнами и следами жира на раковине. Необходимо смешать соду со средством для мытья посуды и нанести его на всю поверхность мойки на 20 минут. Затем можно почистить раковину губкой и смыть чистящее средство.Для ежедневного ухода за каменной раковиной подойдет горчичный порошок и элементарное удаление влаги тряпкой, чтобы избежать известкового налета. Если вода с раковины стекает полностью и не застаивается, то налета может и не быть. Чтобы кухня оставалась чистой и уютной, надо каждый день протирать рабочую поверхность и мыть раковину, из какого бы материала она ни была.Не следует класть в каменную раковину горячие кастрюли и сковородки. Лучше не экспериментировать с резкими перепадами температур в раковине и не резать на ней продукты. А как часто ты моешь каменную мойку на кухне?