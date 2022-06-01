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Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

В моду все больше и больше входят экологичное поведение и разумное потребление. Более того, многим людям просто нравится мастерить и придумывать всякие лайфхаки для дома и сада. Ну и, конечно, зачем переплачивать, если можно этого не делать?

Мы прошерстили интернет в поисках умных и практичных решений для домашнего хозяйства и теперь делимся находками с вами.

«Я сделала подставку для хранения обуви из старых вентиляторов»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

Бесплатная старая детская кроватка, плюс шторки из секонда, плюс акриловая краска — и красота готова!

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

Милое чайное платье, купленное в секонде почти даром

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Я ненавидела старый светильник. Убрала плафоны, покрасила основу баллончиком, вставила лампы накаливания — и я счастлива»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Соседи выбросили книжный шкаф. Просверлил несколько дренажных отверстий, взял бесплатный компост, и теперь у меня есть место для 20 саженцев перца»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«У заварника для чая сломался крючок. Не беда, сделал новый из медной проволоки»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

Не выкидывайте переспелые бананы. Очистите их, нарежьте и заморозьте. Вы можете приготовить домашнее бананово-арахисовое мороженое с шоколадной стружкой

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Купили у друга старый диван и обили его бархатной тканью. Всего 20 часов работы — и у нас появился диван мечты!»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфеткуЛюди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Починила потрепанный ковер с помощью клея для обуви»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

Газеты с комиксами пригодились для упаковки подарка

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

Если у вас осталось понемногу разносортных макарон, положите их вместе в один герметичный контейнер, чтобы использовать позже

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Подарки сына ко Дню матери»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Сам отремонтировал утюг, потратив сущие копейки, вместо того чтобы покупать новый»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«У родственников упало дерево. Я его распилил, освободив подъезд к дому, ну а себе забрал бесплатные дрова для кемпинга»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Свадебный пояс в скандинавском стиле, который девушка сделала своими руками. Если делать такой на заказ, то цены кусаются»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

Если у вас есть тюбик, из которого больше ничего нельзя выдавить, разрежьте его пополам. Конец тюбика можно использовать как крышку!



Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Это наша система дождевых бочек, которую мы сделали из бесплатного хлама. Поливаем сад из них весь сезон»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

«Использовала бритву, чтобы избавиться от катышков»

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

Бесплатный ящик, маленькое одеяло — и лежанка для кота готова!

Люди, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку
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