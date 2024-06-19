10 повседневных продуктов, которые нас медленно убивают

Продукты, которые нас убивают.
Предполагается, что пища, которую человек употребляет ежедневно, не только даёт человеку силы, но и поддерживает его здоровье на должном уровне. Но на самом деле порой даже продукты с хорошей репутацией, медленно убивают человека, отравляя организм. В этом обзоре «десятка» повседневных продуктов, от употребления которых стоило бы отказаться.
1. Глазурь
Глазурь может убить.
Это действительно плохая новость для любителей тортов, но вкусная глазурь просто убийственна для организма. Все знают, что сахар плохо влияет на здоровье, но при этом даже не подозревают, что в глазури сахара фактически больше чем в том, что все кладут в чай.
Неудивительно, что сразу после употребления глазури уровень сахара в крови взмывает куда-то в небеса, а уровень холестерина снижается. Также это может привести к ожирению. Поэтому стоит лишний раз задуматься, стоит ли употреблять выпечку с глазурью.
2. Батончик «Марс»
Батончик «Марс» может убить.
«Марс» - один из самых известных «нездоровых» батончиков, поскольку в нем содержится более 1 200 калорий. Эксперты говорят, что такие шоколадки фактически увеличивают риск развития инсульта сразу же в течение нескольких минут после их употребления, уменьшая приток крови к мозгу. Они безумно вредны для здоровья, поэтому стоит перейти на черный шоколад.
3. Фуа-гра
Фуа-гра может убить.
Тем, кто следующий раз придет в шикарный французский ресторан, чтобы полакомиться фуа-гра, стоит знать, как минимум, как это блюдо производится. Это особым образом приготовленная «жирная печень» утки или гуся. Птицу предварительно запирают в тесной клетке, чтобы она вообще не двигалась, и насильственно закармливают, вводя ей в горло трубку, через которую ежедневно проталкивают прямо в горло огромное количество пищи.
Это приводит к крайней стадии ожирения печени у утки, после чего ее режут. Мало того, что технология производства просто варварская, так еще и конечный продукт откровенно вредный для здоровья.
4. Горький миндаль
Горький миндаль может убить.
Из-за потенциальной опасности этого продукта, его запрещено продавать и покупать в Новой Зеландии. Даже минимальная доза горького миндаля может оказаться фатальной, особенно для детей, ведь в нем есть цианид. К счастью, в продаже намного чаще встречается именно сладкая разновидность миндаля.
5. Пальмовое масло
Пальмовое масло может убить.
Хотя в супермаркете редко можно увидеть пальмовое масло в продаже, оно присутствует во множестве съедобных продуктов, таких как маргарин, супы, кулинарные масла, крекеры, выпечка и даже «Нутелла». Более того, в пресловутой Nutella есть не только пальмовое масло, но и насыщенные жиры, которые крайне вредны для человеческого организма.
Основная опасность этого масла заключается в том, что плантации масличных пальм приводят к появлению катастрофических экологических проблем, поскольку для плантаций этих растений нужно огромное количества пространства, что приводит к обезлесению и исчезновению некоторых видов.
6. Зеленый картофель
Зеленый картофель может убить.
Картофель, как правило, безопасен, если его правильно употреблять, но когда он становится зеленым, лучше держаться от него подальше. В позеленевшем картофеле вырабатывается глико-алкалоид, называемый соланин, который является естественным ядом для людей и животных. Мужчине среднего веса нужно съесть менее полукилограмма токсичного зеленого картофеля, чтобы отравиться.
7. Попкорн для микроволновки
Попкорн для микроволновки может убить.
Нагретый попкорн содержит перфтороктановое вещество, которое является канцерогенным (вызывает рак). Одно исследование даже обнаружило вызывающую рак кислоту в полуфабрикате попкорна, предназначенном для приготовления в микроволновке. Некоторые бренды даже содержат химическое вещество, называемое диацетил. Результаты этих исследований заставили многих людей перестать употреблять попкорн, предназначенный для готовки в микроволновой печи.
8. Поваренная соль
Поваренная соль может убить.
Опрос показал, что в 95 процентах ресторанов используется поваренная соль. Этот продукт содержит более 80 элементов, которые необходимы человеческому организму. Но когда соль обрабатывается при 650 градусах по Цельсию, она теряет все эти минералы. Что еще хуже, затем эти утраченные минералы замещаются потенциально опасным уровнем йодида калия.
Исследования показали, что поваренная соль вызывает повышение артериального давления, поскольку сердце пытается вывести полученные токсины из организма. Она может также вызвать существенные проблемы с почками, щитовидной железой и печенью. Намного более полезным будет использовать натуральную соль.
9. Пища с искусственными красителями
Пища с искусственными красителями может убить.
К сожалению, к этой категории можно отнести все ярко окрашенные конфеты и желе. Люди так привыкли есть подобное, что с 1955 года уровень употребления пищи с искусственными красителями вырос в 5 раз. Неудивительно, что ученые начали замечать последствия этого. Синие красители, найденные в конфетах и напитках, становились причиной возникновения опухолей головного мозга и повреждения ДНК.
Зеленые красители вызывают опухоли мочевого пузыря, красные — опухоли лимфоузлов и щитовидной железы, а желтый краситель может вызвать почти все вышеупомянутые заболевания, а также астму, бессонницу и немотивированную агрессию.
10. «Лежалый» рис
«Лежалый» рис может убить.
Большинство людей даже не понимают, чем им грозит то, когда они доедают рис, оставшийся с предыдущего дня. Если оставить приготовленный рис на ночь при комнатной температуре, то в нем размножатся бактерии Bacillus Cereus, вырабатывающие токсины, которые могут вызвать судороги, диарею и рвоту. И чем дольше лежит приготовленный рис, тем хуже он становится.
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