Необычные конкурсы с едой

Наверняка каждому в детстве говорили о том, что играть с едой нельзя. Однако современные организаторы всевозможных мероприятий и конкурсов бросают вызов детским запретам и устраивают конкурсы, непосредственно связанные с продуктами, напитками и даже праздничными блюдами. При этом устроители подобных состязаний уверяют, что участники смогут прекрасно провести время, играя с едой.

Роллинг в овсянке, США

Международный чемпионат по плеванию вишневой косточкой, США

Метание хаггиса, Шотландия

Marathon du Mеdoc, Франция

Cooper's Hill Cheese-Rolling, Великобритания

Small Foods Party, США

Чемпионат мира по метанию тортов с заварным кремом, Великобритания