Необычные конкурсы с едой

Наверняка каждому в детстве говорили о том, что играть с едой нельзя. Однако современные организаторы всевозможных мероприятий и конкурсов бросают вызов детским запретам и устраивают конкурсы, непосредственно связанные с продуктами, напитками и даже праздничными блюдами. При этом устроители подобных состязаний уверяют, что участники смогут прекрасно провести время, играя с едой.
Роллинг в овсянке, США
В этом небольшом городе с населением всего чуть больше двух тысяч человек уже много лет подряд проводится Всемирный фестиваль овсянки. В течение трёх дней все мероприятия, проводимые в Сент-Джордж связаны с крупой, в том числе и «Роллинг в овсянке». Огромный бассейн наполняют сырой кашей, смешанной с водой, а участники по очереди «ныряют в него» ровно на 10 секунд. Выиграть может тот, кто вынесет на себе больше всего вязкой субстанции. Участников взвешивают до и после «заплыва», а конкурсанты к этому фестивалю старательно готовят костюмы, позволяющие захватить как можно больше смеси, некоторые даже заклеивают скотчем манжеты рукавов и низ брюк, чтоб при «выныривании» драгоценные граммы овсянки не выпадали. Рекорд был поставлен в 2015 году: 66 фунтов (29,94 кг) каши.
Международный чемпионат по плеванию вишневой косточкой, США
Чемпионат по стрельба вишнёвыми косточками на дальность проводится в июле на фруктовой ферме Tree-Mendus в О-Клэр, штат Мичиган, с 1974 года. Победитель получает звание Чемпиона по плевкам данного конкурса, который организаторы считают международным, так как к участию допускаются не только граждане США. У этого конкурса есть разделение участников по возрастам, есть отдельный женский чемпионат и определённые правила.
Метание хаггиса, Шотландия
Эти соревнования с 1977 года проходят в Шотландии близко к дате 25 января, дня рождения Роберта Бернса, который был большим любителем хаггиса – национального блюда, приготовляемого из бараньих потрохов и в бараньем желудке. Участники должны не просто на дальность метнуть хаггис, но ещё и добиться того, чтобы внутренности блюда не рассыпались по земле. Перед броском каждый хаггис проверяется, дабы участники не добавили в него специальные скрепляющие вещества. Мировой рекорд в этих соревнованиях был установлен в 2011 году Лорном Колтартом, бросившим хаггис на 217 футов (66,14 метров).
Marathon du Mеdoc, Франция
Этот удивительный марафон, проводимый ежегодно в сентябре во Франции между замками Медок, включает в себя не только забег на 26 миль, но ещё и остановки для дегустации вина, сыра и устриц едва ли не каждую милю. Кроме того, для каждого забега выбирается своя тема и участники бегут в самых настоящих карнавальных костюмах. К примеру, в 2019 году организаторы решили, что в таком забеге на длинную дистанцию должны принимать участие исключительно супергерои, и марафонцы были похожи на оживших героев мультфильмов, кинокартин и комиксов. Марафон включает в себя 23 станции, на каждой из которых предлагается вода, но очередь неизменно выстраивается за вином. Желающие принять участие в этом необыкновенном соревновании должны заранее позаботиться о регистрации, потому что бегунов действительно очень много.
Cooper's Hill Cheese-Rolling, Великобритания
Конкурс сыроварни Cooper's Hill в Глостершире – это фактически гонка за сыром, проводимая каждую весну во время банковских каникул. 9-фунтовая головка сыра скатывается с холма, а буквально через секунду вслед за ней бегут 20 молодых людей, которые хотят догнать сыр. Правда, глостерский двойной (а именно этот сыр участвует в гонке) развивает скорость до 70 миль в час, а потому догнать его очень трудно. Тем не менее, ежегодно вниз с крутого холма устремляются участники, которых не останавливает даже неофициальный статус соревнований. В 2009 году этот забег был признан одним из самых опасных в мире. Его описывали весьма экзотично: «Двадцать молодых людей, преследующих сыр по холму, летят, кувыркаясь 200 ярдов вниз, чтобы у подножия быть соскобленными медиками, которые их упакуют и отправят в больницу». С 2013 года головку сыра заменили на более лёгкую имитацию, чтобы снизить опасность получения травм.
Small Foods Party, США
Ежегодно в Балтиморе собираются те, кто хотят посоревноваться в конкурсе на самую маленькую еду. Крохотные пироги и банановые кексы, коктейли в бокалах, не превосходящих размерами креветку, бенто размером со спичечный коробок – всё это конкурс миниатюрной еды в Балтиморе. При этом команда-победитель Small Foods Party получит поистине гигантскую украшенную банку мини-кукурузы и шанс провести мероприятие в следующем году. Но для победы мало приготовить микро-порции привычных блюд, нужно их красиво преподнести, а ещё удивить жюри необычной тематикой и неординарными костюмами. На самом деле столь несерьёзный, как может показаться на первый взгляд, фестиваль имеет весьма высокие цели. Все собранные средства идут организации Moveable Feast, которая поставляет еду людям с опасными для жизни заболеваниями.
Чемпионат мира по метанию тортов с заварным кремом, Великобритания
Столь необычные соревнования впервые состоялись в 1967 году, когда местный политик Майк Фитцджеральд объявил сбор средств на строительство ратуши с помощью проведения конкурса на метание торта с заварным кремом. На самом деле политик вдохновился пирогом Чарли Чаплина, который тот бросил за ширмой в одном из фильмов. А сегодня на этот чемпионат съезжаются люди из разных стран, чтобы завоевать чемпионский титул. Участвуют в соревнованиях команды по 4 человека в каждой, но совершать броски они могут исключительно левой рукой. Баллы команды набирают за прицельное попадание в членов команды соперника, стоящих в нескольких футах. Попадание в лицо приносит команде 6 баллов, в любое место выше плеча – три, а в любое другое место – один балл. Если же игрок промахнулся три раза подряд, то с команды снимается одно очко. Некоторые конкурсанты перед началом состязания надевают оригинальные костюмы, правда, к окончанию соревнования на всех участниках виден только заварной крем.
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