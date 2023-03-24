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25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Патрисия О’Киф, юный бодибилдер весом 30 килограмм, возит на спине 90-килограммового мужчину. 1940 год.




Источник фотографий: Bigpicture.ru

Источник фотографий: Bigpicture.ru


 

В 1973 году в Амстердаме автомобильное вождение было под запретом из-за топливного кризиса. Но решение было найдено.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

В 1939 году в США мельницы стали поставлять муку в цветастых мешках. Это было сделано для того, чтобы после бедняки могли сшить себе одежду из мешковой ткани.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

На фотографии — двухсоткилограммовый окунь и рыбак Эдвард Ллевеллен, который в одиночку смог поймать это чудовище. Кстати, его рекорд не побит и по сей день.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

В 1938 году школьная учительница Хелен Хьюлик была приговорена к 5-дневному тюремному заключению за то, что явилась на судебное разбирательство в брюках. Подобный вид рассматривался как неуважение к суду.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Немецкие солдаты фотографируют собаку в 1940 году.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

1969 год, Ниагарский водопад временно остановлен для «реставрационных работ».


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

В период с 1939 по 1945 год британские саперы часто находили такие «мини-танки». Их использовали немецкие солдаты, чтобы подрывать снизу полноразмерные военные машины.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Президент США Линдон Джонсон любил производить впечатление на своих гостей и катать их на машине-амфибии по озеру.


9

Ничего необычного. Члены организации «Ку-клукс-клан» катаются на колесе обозрения. 1925 год.


10

Слон помогает загружать продовольствие в американский самолет в 1945 году.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Во время съемок фильма «Доктор Ноу» Шон Коннери дал автограф на кокосе для маленькой фанатки с Ямайки. 1962 год.


12

Так в 1890 году выглядела система из 5000 телефонных линий в Стокгольме.


13

Хочешь научиться плавать, но до воды далековато? Решение придумали еще в 1920 году.


14

Дурацкие фотографии с животными стали делать еще в 1875 году.


15

Поле, пятница, 1910 год (шутка — просто 1910 год).


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Период с 1941 по 1945 год.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

В 1930-м пони были для девочек и слабаков. А все настоящие мужчины катались исключительно на кабанах.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Магазин «Macy» часто нанимал детективов, чтобы предотвратить кражи. В 1948 году подставные работники сделали групповое фото, но личности своей не раскрыли.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Колесницы — это круто. Мотоциклы — это тоже круто. Полиция Южного Уэльса решила совместить всю эту крутость в одном транспортном средстве.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Самые красивые ножки в 1930 году выбирали именно так.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

1950 год, российский танкист кормит белых медведей.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

Энн Ходжес и ее доктор Муди Джейкобс демонстрируют прессе синяк на теле Энн, оставленный осколком метеорита, который упал в 1945 году.


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Ужасы войны. Солдаты используют газовые маски, чтобы чистить лук.


25 поразительных исторических фактов, которых мы не знали

А вот победительницы конкурса «Мисс Идеальная осанка» на конвенции мануальных терапевтов в 1956 году.


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Тестирование футбольного шлема в 1912 году.


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