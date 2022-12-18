Кто такие «синие воротнички», «белые воротнички», почему их так называют и каких цветов они ещё есть

Те, кто ежедневно ходит в офис, и те, кто спускается в шахты, те, кто осваивает новую профессию через компьютерные курсы и кто по старинке принимает заказ у посетителей ресторана с блокнотом; даже те, кто о карьере и работе не думает, предпочитая духовный рост профессиональной самореализации, – все удостоились одного из «цветов» для условного «воротничка». А начиналось все когда-то с простого разделения на ручной труд и умственный.
Ручной труд или умственный?
Тут все просто – рабочая одежда одних была, чаще всего, синего цвета, другие же, как правило, являлись в контору в белых рубашках, кстати, и воротнички их часто были съемными – привести в порядок маленькую деталь одежды намного проще, чем ежедневно отстирывать рубашку целиком. Число тех, кто занимается не физическим трудом, а работой с документами, ведет канцелярию, отвечает за подсчеты и переписку, значительно увеличилось во второй половине XIX века. Эта трудовая деятельность считалась относительно легкой, позволяла заводить в гардеробе одежду непрактичного белого цвета, а потому в начале прошлого века клерков все чаще называли «белыми воротничками».
Белые воротнички прошлого.
Другое дело – работники ручного, физического труда. Те предпочитали одежду прочную и недорогую, такую, на которой была бы меньше заметна грязь – для этой цели хорошо подходили джинсовая и батистовая ткань. Джинсы, «деним», стали шить из тканей французского Нима (по другой версии, этот материал ввозили из Генуи) еще в XVII веке. Синие воротнички работали в промышленности, на транспорте, выполняли ремонт, были разнорабочими – так оно продолжалось вплоть до недавнего времени, когда меняющийся мир вынудил социологов подбирать подкатегории для двух основных видов «воротничков».
Знаменитая фотография «Обед на небоскребе», сделанная в 1932 году. Источник: commons.wikimedia.org
Прежде всего, появились «розовые воротнички» – как нетрудно догадаться, отсылающие к тем трудовым обязанностям, которые традиционно выполнялись женщинами. Это почти вся индустрия красоты (кроме высших управленческих должностей), профессиональный уход за детьми, работа медсестер, секретарш и прочие специальности сферы услуг. Для нужд наук об обществе было некорректно включать этих работниц в категорию синие воротнички – в силу специфики их труда, поэтому в семидесятых годах и заговорили о «розовых». Со временем термин стал более гендерно нейтральным и включал уже всех, и мужчин, и женщин, занятых в сфере сервиса, включая продавцов и официантов.
Вариации белых и синих воротничков
Для некоторых профессий из перечня «беловоротничковых» был введен отдельный термин – «золотые воротнички». Речь идет о работниках, которые вроде бы и заняты трудом интеллектуальным, но все же применяют в своей деятельности навыки куда более разнообразные, а еще – чей труд имеет особенно важное значение для компаний и для общества. Золотые воротнички и оплачиваются щедро. Это, например, адвокаты, хирурги, некоторые инженеры, пилоты. Термин впервые появился в середине восьмидесятых.
Красные воротнички - государственные служащие всех уровней. Источник: ft.com
Красные воротнички - те, что заняты на государственной службе. Зелеными воротничками с некоторых пор называют работников, чей труд непосредственно связан с охраной окружающей среды или использованием альтернативных источников энергии. Интересно, что в социальных науках, в криминологии прежде всего, используется понятие «беловоротничковой преступности» - речь идет о тех преступлениях, которые совершаются в экономической сфере, касаются коррупции, фиктивного банкротства, неуплаты налогов и прочих правонарушений. С насилием эти преступления не связаны, но вот в материальном смысле вред обществу от них максимальный – если считать его в денежных единицах.
Представители черных воротничков и зеленых
Есть несколько дополнительных подтипов и у синих воротничков. Например, «черными» называют работников шахт и нефтедобывающей промышленности. А термин «оранжевые воротнички» закрепился за теми, кто трудится в местах лишения свободы – поскольку этот цвет во многих странах ассоциируется с одеждой заключенных. Понятно, что палитра дополняется не ради красоты, а воротники упоминаются скорее по сложившейся с позапрошлого века традиции. Насколько же исчерпывающим является перечень цветных воротничков на сегодняшний день?
Воротнички будущего
Цветов воротничков в социологии насчитывается уже немало, но все равно, есть вероятность, прочитав такой список, свой вариант в нем не обнаружить. Постиндустриальный мир уже настолько далеко отошел от реалий XIX века, что свести многообразие работников к двум, даже шести-семи категориям уже невозможно. Как минимум еще несколько приходят на ум и требуют отдельного упоминания.
Роботы - стальные воротнички. Источник: businessinsider.com
Например, новые воротнички - те, кто приобретает необходимые навыки не классическим путем, обучаясь в университетах и других учебных заведениях, а получая образование и одновременно практические навыки будущей работы с помощью специальных курсов и программ. Компании-лидеры цифровой индустрии такой подход к формированию кадров только приветствуют. Удивительно, но не забыты и «работники», вообще не являющиеся людьми, роботы, для них уже придуман свой термин «стальные воротнички».
«Без воротничка». Источник: verywellhealth.com
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