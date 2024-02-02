Зачем американцы купили у англичан 100-летний Лондонский мост для города, где не было даже реки

Лондонский мост падает

Песенка «Лондонский мост падает» вдруг стала реальностью. Лондонский мост в Лондоне до того, как его разобрали и перевезли в Лейк-Хавасу-Сити. / Фото: amusingplanet.com

Непростое решение

Лондонский мост украсил собой город Лейк-Хавасу-Сити. / Фото: wikimapia.org

Новое место для Лондонского моста

Мост был разобран, а каждый блок пронумерован. / Фото: amusingplanet.com

Строительство моста на новом месте. / Фото: birdinflight.com

Аэрофотоснимок Лондонского моста в Лейк-Хавасу-Сити. / Фото: wikipedia.org

Всё получилось даже лучше, чем предполагалось

День открытия. / Фото: wikipedia.org

Мост в Лейк-Хавасу-Сити сегодня . / Фото: Flickr