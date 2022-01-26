 Высокорослые цветы для дачи, которые станут украшением любого участка

Высокие одно- и многолетние декоративные растения пользуются меньшим спросом, чем более компактные. Садоводы думают, что они будут занимать больше места, поэтому сложны в планировании ландшафта.

Предлагаем подборку культур, которые легко растут до 1,5 м и выше. Они помогут разделить участок на зоны живой изгородью, создадут тень для других растений или выделят уютный уединенный уголок для отдыха. Также их можно использовать для заполнения неудобных и незадействованных мест, чтобы заглушить сорняки.





Гибридные дельфиниумы

Лекарственная эхинацея

Шикарная бругмансия

Яркая вейгела

Мальва или шток-роза

Солнечная рудбекия

Канадский золотарник

Заморская канна

Вьющаяся кобея

Декоративные подсолнухи

Из сотен сортов дельфиниума только небольшое количество могут похвастаться огромными размерами. Если хочется вырастить на участке цветущую свечу выше 1 метра, стоит выбрать голландских, новозеландских и шотландских гибридов.Минимальная высота — от 100-120 см. Дельфиниумы сорта «Pasific» вырастают почти до 2 метров. Цветет растение два раза — первая волна в июне, вторая — в конце августа/начале сентября. Десятки соцветий формируют кисть, которая занимает 1/3 стебля.Красивый травянистый многолетник с жесткими прямыми стеблями высотой до 150 см. На цветоносах формируются сложные соцветия. Выпуклая сферическая серединка состоит из большого количества крошечных трубчатых цветов бордового или коричневатого оттенка.Ее окружает одинарный ряд язычковых лепестков белого, нежно-малинового или красноватого оттенка. Общая ширина корзинки — до 12 см. Период цветения — с июля по сентябрь.Хорошо растет на солнечных участках.Кустарниковое или древовидное растение родом из тропиков. Ценится за простые условия выращивания и красивые цветы. В открытом грунте сорта бругмансии достигают высоты 5-6 метров. При высадке в контейнеры обильное наращивание зеленой массы сокращается.Цветет растение крупными поникающими колокольчиками с насыщенным приятным ароматом. Длина бутонов достигает 30-45 см. Бругмансия цветет с начала лета до середины осени. Наиболее распространены сорта с желтыми, белыми и розовыми лепестками.Декоративный цветущий кустарник, который отлично смотрится в качестве живой ограды и одиночных посадок в клумбах. Как вариант вейгелу можно выращивать на штамбе, тогда вместо куста получается деревце.На небольших участках культивируют карликовые формы растения, но в обычном формате вейгела достигает 1,7-2 метра, и пышно разрастается в стороны. 2-3 раза в сезон куст покрывается цветами. В зависимости от сорта бутоны бывают белыми, бежевыми, розоватыми, алыми и бордовыми.Группа травянистых растений, в которую входят одно-, двух- и многолетние сорта. Красиво смотрится в одинарных и групповых посадках. В стороны растение разрастается слабо, все внимание привлекает стебель высотой до 2-2,5 метров обильно покрытый цветами.Простые или махровые бутоны похожи на широкий колокольчик распускаются с середины лета и до первых заморозков. На одном бутоне вырастает несколько десятков соцветий. Они распускаются постепенно, поэтому цветение длится неделями. Посаженные в ряд мальвы формируют высокую цветущую изгородь.Рудбекия рассеченная — это неприхотливый декоративный многолетник с высокими гибкими стеблями и пышными желтыми цветами. По форме объемные бутоны похожи на георгины. Сложные цветки собраны из зеленоватых трубчатых и язычковых желтых лепестков.Максимальный диаметр — 10-12 см. Растение цветет с середины июля до холодов. Хорошо приживается на солнце, слегка и полностью затененных местах.Пышный травянистый многолетник, который распускается в августе/сентябре. Золотарник цветет красивыми рыхлыми метелками, сложенными из сотен крошечных желтых цветочков. Растение разрастается в пышный куст высотой до 180 см и шириной до 100 см.Золотарник неприхотлив к почвам и уходу — растет и в тени зданий и на задворках. Чтобы избежать активного самосева, высаживают гибридные сорта.Канна — яркая представительница группы высоких многолетников. Взрослое растение формирует пышный куст с широкими листьями, который выглядит декоративно и без цветов. Высокорослые сорта достигают 2 метров.На верхушке цветоноса распускаются объемные воздушные бутоны диаметром до 15 см. Цвет лепестков зависит от сорта: белые, желтые и красный. Популярны сорта с двухцветными бутонами и контрастной окантовкой. Цветут с июля до заморозков. Зимовать канне лучше в помещении.Популярная лиана, которая выращивается садоводами как декоративный однолетник. Гибкие стебли длиной до 5-6 метров нуждается в прочной опоре. Цветы кобеи выглядят очень красиво — крупный колокольчик с выступающими изогнутыми тычинками.По мере распускания бутон меняет цвет от салатового к фиолетовому или белому. Кобею используют для озеленения садовых сооружений и маскировки некрасивых стен и заборов. Одиночные растения можно выращивать в контейнерах.Цветущие растения высотой до 2-5 метров с красивыми фактурными соцветиями. Кроме традиционного желтого цвета, палитра включает оттенки лимонного, малинового и красного. Цветы бывают простыми или пышными махровыми. Подсолнухи подходят для живых изгородей, зонирования участка или как высокое фоновое растение ярусных цветников. Цветение начинается с июля до октября.С помощью высоких декоративных растений можно ежегодно менять ландшафт дачного участка. Сорта из нашей подборки отличаются не только крупными размерами, но и красивым цветением. Традиционно мы отбираем культуры с несложной агротехникой, которые не требуют от вас постоянного присутствия на даче.