Странные и необычные достопримечательности в Швеции

В этой скандинавской стране есть всё: и горы, и ледники, и озёра, и густые леса. А ещё в Швеции можно увидеть немало всего странного и чудесного!
С десятью самыми удивительными достопримечательностями этой северной страны мы вас сегодня и познакомим!
10. Художественное Стокгольмское метро
Подземная железнодорожная система вряд ли является подходящей достопримечательностью, которую стремятся посетить туристы, однако в Стокгольме некоторые станции метрополитена украшены удивительными художественными интерьерами.
В стокгольмском метро — более 100 станций, и, по крайней мере, 90 из них искусно оформлены арт-инсталляциями, являющимися частью их интерьера.
Путешествие на метро в Стокгольме можно сравнить с персональной прогулкой по художественной галерее, которая позволяет каждому проезжающему насладиться красотой невероятных мозаичных узоров, рисунков, инсталляций и скульптур. Это вызывает ощущение, будто являешься частью современной археологической экспедиции, полной нераскрытых тайн и неожиданностей.
Что в этом самое классное? То, что плата за вход в эту художественную галерею ничего не стоит — достаточно лишь купить билет на поезд, что чрезвычайно благодушно приветствовали граждане страны, а также иностранные гости.
9. Игровая площадка фруктов и запахов (The Fruit and Scent Playground), Парк культуры, Лильехольмен (Liljeholmen)
Если вы хотите, чтобы ваши дети играли на детской площадке, да ещё и наслаждались ароматами фруктов, в виде которых сделаны всевозможные горки, качели, турники и песочницы, то Игровая площадка фруктов и запахов, находящаяся в парке культуры Лильехольмен — идеальное для этого место!
8. Отель на дереве (Tree Hotel), Харадс (Harads)
Состоящий из шести необычных подвесных кабин, отель на дереве представляет собой нечто среднее между зеркальным кубом, гигантским НЛО и птичьим гнездом, в котором можно неплохо отдохнуть.
Он подвешен на высоте 6 метров над поверхностью земли и идеально гармонирует с природой, буквально сливаясь с окружающим лесом.
Чуть подробнее про этот отель и больше фотографий вы найдёте здесь.
7. Раукары (Rauk), остров Форё (Fårö)
Эти потрясающие столбовидные скалы (называемые в Швеции «раукарами») представляют собой потрясающее зрелище, а некоторые из них даже имеют причудливые формы. Эта, например, похожа на собаку!
Удивительные каменные образования, сформированные в ледниковый период в результате эрозии, представляют собой замечательный пример шведского геотуризма.
6. «Нимис» (Nimis), Национальный парк Куллаберг (Kullabergs Naturreservat), Ладония (Ladonia)
Сделанная шведским художником Ларсом Вилксом (Lars Vilks) из тысяч досок, скульптура под названием «Нимис» состоит более чем из 75 тонн древесины, а высота самой высокой деревянной башни составила 15 метров.
Добраться до этого места непросто, так как информацию о его точном местонахождении на картах найти нельзя, однако если вы попадёте в национальный парк Куллаберг, то ориентиром вам будут служить жёлтые знаки с буквой «N», размещённые на заборах и деревьях.
5. Эресуннский мост (Öresundsbron), Мальмё (Malmö)
Этот удивительный мост, переходящий в тоннель, пересекает пролив Эресунн, соединяя собой датскую столицу Копенгаген со шведским городом Мальмё. Больше фотографий этого удивительного сооружения вы можете посмотреть здесь.
4. Энгельхольмский памятник НЛО (Ängelholm UFO-Memorial), Энгельхольм (Ängelholm)
В пригороде шведского города Энгельхольм в 1963 году был возведён монумент в память о предполагаемой посадке НЛО, свидетелем которой стал шведский хоккеист Йёста Карлссон (Gösta Carlsson) 18 мая 1946 года.
По словам Карлссона, он видел, как летающая тарелка приземлилась на поляне, и странно выглядящие фигуры стали её ремонтировать. В свою первую встречу с ними Йёста вошёл в контакт с командиром корабля, а чуть позже, ночью, когда он спал, его в состоянии транса взяли на борт НЛО.
Эта удивительная история описана в одной шведской книге, подлинность которой у многих вызывает сомнение, но, тем не менее, это место представляет большой интерес для любителей всего неизведанного и сверхъестественного.
3. Старый Тикко (Old Tjikko), провинция Даларна (Dalarna)
Старый Тикко — это ель, возраст которой составляет 9550 лет.
Сложно представить человека, измеряющего возраст этого дерева по годичным кольцам. На самом деле, этого и не делали — возраст Старого Тикко определили с помощью радиоуглеродного анализа корневой системы.
Так что если захотите своими глазами увидеть старейшее из ныне существующих деревьев, добро пожаловать в Даларну!
2. Ледяной мост на шоссе Стуршён (Storsjon’s Highway Ice Bridge), озеро Стуршён (Storsjön)
Нечасто каждому из нас предоставляется возможность проехать по одному из самых больших озёр Швеции, однако ежегодно озеро Стуршён предлагает сделать это любому желающему. Поторопитесь проехать по нему до того, как глобальное потепление сделает это невозможным!
Каждый год, когда озеро замерзает, шведская национальная система дорог немного расширяется. Хотя в тёплое время года озеро можно пересечь на паромах, зимой простые смертные могут совершить круиз по ледяной дороге, которая становится официальным маршрутом в шведской автодорожной системе с января по апрель.
1. Ледяной отель (Icehotel), Юккасъярви (Jukkasjärvi)
В мире существует всего несколько отелей, построенных изо льда, и один из них расположен недалеко от населённого пункта Юккасъярви в северной части Швеции.
Каждый год Ледяной отель возводится изо льда, который берётся из близлежащей реки Турнеэльвен (Torne älv). Строительство начинается в октябре, а строительными материалами служат 10000 тонн льда и 30000 тонн снега.
Icehotel площадью почти 2800 кв. м, находящийся в 200 км к северу от Северного полярного круга, располагает ледяным баром Absolute Vodka, ледяным кинотеатром, ледяной часовней и более 80 номерами.
Этот ледяной отель — первый в мире отель подобного рода, поэтому ни одно путешествие по странным местам Швеции нельзя считать завершённым, не проведя ночь в этом удивительном и необычном месте!
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