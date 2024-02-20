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С нами не соскучишься!

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Редкие документальные фотографии, которые чудом сохранились до наших дней


Редкие документальные фотографии, которые чудом сохранились до наших дней.

Редкие документальные фотографии, которые чудом сохранились до наших дней.

Кто-то для того, чтобы узнать интересные факты из истории, идёт в архив или открывает учебник, а кто-то коллекционирует и подолгу рассматривает старые фотографии, на которых словно замерли события давно минувших дней. В этом обзоре редкие снимки из прошлого, которые сегодня вызывают огромный интерес.

1. Обезвреживание мин в тренировочном лагере


Тренировка по обезвреживанию учебных мин вслепую, чтобы бойцы могли работать ночью, 1943 год.

Тренировка по обезвреживанию учебных мин вслепую, чтобы бойцы могли работать ночью, 1943 год.

 

2. Открытие знаменитого висячего моста через пролив Золотые Ворота


Толпы людей на открытии моста Золотые ворота в Сан-Франциско, 1937 год.

Толпы людей на открытии моста Золотые ворота в Сан-Франциско, 1937 год.

 

3. Радио шляпа


Необычное изобретение - портативная радиостанция в соломенной шляпе, 1931 год.

Необычное изобретение - портативная радиостанция в соломенной шляпе, 1931 год.

 

4. Борода из пчёл


Мужчина с бородой из пчел, 1960-е годы.

Мужчина с бородой из пчел, 1960-е годы.

 

5. Физиотерапевтическая процедура


Процедура ультрафиолетового облучения в детской больнице Лондона, 1928 год.

Процедура ультрафиолетового облучения в детской больнице Лондона, 1928 год.

 

6. Известный британский актёр и принцесса Уэльская


Принцесса Диана и Роуэн Аткинсон.

Принцесса Диана и Роуэн Аткинсон.

 

7. Комфортная езда


Оригинальное изобретение для собак, 1958 год.

Оригинальное изобретение для собак, 1958 год.

 

8. Долгожданное событие


После падения Берлинской стены, 1989 год.

После падения Берлинской стены, 1989 год.

 

9. Богатый улов


Рекордный улов, 1924 год.

Рекордный улов, 1924 год.

 

10. Упавшая в обморок женщина


Почетный караул Женского королевского армейского корпуса, 1949 год.

Почетный караул Женского королевского армейского корпуса, 1949 год.

 

11. Дорогой подарок


После прибытия в концентрационный лагерь Освенцим, 1944 год.

После прибытия в концентрационный лагерь Освенцим, 1944 год.

 

12. Феликс Верле


Человек – резинка, 1900-е годы.

Человек – резинка, 1900-е годы.

 

13. Подарок на Новый Год


Клоуны и Санта веселят девочку в больнице, 1950 год.

Клоуны и Санта веселят девочку в больнице, 1950 год.

 

14. Дьюк Каханамоку


Американский пловец и олимпийский чемпион.

Американский пловец и олимпийский чемпион.

 

15. Мухаммед Али и Сильвестр Сталлоне


IMG=https://kulturologia.ru/files/u19829/Unique-in-secrets-15.jpg ALT="Вручениt премии Оскар, 1976 год.

IMG=https://kulturologia.ru/files/u19829/Unique-in-secrets-15.jpg ALT="Вручениt премии Оскар, 1976 год.

 

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