Как 200 лет назад делали фото более качественные, чем современные цифровые снимки

Рождение фотографии

Знаменитое изображение из Ле-Гра - слева оригинальное, справа - улучшенное; не отличается выдающимися особенностями, но это - первая в истории фотография

Луи Дагер и Нисефор Ньепс

Появление дагеротипии

Слева - дагеротипное изображение человека, рожденного в 1749 году; справа - первая фотография живого животного, 1842 год

Вероятно, первые дагеротипные портреты в истории - 1839 год

Первые фотографии

Дагеротип 1838 года, бульвар лю Тампль снят из окна диорамы; видны человеческие фигуры - чистильщика обуви и его клиента, длинная выдержка позволила запечатлеть только их. Источник: commons.wikimedia.org

Камера-обскура и кассеты с пластинами. Источник: commons.wikimedia.org