Неизвестная глубинка России: история замка, который стал символом безответной любви



«Дворец для любимой».

В Курской области в селе Сафоновка Кореневского района на живописном берегу пруда возвышается дворец, построенный в конце XIX века и напоминающий по очертаниям средневековые германские замки. Местные жители называют его «Дворец для любимой» и рассказывают трагическую историю любви местного помещика, сердце которого разбила немецкая фройляйн.


Вид на село Сафоновка Курской области.

Вид на село Сафоновка Курской области.

 

Иосиф Викторов, помещик Курской губернии, был убеждённым холостяком и вполне довольный таким положение дел дожил в полном одиночестве до 70 лет. Но как-то отправился он в Германию, где его немолодое уже сердце воспылало огненной страстью к очаровательной немке. Правда, дама, которой в ту пору не было ещё и 30 лет, не стремилась замуж за старика, да и российская глубинка её не прельщала. Но прямо отказывать русскому кавалеру она не стала, а заявила, что выйдет за него замуж, если он построит для неё настоящий дворец.
Замок в российской глубинке для немецкой фройляйн.

Замок в российской глубинке для немецкой фройляйн.

 

Сегодня сложно сказать, всерьёз или в шутку немецкая красавица сделало то заявление, но, вернувшись на Родину, депутат Курского дворянского собрания граф Викторов сразу взялся за дело. Он нашёл лучших каменщиков, и через три года в самом живописном месте его имения появился дворец, который должен был напоминать его любимой о Германии. И только крыльцо он сделал традиционным русским.
Традиционное русское крыльцо.

Традиционное русское крыльцо.

 

Кстати, каждый кирпичик в здании увенчан инициалами романтичного курского землевладельца «ИВ». Вокруг дома был посажен прекрасный парк с большим количеством цветов, а перед парадным входом вырыт пруд и сооружен фонтан.
Фонтан — безусловная роскошь по тем временам. Еще несколько лет назад никто даже не подозревал о его существовании, и только при уборке площадки наткнулись на что-то твердое и откопали это великолепие. Фонтан до сих пор работает!
Вид на замок и парк.

Вид на замок и парк.

 

По легенде, граф решил, что жить во дворце будет только вместе с любимой, и поселился рядом с дворцов в деревянной избе. Ежедневно он поднимался в самую высокую комнату дворца, где должна была поселиться его молодая жена, и смотрел на дорогу в ожидании счастья. Но немка не торопилась в российскую глубинку. А замок, так и не дождавшись свою хозяйку, превратился в символ безответной любви и одиночества.
Резная калитка замка.

Резная калитка замка.

 

После революции граф Викторов решил покинуть страну, но по дороге умер в Харькове. На территории усадьбы разместили сельскую школу, а на втором этаже сделали музей. Замок сохранился до наших дней. Сейчас здесь обычная сельская школа. Любой желающий может войти во дворец, прикоснуться к этим стенам, осмотреть небольшой сельский музей и вспомнить эту удивительную историю.
Один из залов музея сельской школы.

Один из залов музея сельской школы.

 

с. Сафоновка
Кореневский р-н
Курская обл.
