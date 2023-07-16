Четыре простых совета, которые помогут не тратить свою жизнь на очередь в супемаркете

Как выбрать короткую очередь в супермаркете

1. Не бойтесь касс самообслуживания – осваивайте новые технологии

Кассы самообслуживания - удобный способ быстро оплатить покупки.

Если в вашей корзине много весовых товаров, отдайте предпочтение кассе, где работает кассир.







2. Внимательно присмотритесь к кассиру

Кассир-стажер медленнее обслуживает покупателей, чем опытный профессионал.

3. Критически оцените покупателей перед вами

Внимательно посмотрите, за кем занимаете очередь в кассу.

Оценивайте не только заполненность корзин перед вами, но и их количество.

Молодые люди быстрее расплачиваются на кассе, людям в возрасте нужно больше времени.

4. Помогите кассиру — поберегите собственное время

Выкладывая продукты на ленту, сортируйте их.

Полезные советы, которые помогут не терять время в очередях в супермаркете .