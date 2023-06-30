Привет из прошлого: 10 удивительных находок, возраст которых впечатляет

Сообщение в бутылке.
Археологические находки способны переписать историю, изменить взгляд учёных на какие-то события или явления. Впрочем, даже в ом случае, если они не имеют важного научного значения, они могут о многом рассказать. В нашем обзоре 10-ка древних находок, каждая из которых могла бы послужить толчком для написания увлекательного романа.
1. Коробка с марихуаной (2 700 лет)
Заначка с марихуаной.
Около 1 килограмма каннабиса было найдено в 2 700-летней китайской могиле, в которой покоились останки некого кавказца. В могиле, кроме останков, лежала шкатулка с зеленой растительной массой внутри. Изначально исследователи полагали, что это был кориандр, но при тщательном рассмотрении выяснилось - это была самая старая в мире марихуана. Почти за 3 тысячи лет марихуана сохранила психоактивные свойства, но еще больше ученых удивило то, что она не была дикой. Это был культивируемый сорт, похожий на каннабис, выращиваемый сегодня.
1. Письмо в бутылке (102 года)
Сообщение в бутылке.
В 1913 году 20-летний Ричард Платц сунул открытку со своим адресом в бутылку пива и бросил ее в Балтийское море. На открытке было написано, чтобы после обнаружения открытку переслали Ричарду. В итоге бутылка из-под пива плавала в море в течение обеих мировых войн, Великой депрессии и холодной войны. Более 100 лет спустя рыбак в Балтийском море выловил бутылку с открыткой, но не смог выполнить пожелания Ричарда, поскольку того уже не было в живых (Ричард Платц умер в 1946 году в возрасте 54 лет). Открытку доставили его 62-летней внучке.
2. Прогноз погоды (3 500 лет)
Прогноз погоды.
Египтологи полагают, что они нашли первый известный пример прогноза погоды . На полуразрушенном камне высотой 2 метра содержалось описания дождя, тьмы и "неба, охваченного бурей без просвета, которая заглушала крики толпы". Считается, что погодные явления, описываемые на камне, названном "Грозовой столп", стали следствием одного из самых страшных вулканических извержений в истории, а именно извержения вулкана Тера в Греции, которое фактически уничтожило минойскую культуру. Результаты извержения ощущались даже в таких удаленных странах, как Китай, а также оно сильно повлияло на Египет.
4. Сыр (3 800 лет)
Сыр.
Несмотря на то, что искусство изготовления сыра известно уже очень давно, иногда находят невообразимо древние образцы сыра. При раскопках на древнем китайском кладбище Xiaohe (также известного как некрополь Ордек) были обнаружены куски 3 800-летнего сыра, лежащие на груди и шеях нескольких мумий. Исследования желтого вещества показали, что технология производства древнего сыра была основана на брожении, которое вызывали дрожжевые бактерии. Сегодня подобные бактерии широко используются при изготовлении кефира. Низкое содержание соли в сыре заставило предположить, что он не должен был храниться в течение длительного периода времени, т.е. не предназначался для торговли.
5. Яд (20 000лет)
Яд.
В пещере в Южной Африке нашли остатки очень необычных людей. Когда был проведен радиоуглеродный анализ, то обнаружилось, что Поздний Каменный век начался в Южной Африке гораздо раньше, чем считалось ранее. Две из находок представляют особый интерес: комок пчелиного воска и тонкая деревянная палка. В 35 000-летнем воске содержалась ядовитая смола, с помощью которой можно было прикреплять каменные наконечники стрел к древкам. Исследователи полагают, что палка использовалась для нанесения яда на наконечники стрел, что свидетельствует о существовании отравленного оружия 20 000 лет назад.
6. Убийство (430 000лет)
Убийство.
В 1987 году испанские археологи обнаружили, одну из старейших могил в мире, в которой содержались останки 28 скелетов различных людей. На одном из черепов, принадлежащем молодому человеку, явно видно, что он получил два сокрушительных удара по голове. Кроме этих двух ран, проломивших череп, не было найдено никаких повреждений.
7. Живой ДНК (более 500 000лет)
Живой ДНК.
В районах Канады, Сибири и Антарктиды ученые обнаружили в вечной мерзлоте старейшие живые организмы на планете - древние бактерии возрастом более 500 000 лет. Хотя бактерии должны былиуже давно быть мертвы, их ДНК по-прежнему оставался активным. Это было феноменальное открытие для научного мира. Эти бактерии могут помочь исследователям понять, почему одни клетки живут намного дольше других.
8. Искусство (540 000лет)
Искусство.
Это определенно не творение Микеланджело или Винсента ван Гога, но это самый старый образец искусства в мире. Когда исследователи в Нидерландах изучили 166 ракушек, собранных в 1890-х годах в Индонезии, то они сделали несколько интересных открытий. Одной ракушке было около 540 000 лет,а на ней были выгравированы пара прямых линий и зигзаг М-образной формы. Когда исследователи попытались повторить подобную резьбу, они обнаружили, что подобный процесс требует идеального самоконтроля. Это говорит о том, что древние предки человека, возможно, были умнее, чем считалось ранее.
9. Малыш (3,3 миллиона лет)
Малыш.
В 2006 году в бесплодных землях Эфиопии, в той же самой долине, где в 1974 году нашли "Люси", был обнаружены останки ребенка. Как Люси, так и малыш принадлежат к одному и тому же примитивному человеческому виду - афарским австралопитекам. Тем не менее, ребенок старше Люси 100 тысяч лет. Ребенок, ласково названный "малышом Люси", был девочкой, которая умерла в возрасте трех лет. Скорее всего, она утонула, хотя исследователи не уверены в своих выводах.
10. Солнечная система (11,2 миллиарда лет)
Солнечная система.
Это открытие старейшее в своем роде, но оно было сделано не на Земле, а глубоко внутри нашей галактики. Ученые, которые работали над информацией, собранной космическим телескопом Кеплера, нашли самую древнюю солнечную систему в Млечном Пути. Звезде Кеплер-444 исполнилось 11,2 млрд лет. Несмотря на то, что ее размер в 4 раза меньше Солнца, она сияет так ярко, что видна без бинокля с Земли (а находится она на расстоянии в 117 световых лет от нашей планеты).
Недавно было обнаружено, что вокруг звезды вращаются пять скорее всего мертвых планет, на которых должно быть просто адски жарко. После изучения этой системы, ученые установили, что планеты на орбите Кеплер-444 образовались почти за семь миллиардов лет до того, как планеты начали формироваться вокруг Солнца.
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