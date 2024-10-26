Неизвестная глубинка России: история замка, который стал символом безответной любви

«Дворец для любимой».
В Курской области в селе Сафоновка Кореневского района на живописном берегу пруда возвышается дворец, построенный в конце XIX века и напоминающий по очертаниям средневековые германские замки. Местные жители называют его «Дворец для любимой» и рассказывают трагическую историю любви местного помещика, сердце которого разбила немецкая фройляйн.
Вид на село Сафоновка Курской области.
Иосиф Викторов, помещик Курской губернии, был убеждённым холостяком и вполне довольный таким положение дел дожил в полном одиночестве до 70 лет. Но как-то отправился он в Германию, где его немолодое уже сердце воспылало огненной страстью к очаровательной немке. Правда, дама, которой в ту пору не было ещё и 30 лет, не стремилась замуж за старика, да и российская глубинка её не прельщала. Но прямо отказывать русскому кавалеру она не стала, а заявила, что выйдет за него замуж, если он построит для неё настоящий дворец.
Замок в российской глубинке для немецкой фройляйн.
Сегодня сложно сказать, всерьёз или в шутку немецкая красавица сделало то заявление, но, вернувшись на Родину, депутат Курского дворянского собрания граф Викторов сразу взялся за дело. Он нашёл лучших каменщиков, и через три года в самом живописном месте его имения появился дворец, который должен был напоминать его любимой о Германии. И только крыльцо он сделал традиционным русским.
Традиционное русское крыльцо.
Кстати, каждый кирпичик в здании увенчан инициалами романтичного курского землевладельца «ИВ». Вокруг дома был посажен прекрасный парк с большим количеством цветов, а перед парадным входом вырыт пруд и сооружен фонтан.
Вид на замок и парк.
По легенде, граф решил, что жить во дворце будет только вместе с любимой, и поселился рядом с дворцов в деревянной избе. Ежедневно он поднимался в самую высокую комнату дворца, где должна была поселиться его молодая жена, и смотрел на дорогу в ожидании счастья. Но немка не торопилась в российскую глубинку. А замок, так и не дождавшись свою хозяйку, превратился в символ безответной любви и одиночества.
Резная калитка замка.
После революции граф Викторов решил покинуть страну, но по дороге умер в Харькове. На территории усадьбы разместили сельскую школу, а на втором этаже сделали музей. Замок сохранился до наших дней. Сейчас здесь обычная сельская школа. Любой желающий может войти во дворец, прикоснуться к этим стенам, осмотреть небольшой сельский музей и вспомнить эту удивительную историю.
Один из залов музея сельской школы.
