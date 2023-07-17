Под гнётом цензуры: 10 авторов, книги которых были запрещены в СССР

Книги, попадавшие под запрет, пытались найти всеми правдами и неправдами.
Цензура существует во всем мире и под её гнет часто попадают книги, театральные постановки и фильмы. В советское время литература, как и многие другие сферы культуры, находилась под тотальным контролем со стороны партийного руководства. Произведения, не соответствующие пропагандируемой идеологии, попадали под запрет, и прочесть их можно было лишь в Самиздате или достав экземпляр, купленный за границей и тайком привезенный в Страну Советов.
Александр Солженицын
Александр Солженицын. / Фото: www.fb.ru
В Советском Союзе практически все крупные произведения, написанные писателем-диссидентом, попали под запрет. Среди них знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ», «Новый мир», «Раковый корпус». Последний был даже сдан в типографию, но там набрали всего несколько глав романа, после чего вышло указание рассыпать набор, а печать запретить. «Новый мир» планировал напечатать журнал с одноименным названием, но, несмотря на заключенный договор, роман в печать так и не вышел.
Зато в Самиздате произведения Александра Солженицына пользовались спросом. В печать же изредка попадали небольшие рассказы и этюды.
Михаил Булгаков
Михаил Булгаков. / Фото: www.pikabu.ru
Впервые роман «Мастер и Маргарита» увидел свет спустя четверть века после смерти писателя. Однако вовсе не цензура была тому причиной. О романе просто не было известно. Рукопись Булгакова прочёл филолог Абрам Вулис, а о произведении заговорила вся столица. Первая версия культового романа была опубликована в журнале «Москва» и представляла собой разрозненные отрывки, в которых с трудом прослеживалась смысловая линия, ибо часть ключевых моментов и высказываний героев были просто вырезаны. Лишь в 1973 году роман был опубликован полностью.
Борис Пастернак
Борис Пастернак. / Фото: www.magisteria.ru
Роман, создававшийся писателем на протяжении 10 лет, впервые был опубликован в Италии, позже вышел в Голландии на языке оригинала. Его раздавали бесплатно советским туристам в Брюсселе и Вене. Только в 1988 году «Доктор Живаго» был издан в России.
До момента начала публикации романа в журнале «Новый мир», его самиздатовскую версию передавали из рук в руки для прочтения на одну ночь, а правдами и неправдами привезенные из заграницы книги держались под замком, их давали читать только самым надёжным людям, которые не могли донести на владельца.
Владимир Набоков
Владимир Набоков. / Фото: www.gazeta.ru
Его роман «Лолита» попал под запрет не только в Стране Советов. Провокационно-скандальное произведение отказывались публиковать во многих странах, объясняя это недопустимостью пропаганды отношений между взрослым мужчиной и юной девочкой-подростком. Впервые «Лолиту» опубликовало в 1955 году парижское издательство «Олимпия Пресс», специализировавшееся на весьма специфических произведениях, которые пользовались спросом у любителей «клубнички».
На Западе запрет с романа сняли достаточно быстро, а вот в Советском Союзе оно было издано лишь в 1989 году. При этом сегодня «Лолита» считается одной из выдающихся книг ХХ века, входит в список лучших романов мира.
Евгения Гинзбург
Евгения Гинзбург. / Фото: www.laphamsquarterly.org
Роман «Крутой маршрут» стал фактически летописью ссылки автора. В нём описано всё, что происходило с репрессированной Евгенией Гинзбург, начиная с момента заключения в «Бутырку». Естественно, что произведение пронизано ненавистью к режиму, обрёкшему женщину на жизнь в заключении.
Вполне объяснимо, почему роман был запрещён к публикации вплоть до 1988 года. Однако по линии самиздата «Крутой маршрут» распространялся быстро и пользовался популярностью.
Эрнест Хемингуэй
Эрнест Хемингуэй. / Фото: www.gorod.ru
Попадали под запрет цензуры в советском государстве и зарубежные авторы. В частности, роман «По ком звонит колокол» Хемингуэя после публикации в «Иностранной литературе» был рекомендован для внутреннего использования. И, хотя официального запрета на произведение не было, достать его можно было только представителям партийной элиты, включенным в специальный список.
Даниель Дефо
Даниель Дефо. / Фото: www.biblioclub.ru
Как бы это не казалось удивительным, но невинный, на первый взгляд, роман «Робинзон Крузо» тоже был одно время под запретом в СССР. Точнее, его печатали, но в весьма вольном толковании. Революционерка Злата Лилина смогла рассмотреть в приключенческом романе несоответствие идеологии страны. Слишком большая роль отводилась герою и совсем упускалось влияние трудового народа на историю. Вот обрезанную и причесанную версию «Робинзона Крузо» и читали в Советском Союзе.
Герберт Уэллс
Герберт Уэллс. / Фото: www.peterburg2.ru
Автор написал свой роман «Россия во мгле» после посещения России во время Гражданской войны. И страна произвела на него весьма негативное впечатление, многократно усиленное тем хаосом и разрухой, которые царили в то время. Даже встречи с идейно-одухотворённым Владимиром Лениным не заставили писателя проникнуться важностью происходящего для истории.
В 1922 году книга впервые вышла в Советском Союзе в Харькове и предварялась пространным комментарием Моисея Ефимовича Равич-Черкасского, который объяснял ошибочность позиции английского публициста. В следующий раз в СССР книга была издана лишь в 1958 году, на этот раз с предисловием Глеба Кржижановского.
Джордж Оруэлл
Джордж Оруэлл. / Фото: www.tea-terra.ru
После «Скотного двора», в котором правительство Советского Союза увидело недопустимое и вредное аллегорическое сравнение вождей пролетариата с животными, под запрет попало всё творчество Оруэлла. Произведения этого автора стали печататься в стране лишь в постперестроечное время.
Михаил Зощенко
Михаил Зощенко. / Фото: www.ytimg.com
В повести «Перед восходом солнца», материалы для которой Михаил Зощенко собирал много лет, руководители управления пропаганды усмотрели политически вредное и антихудожественное произведение. После публикации в журнале «Октябрь» в 1943 году первых глав, вышло указание запретить повесть. Лишь через 44 года произведение будет издано в СССР, в США же оно увидело свет в 1973 году.
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