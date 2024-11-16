Зачем в гористой местности Германии была построена необычная железная дорога

В Германии всегда стремились к экзотическим и инновационным транспортным решениям. Одним из наиболее интересных примеров этого тренда стала подвесная железная дорога, которая была построена на западе страны. Эта необычная транспортная система привлекла внимание не только своим дизайном, но и функциональностью, что ставит перед собой ряд вопросов о целесообразности и перспективах подвесного общественного транспорта.
Дорога пролегает над рекой /Фото:dzen.ru
К концу девятнадцатого века долина реки Вуппер на западе Германии превратилась в один из самых развитых промышленных регионов страны. Здесь находились сотни предприятий различных отраслей, выбрасывающих дым в небо, а города с жильём рабочих было не сосчитать. В узкой долине, окруженной холмами, проживало около четырехсот тысяч человек.
Заселение склонов гор привело к увеличению плотности населения в ограниченных пространствах и создало проблемы с транспортом. Сложный рельеф, узкие горные дороги и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры затрудняли перемещение между домом и местом работы.
В условиях дефицита автомобилей, которые были доступны лишь избранным, возникла необходимость в альтернативных средствах передвижения. С развитием урбанизации требовалась адекватная система общественного транспорта, чтобы обеспечить связь между домами населения и местом их работы.
Долина Вуппер /Фото:flickr.com
Ойген Ланген был изобретателем, вдохновленным эпохой промышленного развития. Сын богатого производителя сахара, он обладал достаточными ресурсами для воплощения своих идей. Ланген уделял много времени разработке двигателей внутреннего сгорания, но также не забывал и о практических проектах, способных улучшить семейный бизнес.
Schwebebahn — транспортная система представляет собой монорельс, подвешенный на устойчивых металлических и бетонных опорах, который поддерживает вагончики, передвигающиеся вдоль этого рельса тоже стала его изобретением. Основное назначение Schwebebahn заключалось в транспортировке рабочих и продукции сахарной фабрики, что позволило значительно сократить время и затраты на логистику. Одним из ключевых преимуществ Schwebebahn является ее способность эффективно функционировать в регионах со сложным рельефом, где традиционные железные дороги и надземные метро могли бы встречать серьезные препятствия.
Открытие монорельса /Фото:realt.onliner.by
В 1901 году мир увидел Вуппертальскую подвесную железную дорогу, построенную в немецком Вуппертале. Этот футуристический городской транспорт, чьи вагоны, двигающиеся на высоте 12 метров, привел в восторг публику.
Находчивые бургомистры нашли оригинальное решение - разместить транспортные линии непосредственно на реке Вуппер, которая протекала через самый центр данной городской агломерации. Такой подход позволил избежать многих пространственных ограничений и обеспечить жителей высокоскоростным и удобным общественным сообщением.
Одной из основных причин строительства подвесной железной дороги была необходимость решения проблемы городской мобильности, из-за постоянного роста населения и увеличения потоков транспортных средств. Традиционные формы общественного транспорта, такие как автобусы и трамваи, нередко были перегружены. Подвесная железная дорога, которая ездила по мосту, значительно снижала вероятность заторов, так как она не пересекала существующие дороги и пешеходные зоны.
Путь пролегает над живописными местами /Фото:Pinterest
Изначально планировалось строить эстакаду над рекой для наземного метро, но было выяснено, что извилистое русло Вуппера заставит поезда снизить скорость на поворотах до минимума. Schwebebahn был построен на легких металлических сваях, опирающихся на берега реки, а не на само русло. Монорельс позволял вагонам двигаться с постоянной скоростью, не замедляясь на поворотах.
Проект Лангена представлял собой настоящий футуристический шедевр даже по сравнению с метрополитенами других европейских столиц. В эпоху научных открытий и богатого технического прогресса строительство такой современной транспортной системы стало делом престижа для промышленно развитой долины Вуппера.
Создатель дороги /Фото:ВКонтакте
Идея подвесной рельсовой системы, которая могла бы существенно изменить городской транспорт стала очень эффективной благодаря тому, что она использовала электрическое движение, что значительно снижало выбросы углерода по сравнению с традиционными дизельными или бензиновыми транспортными средствами.
Основой этой системы являлся монорельс, на который вагон-электропоезд подвешивался и передвигался с помощью электрических двигателей. Эти двигатели питались энергией, поступающей от специальной электростанции, которая была построена в 1897 году.
Преимущества подвесной рельсовой системы включало в себя минимизацию шумового загрязнения, уменьшение нагрузки на дороги и повышение безопасности. Также стоит отметить, что экзотический аспект подвесной железной дороги привлек туристов. Открытие нового вида транспорта создало дополнительную ценность для городов, усилило их имидж и способствовало развитию отрасли туризма.
Над городом дорога тоже проходит /Фото:drive2.ru
Технически она предлагала значительные преимущества. Современные транспортные технологии позволили строить конструкцию быстро и с минимальным воздействием на существующие инфраструктуры. Подвесная дорога также была гибкими в плане маршрутов гористой местности долины Вуппера.
Сегодня система городского рельсового транспорта обслуживает более 80 тысяч пассажиров ежедневно. Годовой пассажиропоток этой транспортной системы достигает двадцать пять миллионов человек. Для перевозки пассажиров используются одновагонные составы, курсирующие с интервалом пятнадцать минут. Средняя продолжительность поездки от конечной до конечной станции составляет полчаса, Средняя скорость составляет двадцать семь километров в час.
Внутри вагончика /Фото:YouTube
Вуппертальская подвесная железная дорога является уникальным инженерным сооружением, история которого насчитывает более века. За долгие годы эксплуатации этот монорельсовый транспорт пережил как взлеты, так и падения.
В 1950 году один амбициозный цирковой антрепренер решил воплотить в жизнь смелый и оригинальный план. В погоне за вспышкой всеобщего внимания он задумал перевезти настоящего слона в пассажирском вагоне поезда. Увы, бедное животное, оказавшись в такой необычной и стесненной обстановке, пришло в сильное волнение и тревогу. Дождавшись, когда состав проследовал над рекой, слон в приступе отчаяния и паники проломил вагон и рухнул в воду. К счастью, несмотря на опасный инцидент, он отделался лишь легким испугом и не получил серьезных травм.
Депо /Фото:gitara-vrn.ru
Концепции, предложенные Ойгеном Лангеном, впоследствии неоднократно воплощались в жизнь. В настоящее время подобные системы на основе подвесных монорельсов функционируют в таких городах, как Фудзисава и Камакура в Японии — это монорельсовая линия Сёнан. Линия Сёнан была открыта 1970 году и с тех пор успешно функционирует.
Протяженность монорельсовой системы составляет шесть с половиной километров и включает в себя шесть станций, конечными из которых являются Офуна и Эносима. Среднее время в пути между этими пунктами составляет всего четырнадцать минут, что делает Сёнан удобным и быстрым способом перемещения для жителей и гостей региона.
Сочетание современных технологий, живописных видов и повышенной комфортности делает монорельс Сёнан уникальным и захватывающим транспортным решением, ставшим одной из достопримечательностей японской префектуры Канагава.
Строительство экзотической подвесной железной дороги в Германии ответило на целый ряд актуальных вызовов городского транспорта и жизни в гористой местности. Она предложила не только практическое и экологичное решение для повышения мобильности жителей, но и создала новые возможности для туризма и развития культуры городов.
Японский монорельс /Фото:transphoto.org
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