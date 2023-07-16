Четыре простых совета, которые помогут не тратить свою жизнь на очередь в супемаркете

Как выбрать короткую очередь в супермаркете
Выбрать самую быструю очередь в супермаркете – задача не из легких. Ожидание у кассы может сильно омрачить радость от удачных покупок, особенно если вы спешите или просто устали. Чтобы оградить себя от негативных эмоций, обратите внимание на эти полезные советы. Они подскажут, как сохранить свое время во время шоппинга.
1. Не бойтесь касс самообслуживания – осваивайте новые технологии
Кассы самообслуживания - удобный способ быстро оплатить покупки.
Если вам повезло, и в супермаркете есть касса самообслуживания, то это настоящее спасение, поскольку покупатели пользуются ею редко. На самом же деле ничего сложного в этом нет: все действия сопровождаются пошаговыми подсказками. На худой конец, вам всегда поможет консультант.
Если в вашей корзине много весовых товаров, отдайте предпочтение кассе, где работает кассир.
Касса самообслуживания — идеальный выбор, если в вашей корзине пакетированные товары. Если же вы купили много развесных продуктов (овощей, фруктов, круп и т.д.), то лучше доверьте взвешивание кассиру, он это сделает гораздо быстрее, чем вы.
Обратите внимание, что не все кассы самообслуживания принимают оплату наличными, уточните это перед тем, как начнете сканировать товары, если не планируете расплачиваться банковской картой.
2. Внимательно присмотритесь к кассиру
Кассир-стажер медленнее обслуживает покупателей, чем опытный профессионал.
Кассиры-стажеры — это явно не ваш выбор, лучше проходите на кассу к тому специалисту, который энергично отпускает товары.
Избегайте кассиров, которые тратят время на то, чтобы переброситься с каждым покупателем парой слов. Это существенно замедляет процесс покупки.
И еще один важный момент: если увидите объявление, что на выбранной вами кассе оказывают дополнительные услуги (пополнение счета на телефон, оформление железнодорожных билетов и прочее), то постарайтесь поменять очередь, как можно скорее. По закону подлости, перед вами окажется клиент, которому нужно будет оформить эту услугу, и обязательно что-то пойдет не так...
3. Критически оцените покупателей перед вами
Внимательно посмотрите, за кем занимаете очередь в кассу.
Чаще всего мы оцениваем очередь по заполненности корзин у тех, кто стоит перед нами. В принципе, подход правильный, но есть нюанс. На то, чтобы отпустить покупателя с корзиной, полной товаров, и заполненной наполовину, кассир потратит практически одинаковое время. Основная задержка будет связана с тем, насколько быстро клиент произведет расчет. Так что, если перед вами дилемма: два-три покупателя с полупустыми корзинами и один с полной, то смело занимайте за «оптовым» покупателем.
Оценивайте не только заполненность корзин перед вами, но и их количество.
Полезно также оценить покупателей: кто быстро выгружает товары на ленту, а кто общается по телефону или беседует со спутником. Покупатели, чье внимание не сосредоточено на покупке, практически наверняка будут медлительны и нерасторопны. То же можно сказать и о пенсионерах или мамах с детьми, и тем, и другим (в силу возраста или обстоятельств) не удастся быстро справиться с покупками.
В список тех, за кем «не занимать», попадают так же покупатели с развесными товарами, габаритными упаковками и одеждой на вешалках. Чтобы просканировать все эти товары, кассиру понадобится много времени.
Молодые люди быстрее расплачиваются на кассе, людям в возрасте нужно больше времени.
4. Помогите кассиру — поберегите собственное время
Выкладывая продукты на ленту, сортируйте их.
Складывая товары в корзину, проверьте, чтобы на упаковках были целые штрих-коды. Если на полке рядом с товаром нет ценника, то уточните цену на сканерах в зале. Так вы не будете тратить время и нервы на кассе.
В очереди обычно есть время, чтобы разложить товары на ленте удобным образом. Первыми поместите твердый и тяжелые упаковки, их можно будет положить на дно пакетов, не боясь деформировать. Затем — хрупкие и легкие. Заполняя пакеты, убирайте их сразу в тележку, так лента будет пуста, и кассиру не нужно будет ждать, чтобы продолжить сканирование.
Если у вас есть карта лояльности, приготовьте ее сразу перед расчетом.
Полезные советы, которые помогут не терять время в очередях в супермаркете.
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