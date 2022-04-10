С нами не соскучишься!

8 090 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Татушные заслуживают такого же отношения, как наркоманы. В объявлениях о вакансиях, о приёме в учебные заведения дела...10 вещей, которые...
  • Николай Юдин
    Брейвик придёт, порядок наведёт!«Богемская роща» ...
  • карла карлова
    Жуткая деградация человечества.Трансгендеры - оф...

Хижина, переделанная из бункера: бесплатное убежище на ночь


Bivak na Prehodavcih - хижина для альпинистов на ночь.

Bivak na Prehodavcih - хижина для альпинистов на ночь.

Высоко в горах в национальном словенском парке Триглав (Slovenia’s Triglav National Park) появилась оригинальная хижина для альпинистов. Она переделана из полуразвалившегося бункера времен Первой мировой войны. Теперь те, кто задержался на заснеженной вершине до темноты, смогут провести ночь в этом убежище.

Архитекторский проект компании Premica Architects.

Архитекторский проект компании Premica Architects.

Архитекторы компании Premica Architects реализовали строительство хижины (Bivak na Prehodavcih). В качестве основы специалисты использовали развалины бункера 100-летней давности. Учитывая сложные климатические и географические условия, все строительные материалы доставляли с помощью вертолета.
Bivak na Prehodavcih - убежище для альпинистов (Словения).

Bivak na Prehodavcih - убежище для альпинистов (Словения).

Бункер стал бетонным основанием для хижины. Снаружи конструкция обшита алюминиевыми панелями PREFA, которые отлично вписывают здание в скалистый пейзаж и защищают укрытие от снега и ветра.
Bivak na Prehodavcih. Вид изнутри.

Bivak na Prehodavcih. Вид изнутри.

Внутри убежище выполнено из кросс-ламинированных деревянных панелей. Они прочные и при этом немного весят. К тому же, панели КЛП быстро монтируются.

Хижина Bivak na Prehodavcih рассчитана только на то, чтобы путники могли провести в ней ночь.
Освещение осуществляется за счет солнечных панелей на крыше.
Bivak na Prehodavcih - хижина в Национальном парке Триглав (Словения).

Bivak na Prehodavcih - хижина в Национальном парке Триглав (Словения).

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Хижина, переделанная из бункера: бесплатное убежище на ночь

И не забудьте:
Хижина, переделанная из бункера: бесплатное убежище на ночьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх