Как смертельная удавка на шее превратилась в модный статусный аксессуар

Галстук — незаменимый аксессуар мужского классического образа в наши дни. Однако мало, кто знает, где и как он появился в гардеробах мужчин впервые. На самом деле галстук прошел долгую историю развития, окутанную легендами, версиями и фактами, прежде чем стать тем самым незаменимым аксессуаром. В нашей публикации - увлекательная история трансформации галстука на протяжении веков.
Чтобы в полной мере ощутить важность галстука в истории человечества, впору вспомнить слова известного писателя Оноре де Бальзака, который 1827 году написал книгу под названием «Искусство ношения галстука», где описал не только эстетическое значение этого аксессуара: "Хорошо подобранный галстук подобно изысканным духам, окрашивает весь костюм; он играет такую же роль для костюма, как трюфели для обеда… Глядя на галстук, можно судить о том, кто его носит, и, чтобы узнать человека, достаточно бросить взгляд на ту его часть, которая находится между головой и грудной клеткой".
Французский писатель Оноре де Бальзак (1799 - 1850). / Лорд Джордж Байрон (1788- 1824).
В своей книге Бальзак подробно описал виды шейных платков и личные рекомендации по их использованию. Так, к примеру, галстук «по-байроновски» определял собой широко завязанный, не стягивающий горло платок. Черный галстук был принадлежностью траурной и форменной одежды. Галстук белого цвета предназначался для парадной одежды балов, вечеров и званых обедов; его полагалось носить с фраком или смокингом. Галстук в стиле «Вальтер Скотт» шили из клетчатой ткани. Следует также добавить, что во времена Бальзака галстуки были шелковые, шерстяные, атласные с различными узорами.
Легенда об удавке, предшественнице галстука
Казнь через повешение. Картина Питера Мёленера. Первая половина XVII века.
Ношение галстуков, по одной из версий историков, пошло издавна, когда через повешение казнили разбойников, бандитов или осужденных людей. Если во время казни случался обрыв веревки, то такой человек должен был до окончания своей жизни носить этот "галстук" на шее, как знак того, что он был осужден, казнен, но волею судеб или самим Всевышним был помилован.
Путь развития в древние времена
Каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуань Ди.
Слово галстук происходит от немецкого Halstuch — шейный платок. Первое историческое упоминание об этом аксессуаре можно найти в истории Древнего Египта, где лоскут ткани правильной геометрической формы, наброшенный на плечи, служил своеобразным символом социального статуса его обладателя. В Древнем Китае в 259-210 гг. до н.э такой лоскут вытянутой прямоугольной формы стали повязывать вокруг шеи. Об этом свидетельствуют каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуань Ди.
Колонна Траяна в Риме. Фрагменты.
Спустя несколько веков, прародитель галстука в виде шейного платка уже встречается в истории Древнего Рима. Римские легионеры носили шейные платки-шарфы под названием «фокале», чтобы не натирать шею тяжелыми доспехами. А в холода «фокале» выполняли еще и защитную функцию от холода. Также древнеримские ораторы повязывали на шею тёплые платки, чтобы согреть голосовые связки перед выступлением. До наших дней сохранилось барельефное изображения 2500 римских воинов на колонне императора Траяна, воздвигнутой в честь его побед в 113 году н. э. Многие легионеры в доспехах, высеченные на колонне, изображены с платками, повязанными вокруг шеи.
«Король-солнце» - законодатель галстучной моды в Европе
Однако настоящей точкой отсчета для зарождения символа мужского гардероба в виде шейного платка принято считать 1648 год, когда после победы над янычарами в 30-летней войне на торжественный парад ко двору французской королевы-матери Анны Австрийской были приглашены
отважные хорватские воины. Они явились при полном параде и главной фишкой их обмундирования были пестрые шелковые платки, повязанные вокруг шеи, которые хорватская армия повязывала и перед боями, чтобы в гуще сражений различать своих от соперников.
Военная форма хорватов. / Французский король Людовик XIV.
Присутствующий на параде наследник престола 10-летний Людовик XIV, известный как «Король-Солнце», был настолько покорен такой эффектной частью униформы хорватов, что не удержался и тут же повязал на себя нечто подобное. И именно в эпоху его правления шейные платки завоевали чрезвычайную популярность, их стали носить в знак принадлежности к дворянству и знати, их культ был возведен в ранг высокой моды. При дворе Людовика XIV появилась даже новая должность — «cravatier», который каждое утро подносил королю полную корзину галстуков из дорогих фламандских кружев, для выбора.
Герцогиня Луиза де Лавальер./ Галстук-бабочка был в моде и у женщин.
Хотя шейный платок в то время был привилегией мужчин, женщины также немало с ним экспериментировали. Так, одна из фавориток короля — герцогиня Луиза де Лавальер, обожавшая всякие модные штучки, как-то, вертя в руках платок свернула его в виде «бабочки». Затем надела платок на шею и задрапировала его концы под подбородком в виде четырёх изящных крылышек. В будущем этот стиль так и был назван - «лавальер».
Революция во Франции. 1789./ Санкюлот. Художник Луи Леопольд Буальи.
С течением времени популярный аксессуар настолько прочно вошел в жизнь французов, что во время Великой французской революции (1789—1799) цвет шейного платка указывал на политические убеждения людей. Живописные полотна конца XVIII столетия являются тому ярким подтверждением.
Вот так, благодаря воинам-хорватам, во Францию пришла мода на платки-галстуки, которую затем подхватила вся Европа. Французские модники прозвали новинку словечком «cravate» — «крават» (от фр. «croate» — «хорватский»), которое разошлось по многим языкам. (Отсюда, к примеру, слово галстук, в украинском - «краватка»).
Галстук - непременный аксессуар любого англичанина
Джонатан Свифт (1667 – 1745) - сатирик, публицист, философ, поэт./ Вальтер Скотт (1771 – 1832) - прозаик, поэт, историк.
Особое отношение к моде на ношение шейных платков было и в Англии. Мода, возведенная в ранг высокого искусства, предлагала джентльмену на выбор до сотни различных способов их завязывания. Известно, что английский франт основатель «дендизма» - Джордж Брайан Браммел, оказавший огромное влияние на мужскую моду, мог потратить все утро на то, чтобы по всем правилам завязать шейный платок. Следует также отметить, что в ту эпоху самой серьёзной обидой для англичанина считалось нелестное высказывание по поводу его галстука. И эту обиду можно было смыть лишь кровью.
Как шейные платки вошли в моду в России
В России шейные платки появились как и мода на европейскую одежду, благодаря Петру I, который подсмотрел данный аксессуар у голландских матросов. Причем любовь к шейным платкам у своих бояр царь прививал путем репрессий и наказаний. Согласно строжайшему указу их карали за нежелание носить платок не менее строго, чем за длинные бороды.
Михаил Ломоносов. Художник Л.С. Миропольский. 1787 г. / А. Пушкин. Художник О. Кипренский, 1827г.
Но так как российской натуре было, по сути, все равно, шейный это платок или носовой, то Петру I пришлось ввести разъяснительный указ – инструкцию по пользованию модного аксессуара. В частности он гласил: «в галстук негоже утираться и в него не велено сморкаться». Разумеется, купечество и бояре к нововведению относились с большим презрением, называя не иначе как «гаврилка», «петелька», «удавка», «фофочка», «змеюка».
Портрет Семёна Николаевича Мосолова.1836. Автор: Василий Тропинин. / Художник Федот Сычков. Автопортрет.
Когда шейный платок стал галстуком
В начале XIX века франты европейского общества заново «открыли» для себя этот аксессуар. В период, когда мужские костюмы стали более строгими, галстук трансформировался, приобретя другие формы и стал похож на тот, который мы привыкли считать классическим.
Немецкий художник Ахенбах Освальд (1827-1905). / Шотландский художник Патрик Джеймс Макинтош 1907-1998 года).
Современный галстук
А вот начиная с первой половины XX века по своему виду аксессуар уже напоминал современный галстук. Произошла эта трансформация в 1924 году, когда американский предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал свой «идеальный галстук». Разрезанный галстучный платок по диагонали под углом 45 градусов к долевой нити был сшит из трех частей, скроенных по косой. Именно так галстук шьется и по сей день. С тех пор галстук перестал быть принадлежностью одних военных и политиков и перекочевал в гардероб обыкновенных граждан.
Способы завязывания галстуков
Стоит также отметить, что конце 1990-х годов сотрудниками лаборатории Кембриджского университета Томасом Финком и Йонгом Мао при помощи математического моделирования было доказано, что используя всего 9 движений, можно завязать галстук 85-ю различными способами.
Галстук в женском гардеробе
Вряд ли герцогиня Луиза де Лавальер, которая первая повязала на себя галстук, догадывалась, что её смелое изобретение доживет до нашего времени и станет для некоторых женщин любимым аксессуаром. В отличие от мужчины, который надевает галстук, когда хочет подчеркнуть солидность и значимость своего образа, женщина, надевая галстук, проявляет свою оригинальность и желание обратить на себя внимание. На ней галстук всегда смотрится игриво и очаровательно.
Портрет женщины в черном галстуке. Автор: Модильяни Амедео. / Галстук и современная женская мода.
P.S.День галстука
С 18 октября 2003 года в Хорватии был основан официальный праздник национального наследия - день галстука. По этому поводу вокруг римской арены в Пуле была создана гигантская инсталляция в виде красного галстука, обвившего амфитеатр Пулы. Эта инсталляция оказалась очень популярной, и с тех времен стала традицией.
Гигантский красный галстук вокруг римской арены в Пуле. Хорватия.
И в заключение нужно отметить, что хорваты по-прежнему не перестают удивлять мир, продвигая и трансформируя столь любимый аксессуар. Так, в 2014 году изобретатель Томислав Звонарик создал галстук, способный менять цвет. Теперь чудо-галстук в идеале подойдет под любую рубашку и к любому случаю. Его цвет и рисунок меняется посредством одного нажатия кнопки.
