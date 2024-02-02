Зачем американцы купили у англичан 100-летний Лондонский мост для города, где не было даже реки

Более полувека назад один американский бизнесмен по имени Роберт МакКаллох потратил колоссальную сумму денег, чтобы купить Лондонский мост XIX века. Историческая реликвия Англии была аккуратно разобрана буквально по кирпичику, каждый камень был подписан. В разобранном виде мост был доставлен через Панамский канал в Калифорнию, а затем дальше — в Аризону. Конструкцию осторожно собрали на месте в Лейк-Хавасу-Сити, в городе, где не было ни населения, ни реки...
Лондонский мост падает
На протяжении веков английские школьники и воспитанники детского сада с удовольствием распевали знаменитую даже за пределами Англии мелодию «Лондонский мост падает». Никто даже не подозревал, что в начале XX столетия строки этой шутливой песенки станут реальностью.
Песенка «Лондонский мост падает» вдруг стала реальностью. Лондонский мост в Лондоне до того, как его разобрали и перевезли в Лейк-Хавасу-Сити. / Фото: amusingplanet.com
Каменный Лондонский мост, которому было чуть более столетия, что для такой древней страны вообще не возраст, стал разрушаться. Инженеры подсчитали, что каждый час мост пересекают почти 1000 автомобилей и более 8000 пешеходов. Нагрузка оказалась чрезмерной для этой конструкции, поэтому она каждый год примерно на треть сантиметра погружалась в воду. В середине 1920-х годов геодезисты с ужасом обнаружили, что одна часть моста уже почти на десяток сантиметров выше другой. Нужно было что-то делать, ведь использовать такое сооружение становилось опасно.
Непростое решение
Несмотря на опасность использования аварийного моста, прошло почти сорок лет, прежде чем городские власти решили рассмотреть этот вопрос и принять, наконец, решение. Один из членов городского совета выступил с предложением не сносить историческую памятку, а попытаться её продать. Остальные отнеслись к данной идее весьма скептически, но после некоторого обсуждения было принято решение попробовать это сделать. В 1967 году Лондонский мост был выставлен на продажу.
Прошло несколько месяцев, а мост так никто и не купил. Запросов было много, но вот достойных внимания предложений среди них не нашлось. Оставался всего месяц до закрытия торгов, как автор идеи, Иван Лукин, решил поехать в Америку и сделать мосту рекламу. Когда он выступал с соответствующей речью на пресс-конференции в Британско-Американской торговой палате в Нью-Йорке, то один журналист задал ему интересный вопрос. Американского репортёра интересовало, чем отличается эта конструкция, от других подобных ей? Мост не столь уж и древний, да и никаких архитектурных особенностей не имеет. Лукин ответил: «Лондонский мост — это не просто мост. Он наследник 2000-летней истории, восходящей к I веку нашей эры, ко временам римского Лондиниума...»
Лондонский мост украсил собой город Лейк-Хавасу-Сити. / Фото: wikimapia.org
Пафосное изречение нашло своего поклонника. Некий предприниматель из Миссури по имени Роберт МакКалох, который был владельцем компании McCulloch Oil, с лёгкостью подписал договор купли-продажи, выложив колоссальные по тем временам почти 2,5 миллиона долларов.
Новое место для Лондонского моста
За несколько лет до этих событий МакКалох стал обладателем тысячи акров земли возле озера Хавасу в Аризоне. Это был большой водоём, образованный в результате строительства плотины на реке Колорадо. Власти выделили бизнесмену эти земли для того, чтобы он их осваивал. Тот основал на этом месте поселение, назвав его Лейк-Хавасу-Сити. Только вот с поселенцами была проблема. Люди не видели для себя перспектив и вкладываться здесь в жильё не спешили. Когда деловой партнёр предпринимателя рассказал ему о предложении купить Лондонский мост, МакКалох сразу ухватился за эту идею. Он смекнул, что мост может стать той необходимой достопримечательностью, которая привлечёт в город не только жителей, но и толпы туристов.
Мост был разобран, а каждый блок пронумерован. / Фото: amusingplanet.com
В результате сделка была заключена и гигантская конструкция весом более 30 тысяч тонн была разобрана буквально на кирпичики. Каждый блок был тщательно упакован и пронумерован. Мост пересёк Панамский канал и прибыл в Калифорнию. Оттуда он отправился на грузовиках в Аризону. Доставка такого груза стоила МакКалоху ещё 7 миллионов долларов.
Строительство моста на новом месте. / Фото: birdinflight.com
Возведение моста на новом месте продлилось около трёх лет. Не обошлось, конечно, без накладок — при перевозке некоторые блоки были повреждены и их пришлось заменить местным гранитом. Для того чтобы новые камни вписались в историческую конструкцию, их специально покрывали слоем сажи от керосиновых горелок. Мост укрепили дополнительной конструкцией из железобетона, чтобы он мог выдержать современный транспортный поток. После окончания строительства, под мостом был сделан канал, который потихоньку заполнили воды из озера Хавасу.
Аэрофотоснимок Лондонского моста в Лейк-Хавасу-Сити. / Фото: wikipedia.org
Всё получилось даже лучше, чем предполагалось
Официальное открытие Лондонского моста на его новом месте состоялось 10 октября 1971 года. По такому случаю было организовано очень пышное мероприятие, на котором присутствовали высокие лица и даже сам лорд-мэр Лондона. Был торжественный парад, дорогой фейерверк и ярмарка. Событие привлекло более двух миллионов человек. Завершился праздник тоже очень помпезно: в небо было выпущено несколько сотен воздушных шаров и белые голуби.
День открытия. / Фото: wikipedia.org
Сегодня в Лейк-Хавасу-Сити проживает 52 000 жителей. Для них Лондонский мост — это всего лишь часть повседневной жизни. Он обеспечивает доступ к пристани и обратно. Вся экзотичность данной достопримечательности давно испарилась.
Мост в Лейк-Хавасу-Сити сегодня. / Фото: Flickr
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