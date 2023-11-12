В чём секрет одного из самых причудливых монументов, который построили за 1 день, а он 4 раза падал

Патриотическая инициатива

В июле 1827 года жители Бунсборо, штат Мэриленд, построили монумент Вашингтону всего за один день.

Табличка, рассказывающая об истории памятника.

Изначально монумент выглядел не столь эстетично.

Разрушение того, что должно было стоять веками

Во время Гражданской войны памятник был принят за сигнальную башню, а потом использовался в качестве пункта связи для войск Союза.

Восстановление и Монумент Вашингтона сегодня

Местные жители сравнивают форму башни с молочной бутылкой.

Изначально высота башни была около семи метров, а сейчас почти в два раза больше.

Отсюда открывается просто волшебный вид.

Сейчас это популярная достопримечательность.