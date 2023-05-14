Странные и необычные достопримечательности в Швеции

В этой скандинавской стране есть всё: и горы, и ледники, и озёра, и густые леса. А ещё в Швеции можно увидеть немало всего странного и чудесного!



С десятью самыми удивительными достопримечательностями этой северной страны мы вас сегодня и познакомим!



10. Художественное Стокгольмское метро

9. Игровая площадка фруктов и запахов (The Fruit and Scent Playground), Парк культуры, Лильехольмен (Liljeholmen)

8. Отель на дереве (Tree Hotel), Харадс (Harads)

7. Раукары (Rauk), остров Форё (Fårö)

6. «Нимис» (Nimis), Национальный парк Куллаберг (Kullabergs Naturreservat), Ладония (Ladonia)

5. Эресуннский мост (Öresundsbron), Мальмё (Malmö)

4. Энгельхольмский памятник НЛО (Ängelholm UFO-Memorial), Энгельхольм (Ängelholm)

3. Старый Тикко (Old Tjikko), провинция Даларна (Dalarna)

2. Ледяной мост на шоссе Стуршён (Storsjon’s Highway Ice Bridge), озеро Стуршён (Storsjön)

1. Ледяной отель (Icehotel), Юккасъярви (Jukkasjärvi)