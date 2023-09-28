Как вернуть белизну пожелтевшему матрасу

Верните пожелтевшему матрасу прежнюю белизну, чистоту и свежесть. Для этого можете выбрать один из двух способов на выбор ниже — без отбеливателей!







Первый способ — это любое мыло с энзимами. Оно работает в холодной воде, поэтому идеально подходит для чистки матраса. Смочите мыло в воде и натрите матрас. Затем влажной губкой почистите и удалите пятна.







Второй способ — с помощью раствора буры. В 500 мл воды добавьте 1 ст. л. порошка буры.







Сюда же добавьте немного зубной пасты и капельку средства для мытья посуды. Нанесите на матрас, почистите и смойте влажной губкой.







Оба способа прекрасно устраняют неприятные запахи, желтизну, пятна крови, мочи, пота и т. д. Матрас такой же свежий и чистый, как раньше!



