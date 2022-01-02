Фотографии из путешествия французского барона по России в 1909 году

Князь и княгиня Тенишевы.
Жозеф де Бай – французский археолог и этнограф в конце XIX века проводил в Российской империи археологические исследования. Он участвовал в раскопках в Увеке, город улуса Джучи, около Саратова, провёл 6 лет в Грузии, побывал на Шигирском торфянике, где при добыче золота рабочими приисков были найдены объекты, датированных девятым тысячелетием до н. э. А ещё он много путешествовал по России. Все эти фотографии были сделаны в имении Талашкино у княгини Марии Тенишевой - основательницы художественной студии в Петербурге, Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, ремесленного училища в Бежице.
1. Усадьба княгини Тенишевой
Загородная усадьба Тенишевых. Россия, село Талашкино, 1909 год.
2. Князь и княгиня Тенишевы
Групповой снимок. Россия, село Талашкино, 1909 год.
3. Представители знаменитой династии российских предпринимателей
Александра и Надин Рябушинские. Россия, село Талашкино, 1909 год.
4. Русский этнограф, археолог и социолог
Князь Вячеслав Николаевич Тенишев. Россия, село Талашкино, 1909 год.
5. Представитель княжеского рода Тенишевых
Основатель Тенишевского реального училищатв Санкт-Петербурге.
6. Крупный промышленник и инженер
Портретный снимок князя Вячеслава Николаевича Тенишева. Россия, село Талашкино, 1909 год.
7. Музыкальная пауза
Игра на деревянном духовом музыкальном инструменте. Россия, село Талашкино, 1909 год.
8. Усадьба Тенишевых
Усадьба и сад. Россия, село Талашкино, 1909 год.
9. В родовом имении княгини Екатерины
Князь и княгиня Тенишевы. Россия, село Талашкино, 1909 год.
10. Сказочное поместье
Усадьба княгини М.К. Тенишевой. Россия, село Талашкино, 1909 год.
11. Задний двор
Задний двор посместья Тенишевых. Россия, село Талашкино, 1909 год.
12. Центр российской художественной жизни
Вход в загородное поместье. Россия, село Талашкино, 1909 год.
13. Подъездная дорога
Основная подъездная дорога к поместью. Россия, село Талашкино, 1909 год.
14. Гостевой домик
Гостевой домик в псевдорусском стиле. Россия, село Талашкино, 1909 год.
15. Парк усадьбы Тенишевых
Парк княгини Тенишевой. Россия, село Талашкино, 1909 год.
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