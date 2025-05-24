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Гламурный нью-йоркский ресторан предлагает еду из помойки

Недавно открывшийся ресторан Нью-Йорка под названием «wastED» потряс видавшую виды местную публику. Он ориентирован на богатых посетителей, однако потчует гостей блюдами из продуктов, которые большинство из нас, не задумываясь, отправили бы в помойку.

Hip-and-Trendy-New-Yorkers-Pay-for-the-Privilege-of-Eating-Garbage

 

Люди относятся к этому по разному. С одной стороны количество выбрасываемой еды в США и правда зашкаливает, с другой – это, пожалуй, экстремальный подход к решению проблемы, попытка облечь её в некую художественную форму.


Бережливость – дело очень хорошее, и большинство из нас старается использовать продукты, сводя отходы к необходимому минимуму, особенно в кризисные годы. Кто из нас не выгребал остатки из холодильника, чтобы приготовить, что называется «суп из топора»? Кто не замораживал остатки еды в надежде, что они потом на что-нибудь сгодятся? Однако когда то же самое делает модный шеф повар в совсем недешёвом ресторане и называет полученное блюдо деликатесом – это, как минимум, необычно.

Вот несколько блюд, которые можно отведать в «wastED» по цене 15 долларов за порцию:

- паста из остатков разных сортов макаронных изделий

- обрезки второсортного сладкого картофеля

- салат из обрезков овощей

- вчерашняякаша

- обрезки мяса или рыбы (в основном хрящи, плавники и головы) с соусом тартар

- тефтели из потрохов

Звучитнеоченьаппетитно, правдали? Только самые бережливые хозяйки в трудные годы кормят свои семьи чем-то подобным.

Что это – подготовка к надвигающимся тяжёлым испытаниям? Эпатаж? Или что-то другое?

Конечно, состоятельные господа даже из принципиальных соображений не будут выуживать из помоек рыбьи головы, а тут им предоставляется прекрасная возможность показать, что для остальных смертных это совершенно нормально.


Пока это только эксперимент, даже скорее перформанс, позволяющий богатым людям пережить нечто для них необычное. Ресторан пока ограничился тремя неделями работы. За это время в нём было сервировано 10 тысяч блюд, приготовленных из очень необычных для гламурного ресторана ингредиентов.

Большинство оставленных отзывов были восторженными – если даже не в отношении вкуса самих блюд, то в отношении идеи уж точно.

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