Рядовой человек при работе с веревкой пользуется самыми простыми узлами. Как следствие после затягивания их легче разрезать, чем развязать. Предлагаем 10 полезных узлов на все случаи жизни, которые легко распустить.







1. Развязывающийся узел

2. Узел для вырывания столбов и колышков рычагом

3. Быстрое сращивание веревок

4. Скользящий развязывающийся узел

5. Сращивание веревок

6. Буксировочный развязывающийся узел

7. Скользящий узел

8. Узел хомут

9. Бочоночный узел

10. Сдвигающийся узел с притормаживанием

На конце веревка складывается вдвое. Затем ее нужно обвести вокруг якоря, и ввести в петлю заложенный вдвое длинный край.Узел подтягивается, чтобы зафиксировать петлю, после чего в нее вводится сложенный вдвое короткий край. После этого потянув за длинный конец можно его окончательно затянуть.Получается прочный узел, который можно мгновенно развязать, потянув за короткий край. Это может быть полезным при установке палаток, шатров, и т.д.Веревка складывается пополам. Ее петля обводится вокруг столба или вбитого кола, который нужно вырвать из земли. Через нее пропускаются сложенные концы 2 раза, после чего она затягивается.Один край веревки складывается пополам. На образовавшейся петле нужно сделать полный оборот вторым концом. Затем он протягивается в собственное образованное от оборота кольцо.В полученные проушины вставляется рычаг, дергая за который можно вырвать столб или кол. При таком способе завязывания веревка не затянется в тугой узел, и ее потом можно будет развязать.Края веревок складываются вдвое. Одна петля вводится в другую. Короткий край от внутренней веревки пропускается через собственное кольцо.Короткий края наружной веревки заводится в ту же петлю, что и первый конец. Затем узел затягивается. В дальнейшем развязать его будет не так сложно, как при обычном связывании.Край веревки перекидывается через перекладину или опору. На длинном конце складывается петля.На ней делается один оборот коротким краем. Затем его нужно со стороны начала петли сложить вдвое, и ввести в нее.Если потянуть длинный край веревки, то узел затянется. Для его развязывания требуется вытащить короткий конец. При этом если поддерживать длинный край и тащить за узел, то его можно передвигать.Края веревки складываются накрест. Одна из них оборачивается вокруг второй вдоль в сторону длинного края. Затем аналогично делается со второй веревкой.После этого короткие края нужно просто завязать в простой узел. Потянув за длинные концы можно окончательно затянуть веревки, закончив сращивание. Под нагрузкой такой узел не уплотнится сильно, поэтому его можно будет развязать.Этот узел поможет, когда будет выполняться сильное натяжение, к примеру, при буксировке. Веревка запускается в проушину или перекладину снизу. Затем короткий край обводится за длинный, и вводится снова, но уже сверху.Дальше края сводятся вместе и подтягиваются, но не до конца. Короткая веревка складывается вдвое, и ее петля вводится в первые 2 кольца. Потянув за основной край, можно затянуть узел. После использования он развязывается выдергиванием короткого.Веревка перекидывается через якорь. На длинном крае складывается кольцо, и в него заводится короткий конец.Короткий край нужно обвести вокруг длинного и вставить в кольцо со стороны выхода. Затем потянув за основную половину веревки, узел можно затянуть. Привязавшись этим способом можно сдвигать стропу по якорю.Если нужно затянуть шланг на штуцере или смесителе, то необходимо обернуть вокруг него тонкий шнурок. Затем один край обводится за шлангом под вторым хвостом шнурка.После этого он вводится между перекрестьем и шлангом. После чего края затягиваются. Чем сильнее их подтянуть, тем надежнее держит хомут.Этот узел можно применить, чтобы красиво подвесить цветочный горшок. Для этого края веревки требуется срастить как можно аккуратней, чтобы получить кольцо. Оно раскладывается на полу или столе в виде восьмерки с маленьким кольцом. На ее перекрестье ставится горшок.Большое кольцо нужно взять по центру и перетащить в сторону малого, затем пропустить в него. В результате получится 3 петли, которые нужно разровнять, центральная делается самой большой.Центральная петля перекидывается через горшок и меньшие петли. Ее нужно подвести под них. Затем остается захватить ее через малые петли и потянуть вверх. В результате веревка охватит горшок и получится 2 ручки.Этим узлом можно пользоваться для спуска тяжелых грузов. Для этого нужна буксировочная проушина. Один край веревки привязывается к якорю. Затем второй оборачивается вокруг буксировочной проушины.Свободный край нужно обвести за веревкой, идущей к якорю, и ввести в проушину или вставить в нее ее палец. Когда свободный край веревки натянут, то проушина не двигается. Если его ослаблять, то она будет скользить вниз. Этим можно пользоваться, чтобы спускать грузы с высоты. Натягивая веревку внизу можно притормаживать спуск.