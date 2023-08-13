Элитные грузовики для особо взыскательных дальнобойщиков
В любой области, особенно если она стремительно развивается, компании стремятся привлечь лучших сотрудников, и в первую очередь за счёт создания лучших, чем у конкурентов, условий работы.
Компания Bolt Custom Truck and Manufacturing решила создать модель грузовика нового поколения и успешно справилась с этой задачей. Кабина этого грузовика представляет собой уютный мобильный дом.
В этом мобильном доме есть всё необходимое для комфортной жизни, начиная с широкой кровати…
…и заканчивая полноценной кухней
Грузовики экипированы микроволновкой, холодильником, телевизором и кондиционером
Кроме того, дизайнеры предусмотрели множество разного рода шкафчиков и полочек для хранения всего необходимого в дороге
Не забыли дизайнеры и об удобном освещении
Туалет и душ, конечно же, тоже имеются
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