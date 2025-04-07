Полезные низкокалорийные продукты, которые можно есть ежедневно без вреда для фигуры

Здоровый образ жизни не так страшен, как о нём говорят, тем более, если знать какие продукты употреблять в пищу без вреда для фигуры. Рассказываем, что есть, дабы получить заряд бодрости и энергии на целый день без лишних калорий.







1. Спаржевые ростки

2. Незрелые соевые бобы (эдамаме)

3. Морские гребешки

4. Креветки

5. Ягоды малины

6. Ягоды клубники

7. Куриные яйца

8. Фасоль красных сортов

9. Морковка

10. Сельдерей

Сытно, питательно, низкокалорийно.Спаржевые ростки – самый распространённый вид спаржи, пользующийся огромным спросом по всему миру.Существует несколько популярных видов от ярко-зелёного и белого до фиолетового. Как правило, они намного мягче, сочнее и хрустящее по текстуре в отличие от обычной спаржи, поэтому при желании их можно есть сырыми, просто обдав кипятком. В пищу употребляют как стебли, так и верхушки. Ростки богаты антиоксидантами, калием, фолиевой кислотой, питательными веществами, витаминами (в том числе С и К), а также минералами и клетчаткой, дарящей чувство сытости. Ко всему прочему, они обладают противовоспалительными свойствами, что весьма полезно для организма. А ещё спаржевые ростки считаются низкокалорийным продуктом. В пяти-«шести стрелках» содержится около двадцати семи калорий и минимальное количество жира (примерно 0,64 грамма).Из незрелых соевых бобов можно приготовить энное количество вкуснейших блюд.Незрелые соевые бобы – питательный продукт, который пользуется огромной популярностью в станах Азии и за её пределами. В последнее время эдамаме всё чаще и чаще можно встретить на прилавках магазинов, в кафе и ресторанах (их готовят и подают по всему миру). Неудивительно, что диетологи рекомендуют употреблять их в пищу тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой, поскольку они богаты белками, клетчаткой, магнием, фосфором, калием, витаминами группы А, В, Е, минералами и полиненасыщенными жирами. В одном стакане бобов содержится около семнадцати граммов белка, примерно одиннадцать граммов полезных жиров и шесть граммов клетчатки.Морские гребешки получаются нежными и сочными.Морские гребешки – съедобные двустворчатые моллюски, относящиеся к семейству пектиновых. Сладковатые на вкус, с лёгким морским ароматом – они пользуются огромным спросом и популярностью как в азиатской, так и в западной кухнях. Это один из видов морепродуктов, считающихся невероятно полезным для человека. В них содержится достаточно большое количество минеров и витаминов (в том числе Д, В1, В2), магния, цинка, железа, селена, калия, никотиновой кислоты, омега-3 жирных кислот. При этом они считаются низкокалорийным продуктом с минимальным количеством жиров и подходят для приготовления различных диетических блюд.Вкусно, полезно и низкокалорийно.Креветки – ещё один популярный морепродукт, пользующийся спросом во всём мире, поскольку они считаются отличным источником минералов, витаминов, белка и различных жизненно обходимых микроэлементов. Витамин В12 и селен, содержащийся в мясе креветок, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также благоприятно влияет на иммунитет, защищая от свободных радикалов и различных болезней, спровоцированных ими. В них также отсутствует глютен и практически нет холестерина. Ко всему прочему, креветки – источник, богатый железом, фосфором, калием, кальцием, медью, цинком, хромом. Из-за низкого содержания жира и калорий, креветки являются полезным диетическим продуктом питания. Их можно подавать как в сыром, так и в готовом виде, добавлять в салаты, супы, смузи и другие блюда.Малина — это не только полезно, а и очень вкусно.О пользе малины слышал практически каждый, но мало кто берёт во внимание эти ягоды и частенько исключает из своего рациона, ограниваясь парой горстей за сезон. Напрасно, поскольку малина обладает рядом преимуществ: она практически не содержит жиров, богата антиоксидантами, клетчаткой, минералами, витаминами, калием. Ягоды укрепляют иммунную систему, снимают воспалительные процессы в организме, помогают контролировать уровень сахара в крови, снижают холестерин и помогают сбросить лишние килограммы.По возможности включите в свой рацион клубнику.Ягоды клубники, как и черники, полезны для здоровья, так как в них содержится клетчатка, фолиевая кислота, витамины С и К, антиоксиданты, эллаговая кислота, оказывающая благоприятное воздействие на организм и иммунную систему в целом. Из-за низкого содержания жиров, клубника считается низкокалорийным продуктом, поэтому её смело можно употреблять в пищу, даже сидя на диете, не опасаясь за лишние килограммы.Куриные яйца также стоит включить в свой рацион.Диетологи считают, что куриные яйца – идеальный продукт питания, т.к. в них содержится железо, кальций, калий, витамин В, что весьма полезно для здоровья. В яйцах содержится минимальное количество насыщенных жиров, поэтому считаются низкокалорийным диетическим продуктом, улучшающим метаболизм и повышающим уровень энергии, а также способствуют набору мышечной массы.Фасоль красных сортов — отличный источник витаминов и белка.Фасоль красных сортов – является одним из самых популярных современных блюд, которые готовят не только дома, а и подают в кафе и даже в ресторанах по всему миру. В красной фасоли содержится достаточно большое количество белка,клетчатки, железа, калия – всё это помогает получить заряд бодрости на целый день, а также снижает холестерин, что благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе.Морковь считается одним из самых питательных и полезных низкокалорийных продуктов.На протяжении многих лет, морковка считается одним из самых популярных корнеплодов в мире. Она богата витаминами (А, С, Е и В), а также в ней высокое содержание бета-каротина, считающегося своего рода антиоксидантом, подавляющим воздействие АФК и АФА (свободные радикалы) в организме. В корнеплоде также присутствует вода, калий и клетчатка, способствующая пищеварению. Ко всему прочему, морковка считается диетическим низкокалорийным продуктом, при этом ей запросто можно насытиться на пару-тройку часов, поскольку содержащиеся в ней микро и макроэлементы помогают восстановиться организму. Ко всему прочему, морковь – сложный углевод, в котором содержится минимальное количество жиров, сахара и практически отсутствует холестерин.Для поддержания здоровья, фигуры и пищеварения употребляйте в пищу в сельдерей.Сельдерей – полезный низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки. Он считается достаточно сытным овощем, поскольку долго переваривается, а также является прекрасной альтернативой сладостям. Употребляя его в пищу, есть все шансы снизить холестерин и кислотность в желудке. Сельдерей также обладает противовоспалительными действиями и помогает понизить высокое кровяное давление. Растение также может похвастаться витаминами К, А, В, В 6, железом, тиамином, а также минералами (в том числе кальцием, калием, фосфором). В нём содержится достаточное количество фолиевой кислоты, холина, пантотеновой кислоты, ниацина, рибофлавина, селена и меди. Этот продукт можно употреблять в пищу как в сыром, так и в готовом виде (множество различных блюд от салатов и смузи до супов, рагу и т.д.).