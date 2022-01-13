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Уход за каменной раковиной

Каменная раковина на кухне — это красивая альтернатива дребезжащим мойкам из нержавейки. Мойки из искусственного камня состоят на 80 % из натурального камня с добавлением полимеров, которые укрепляют всю конструкцию и делают мойку крепче, чем бетон.
Но это не отменяет того, что каменная раковина нуждается в регулярной чистке.

Уход за каменной раковиной

КАМЕННАЯ РАКОВИНА


На любой раковине скапливаются бактерии от грязной посуды и остатков пищи. А на каменной мойке остаются еще и следы от кофе и недопитого чая. Кроме того, особенно на темных каменных раковинах будет со временем появляться известковый налет, если не убирать остатки воды с раковины. Когда налет уже появился, можно избавиться от него с помощью раствора 3-процентного уксуса. После использования уксуса его надо смыть водой.

Уход за каменной раковиной

Вообще каменные раковины лучше не мыть с помощью абразивных материалов и средств вроде спирта и уксуса постоянно. При длительном использовании чистящего порошка, жесткой губки и средств на спиртовой основе поверхность раковины может испортиться.
Для чистки каменных раковин существует ряд специальной химии. Но и без нее можно обойтись, если каждый день после мытья посуды протирать раковину обычным средством для мытья посуды. Но если у тебя уже запущенный случай, не отчаивайся.


Уход за каменной раковиной

Средство для мытья унитазов



Если в доме нет специальной химии для мытья каменных поверхностей и раковин, можно использовать «Доместос» или «Туалетный утенок». Эти средства содержат хлор, который эффективно борется с налетом, бактериями и следами от чая.
Необходимо нанести средство на раковину и оставить для воздействия на 15–20 минут. Для лучшего эффекта можно накрыть раковину пищевой пленкой. Затем надо пройтись мягкой губкой по особо грязным участкам и всё тщательно промыть теплой водой. Обязательно открой окна на проветривание и защити кожу рук и дыхательные пути.

Уход за каменной раковиной

Раствор хлора


Самое грязное место в раковине — ее дно. Чтобы очистить основные загрязнения, надо закрыть раковину и набрать в нее воды так, чтобы она покрывала дно мойки. Затем надо влить хлор в соотношении 1: 1. Через 20 минут надо слить воду и протереть раковину губкой. А затем хорошо прополоснуть ее от остатков химии.

Уход за каменной раковиной

Сода


Как самостоятельное чистящее средство для каменной раковины сода не подходит, так как может поцарапать поверхность. Но она хорошо справляется с многочисленными пятнами и следами жира на раковине. Необходимо смешать соду со средством для мытья посуды и нанести его на всю поверхность мойки на 20 минут. Затем можно почистить раковину губкой и смыть чистящее средство.

Уход за каменной раковиной

СОВЕТ РЕДАКЦИИ


Для ежедневного ухода за каменной раковиной подойдет горчичный порошок и элементарное удаление влаги тряпкой, чтобы избежать известкового налета. Если вода с раковины стекает полностью и не застаивается, то налета может и не быть. Чтобы кухня оставалась чистой и уютной, надо каждый день протирать рабочую поверхность и мыть раковину, из какого бы материала она ни была.
Не следует класть в каменную раковину горячие кастрюли и сковородки. Лучше не экспериментировать с резкими перепадами температур в раковине и не резать на ней продукты. А как часто ты моешь каменную мойку на кухне?
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